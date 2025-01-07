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Внешняя политика

Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с правительством Швейцарии

Во вторник 7 января 2025 года он переговорил по телефону с президентом Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер, о чем Владимир Зеленский сообщил на своем сайте.
Во вторник 7 января 2025 года он переговорил по телефону с президентом Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер, о чем Владимир Зеленский сообщил на своем сайте. Keystone-SDA

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планирующейся новой встрече с Федеральным советом Швейцарии (кабмином). Во вторник 7 января 2025 года он переговорил по телефону с президентом Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер, о чем Владимир Зеленский сообщил на своем сайте. По его словам, дет подготовка к двусторонней встрече.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По словам украинского президента, «для Украины важно, чтобы отношения со Швейцарией оставались содержательными и нацеленными на достижение мира в ближайшем будущем. Мы ценим готовность Швейцарии поддерживать нас как политически, так и организационно».

Владимир Зеленский не сообщил никаких подробностей о том, когда и где состоится двусторонняя встреча с Карин Келлер-Зуттер. Через две недели в Давосе начнется ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ). Неизвестно, будет ли В. Зеленский в этом году снова присутствовать на встрече ведущих мировых политиков, предпринимателей и других важных лиц, принимающих важные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) пожимают друг другу руки во время Саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, в субботу, 15 июня 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) пожимают друг другу руки во время саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, в субботу, 15 июня 2024 года. Keystone Pool / Michael Buholzer

Карин Келлер-Зуттер со своей стороны, о чем она сообщила на сервисе коротких сообщений X, в очередной раз заверила Владимира Зеленского в своей поддержке. Она упомянула о (реализуемых Швейцарией на украинском направлении) долгосрочных гуманитарных проектах и проектах по восстановлению страны, а также о готовности Швейцарии содействовать мирному процессу посредством своих посреднических услуг.

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В июне 2024 года Швейцария организовала на горе Бюргеншток в центре Швейцарии Мирный саммит по Украине, с тем чтобы найти пути добиться мира в войне, начатой Россией, то есть агрессором. В саммите на Бюргенштоке приняли участие более 40 глав государств и правительств со всего мира. Россия на саммит приглашена не была. Большинство участников саммита согласились с необходимостью добиваться прочного мира в Украине, но не смогли договориться о каком-то четком подходе к процессу вовлечения в мирный процесс России.

Внешний контент

Недавно Украина запланировала проведение повторного саммита. По сообщениям, в ходе нынешнего разговора с президентом Швейцарии Владимир Зеленский также выступал за взаимодействие с Сирией. Он предложил Швейцарии помочь в доставке продовольствия в Сирию. Как указал Владимир Зеленский, украинские продукты питания и финансовое участие Швейцарии вместе с другими партнерами могли бы помочь людям в Сирии начать снова вести нормальную послевоенную жизнь.

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