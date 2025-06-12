Вашингтон получит доступ к швейцарским инвестициям американцев

США и Швейцария наконец «разрулили» многолетнюю тупиковую ситуацию в вопросе обмена информацией о клиентских инвестициях. FT

США и Швейцария положили конец тупику в вопросе обмена информацией о клиентских инвестициях. Новое соглашение предоставит американскому регулятору более широкий доступ к данным об активах, размещённых в одном из крупнейших финансовых центров Европы.

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Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, Стефания Пальма (Stefania Palma), Вашингтон, газета Financial Times Доступно на 2 других языках English en US and Switzerland end stalemate over client information Оригинал Читать далее US and Switzerland end stalemate over client information

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Договорённость была достигнута на фоне проверок как минимум восьми швейцарских компаний, ведущих бизнес через структуры, подпадающие под юрисдикцию США. По информации трёх источников, знакомых с ситуацией, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) в течение последнего года проводила выездные проверки в Швейцарии. Инспекции затронули как небольшие управляющие компании, так и крупную инвестиционную группу Vontobel.

В SEC заявили, что её проверки не подлежат публичному раскрытию и что ведомство «не подтверждает и не отрицает их наличие». Группа Vontobel от комментариев отказалась. Вопрос доступа к информации о клиентах с американским гражданством традиционно вызывал напряжение: многие граждане США использовали швейцарские счета для ухода от налогообложения. В 2013 году страны уже заключили соглашение об обмене информацией, по итогам которого швейцарские финансовые учреждения выплатили миллиарды долларов штрафов.

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На этой неделе власти США также сняли мораторий, действовавший с 2020 года, на регистрацию новых швейцарских инвестиционных консультантов, работающих с американскими клиентами. В своё время SEC приостановила обработку таких заявок из-за сомнений в способности соответствующих швейцарских фирм предоставлять требуемые данные, а также из-за ограничений на проведение инспекций на месте.

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«Эти заявки слишком долго оставались без движения, пора возобновить процесс, — заявил председатель SEC Пол Аткинс (Paul Atkins). — Мы рассчитываем на расширение доступа к рынкам капитала США». По его словам, соглашение стало результатом переговоров между Вашингтоном и швейцарскими финансовыми регуляторами. Новый механизм предусматривает прямой доступ SEC к информации о клиентах швейцарских инвесткомпаний. Эта договорённость совпала с резким ростом интереса со стороны состоятельных американцев — как в самих США, так и за рубежом — к переводу активов в Швейцарию. Этот процесс пошел особенно активно на фоне политической нестабильности, вызванной новой администрацией Дональда Трампа.

Швейцарские инвесткомпании, стремящиеся воспользоваться ситуацией, давно уже искали альтернативные пути выхода на американский рынок капиталов, в том числе путём приобретения уже зарегистрированных в SEC структур. По данным источников, инспекции SEC в Швейцарии начались в середине 2024 года и продолжались в 2025‑м. «То, что под проверку одновременно попало столько компаний, а представители SEC в ряде случаев лично приезжали в Швейцарию для изучения документов, — довольно необычно», — отметил один из экспертов, знакомых с ситуацией.

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Развитием событий заинтересовалась и Энн Либготт (Anne Liebgott), основательница и генеральный директор платформы AW+SWITZERLAND, специализирующейся на услугах по управлению активами для граждан США. По её мнению, «неожиданность обнародования (данной информации) действительно удивила многих. Возможно, что именно в ходе этих проверок SEC наконец-то получила ту информацию, которую искала долгие годы — и теперь больше не нуждается в сохранении моратория (на регистрацию новых швейцарских инвестиционных консультантов)».

Copyright The Financial Times Limited 2025

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