Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с правительством Швейцарии

Во вторник 7 января 2025 года он переговорил по телефону с президентом Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер, о чем Владимир Зеленский сообщил на своем сайте. Keystone-SDA

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планирующейся новой встрече с Федеральным советом Швейцарии (кабмином). Во вторник 7 января 2025 года он переговорил по телефону с президентом Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер, о чем Владимир Зеленский сообщил на своем сайте. По его словам, дет подготовка к двусторонней встрече.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Selenskyj kündigt weiteres Treffen mit Schweizer Regierung an Оригинал Читать далее Selenskyj kündigt weiteres Treffen mit Schweizer Regierung an

По словам украинского президента, «для Украины важно, чтобы отношения со Швейцарией оставались содержательными и нацеленными на достижение мира в ближайшем будущем. Мы ценим готовность Швейцарии поддерживать нас как политически, так и организационно».

Владимир Зеленский не сообщил никаких подробностей о том, когда и где состоится двусторонняя встреча с Карин Келлер-Зуттер. Через две недели в Давосе начнется ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ). Неизвестно, будет ли В. Зеленский в этом году снова присутствовать на встрече ведущих мировых политиков, предпринимателей и других важных лиц, принимающих важные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) пожимают друг другу руки во время саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, в субботу, 15 июня 2024 года. Keystone Pool / Michael Buholzer

Карин Келлер-Зуттер со своей стороны, о чем она сообщила на сервисе коротких сообщений X, в очередной раз заверила Владимира Зеленского в своей поддержке. Она упомянула о (реализуемых Швейцарией на украинском направлении) долгосрочных гуманитарных проектах и проектах по восстановлению страны, а также о готовности Швейцарии содействовать мирному процессу посредством своих посреднических услуг.

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В июне 2024 года Швейцария организовала на горе Бюргеншток в центре Швейцарии Мирный саммит по Украине, с тем чтобы найти пути добиться мира в войне, начатой Россией, то есть агрессором. В саммите на Бюргенштоке приняли участие более 40 глав государств и правительств со всего мира. Россия на саммит приглашена не была. Большинство участников саммита согласились с необходимостью добиваться прочного мира в Украине, но не смогли договориться о каком-то четком подходе к процессу вовлечения в мирный процесс России.

Внешний контент During today’s phone call with President @ZelenskyyUaВнешняя ссылка, I assured him of 🇨🇭’s ongoing support for 🇺🇦 – notably through our many long-term humanitarian and reconstruction projects, plus our willingness to contribute to the peace process via Switzerland’s good offices. pic.twitter.com/qMG2ZmktxsВнешняя ссылка — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) January 7, 2025 Внешняя ссылка

Недавно Украина запланировала проведение повторного саммита. По сообщениям, в ходе нынешнего разговора с президентом Швейцарии Владимир Зеленский также выступал за взаимодействие с Сирией. Он предложил Швейцарии помочь в доставке продовольствия в Сирию. Как указал Владимир Зеленский, украинские продукты питания и финансовое участие Швейцарии вместе с другими партнерами могли бы помочь людям в Сирии начать снова вести нормальную послевоенную жизнь.

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