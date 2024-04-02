Война в Украине как потрясение для психики Европы

Два года агрессии России против Украины привели к заметному ухудшению психического здоровья Европы. KEYSTONE/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Согласно итогам международного исследования два года агрессии России против Украины привели к заметному ухудшению психического здоровья Европы. В исследовании также принимали участие ученые из Университета Санкт-Галлена.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Казалось бы — вот он, апокалипсис now: пустые города, маски на лице, Рождество только в кругу близких родственников, а вместе со всем этим — социальная и экономическая неопределенность, изоляция и бессилие. Казалось, что ничего худшего уже было не придумать, однако буквально неделю спустя после того, как правительство Швейцарии объявило сроки полного снятия всех санитарных ограничений, Россия напала на Украину. Общество из одного кризиса плавно переехало в другой.

И вот уже агрессивная война России вызвала во всей Европе настоящий, системный шок. Новое исследование, итоги которого были недавно опубликованы в журнале Nature Communications,Внешняя ссылка доказывает, что психологический стресс, вызванный войной, оказался для жителей Старого света куда более сильным, нежели стресс, обусловленный пандемией и локдаунами. Авторами исследования стала международная группа ученых, в проекте также принимали участие эксперты из швейцарского Университета города Санкт-Галлен, среди них и ученый-бихевиорист (изучает социальное поведение человека) Клеменс Штахль (Clemens Stachl).

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Исследование проводилось с конца 2021 года по лето 2022 года, оно позволило проанализировать почти в режиме реального времени динамику ежедневных настроений людей в течение нескольких недель до и после начала войны. Швейцария была в числе 17 стран, в которых так же проводились «полевые исследования». Изначально целью исследования было изучить эмоциональное состояние людей в связи с пандемией коронавируса. Однако потом началась война и это событие стало ясной цезурой в чувствах и умонастроениях людей независимо от возраста, пола, политической ориентации или других характеристик.

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«Когда началась война, многие из опрошенных людей в Европе оказались в гораздо худшем положении по сравнению с людьми в остальном мире», — подчеркивает соавтор исследования Клеменс Штахль. Конечно, ограничения, наложенные пандемией, затронули всех людей в куда более непосредственной степени, нежели начало войны России против Украины. Однако если от вируса модно было спрятаться и минимизировать его индивидуальные последствия, то от кровопролития на востоке Европы спрятаться было уже невозможно, в том числе и прежде всего в медийном смысле.

«Помимо очевидных последствий войны, таких как возникновение потоков беженцев или прерванных цепочек поставок товаров и услуг, существует еще и менее очевидное измерение, а именно, речь идет о влиянии на психику людей ежедневных новостей, в том числе в визуальном формате», — говорится в указанном исследовании. Более того, если пандемия распространялась по миру постепенно, то ситуация в Украине обострилась практически в одночасье. «Военные игрища» России на границе с Украиной мгновенно превратились в полномасштабную войну в Европе, первую с 1945 года. Ужас пробирает до мозга костей многих людей и сейчас. «Когда началась война, на нас сразу же обрушился поток эмоционально заряженных визуальных образов. Боестолкновения, взрывы, смерти — от этих изображений было не спрятаться и не скрыться», — объясняет Клеменс Штахль.

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В дополнение к этому очень конкретному шоковому переживанию существовал и более абстрактный страх. Люди боялись, что война способна распространиться на всю Европу. В итоге исследование пришло к выводу о том, что быстрее психологически восстанавливались лица, считавшие себя психически стабильными, ситуация же у тех, кто считал себя принадлежащим скорее к лабильному типу, оставалась негативной, причем довольно долгое время. В качестве практических рекомендаций авторы исследования, в том числе и Клеменс Штахль, обращают к политическим и общественным кругам призыв создавать для людей, особенно страдающих от таких событий, особые форматы социопсихологической поддержки.

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