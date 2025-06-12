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Внешняя политика

Вашингтон получит доступ к швейцарским инвестициям американцев

США и Швейцария наконец «разрулили» многолетнюю тупиковую ситуацию в вопросе обмена информацией о клиентских инвестициях.
США и Швейцария наконец «разрулили» многолетнюю тупиковую ситуацию в вопросе обмена информацией о клиентских инвестициях. FT

США и Швейцария положили конец тупику в вопросе обмена информацией о клиентских инвестициях. Новое соглашение предоставит американскому регулятору более широкий доступ к данным об активах, размещённых в одном из крупнейших финансовых центров Европы.

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Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, Стефания Пальма (Stefania Palma), Вашингтон, газета Financial Times
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Договорённость была достигнута на фоне проверок как минимум восьми швейцарских компаний, ведущих бизнес через структуры, подпадающие под юрисдикцию США. По информации трёх источников, знакомых с ситуацией, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) в течение последнего года проводила выездные проверки в Швейцарии. Инспекции затронули как небольшие управляющие компании, так и крупную инвестиционную группу Vontobel.

В SEC заявили, что её проверки не подлежат публичному раскрытию и что ведомство «не подтверждает и не отрицает их наличие». Группа Vontobel от комментариев отказалась. Вопрос доступа к информации о клиентах с американским гражданством традиционно вызывал напряжение: многие граждане США использовали швейцарские счета для ухода от налогообложения. В 2013 году страны уже заключили соглашение об обмене информацией, по итогам которого швейцарские финансовые учреждения выплатили миллиарды долларов штрафов.

Внешний контент
FT

На этой неделе власти США также сняли мораторий, действовавший с 2020 года, на регистрацию новых швейцарских инвестиционных консультантов, работающих с американскими клиентами. В своё время SEC приостановила обработку таких заявок из-за сомнений в способности соответствующих швейцарских фирм предоставлять требуемые данные, а также из-за ограничений на проведение инспекций на месте.

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«Эти заявки слишком долго оставались без движения, пора возобновить процесс, — заявил председатель SEC Пол Аткинс (Paul Atkins). — Мы рассчитываем на расширение доступа к рынкам капитала США». По его словам, соглашение стало результатом переговоров между Вашингтоном и швейцарскими финансовыми регуляторами. Новый механизм предусматривает прямой доступ SEC к информации о клиентах швейцарских инвесткомпаний. Эта договорённость совпала с резким ростом интереса со стороны состоятельных американцев — как в самих США, так и за рубежом — к переводу активов в Швейцарию. Этот процесс пошел особенно активно на фоне политической нестабильности, вызванной новой администрацией Дональда Трампа.

Швейцарские инвесткомпании, стремящиеся воспользоваться ситуацией, давно уже искали альтернативные пути выхода на американский рынок капиталов, в том числе путём приобретения уже зарегистрированных в SEC структур. По данным источников, инспекции SEC в Швейцарии начались в середине 2024 года и продолжались в 2025‑м. «То, что под проверку одновременно попало столько компаний, а представители SEC в ряде случаев лично приезжали в Швейцарию для изучения документов, — довольно необычно», — отметил один из экспертов, знакомых с ситуацией.

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Развитием событий заинтересовалась и Энн Либготт (Anne Liebgott), основательница и генеральный директор платформы AW+SWITZERLAND, специализирующейся на услугах по управлению активами для граждан США. По её мнению, «неожиданность обнародования (данной информации) действительно удивила многих. Возможно, что именно в ходе этих проверок SEC наконец-то получила ту информацию, которую искала долгие годы — и теперь больше не нуждается в сохранении моратория (на регистрацию новых швейцарских инвестиционных консультантов)».

Copyright The Financial Times Limited 2025

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