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Внешняя политика

Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего». Keystone-SDA

Швейцария должна вступить в НАТО, поскольку в будущем она не сможет полагаться в вопросах обороны только на свою давнюю традицию нейтралитета. Об этом заявил Джон Болтон, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Дональд Трамп продолжит то, на чем он остановился четыре года назад», — указал 75-летний политик в интервью, опубликованном в это воскресенье 17 ноября 2024 года швейцарской газетой SonntagsBlick. «В своей первый срок он причинил много вреда. Второй срок, вероятно, будет еще хуже. Теперь ведь он хочет все-таки реализовать все свои радикальные идеи. Трансатлантические отношения будут подвергнуты серьезному испытанию как в экономическом, так и в военном плане. Трамп уже объявил о готовности ввести на импорт из Европы новые таможенные тарифы в размере до 20%. Европейский союз должен подготовиться к этому событию, и я слышал, что он это уже делает».

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«Последнее, что нам сейчас нужно, — это торговая война, которая негативно скажется на мировой экономике, — продолжил далее этот влиятельный республиканец. — Дональд Трамп, возможно, захочет отказаться от участия в Североатлантическом договоре, то есть от работы в НАТО. Я был с ним на саммите НАТО в 2018 году в Брюсселе. В то время он был уже на грани (принятия такого решения). Он хочет выйти из НАТО и в зависимости от хода войны в Украине он может пойти в этот раз уже до конца. Нужно понимать, что Трамп делает только то, что считает наиболее выгодным для себя. Он не понимает, что значит общая оборона. Он считает, что Соединенные Штаты защищают Европу, не получая за это ничего взамен, прежде всего денег».

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По этой причине бывший посол США при ООН призвал европейские страны больше тратить на оборону. «Мне кажется очевидным, что НАТО — это важный и прежде всего реально функционирующий альянс, который обеспечивает безопасность для всех членов, включая США. Швейцария тоже должна вступить в НАТО. Я не хочу ввязываться в ваши политические дебаты, но я действительно считаю, что это было бы наилучшим решением. В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего. Даже Швеция и Финляндия отказались от своего нейтралитета, потому что они поняли, что в безопасности они будут, только нырнув под зонтик НАТО».

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