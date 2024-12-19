Генсекретарь Совета Европы Ален Берсе посещает Грузию

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе находится с визитом в охваченной политическим кризисом Грузии. Keystone-SDA

Генеральный секретарь Совета Европы швейцарский политики Ален Берсе находится с визитом в охваченной политическим кризисом Грузии. Цель визита: «Обеспечить условия для продолжения сотрудничества между Советом Европы и Грузией в полном соответствии с ценностями и принципами данной организации».

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Об этом сообщается на сайте Совета Европы. «В связи с наблюдаемой в последние недели политической и социальной обстановкой, характеризующейся сильной напряженностью, крайней поляризацией политических дебатов и актами насилия, Совет Европы призвал власти Грузии воздержаться от непропорционального применения силы и уважать основные гражданские свободы, включая свободу слова и собраний».

В Грузии, напомним, проевропейски настроенные демонстранты уже более двух недель ежедневно выходят на улицы с акциями протеста против промосковского правительства. Полиция неоднократно применяла против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, с начала актуальной волны протестов было арестовано более 400 человек.

После парламентских выборов 26 октября 2024 года политическая ситуация в стране остается очень напряженной. Согласно официальным результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта» получила абсолютное большинство голосов, однако оппозиция обвиняет ее в фальсификации выборов, а также в стремлении приблизить Грузию к России и отдалить её от ЕС.

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По данным Совета Европы Ален Берсе вчера в среду 18 декабря 2024 года уже провел несколько телефонных разговоров с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе, а также с проевропейски настроенной президентом Саломе Зурабишвили. Согласно сообщениям СЕ в ходе своего визита швейцарский политик и бывший президент Швейцарии встретится и с представителями оппозиции.

В Совет Европы входят 46 стран, её цель и назначение поддерживать демократию, права человека и принципы верховенства закона, она не зависит от Европейского союза. Все страны-члены СЕ обязались соблюдать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).

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