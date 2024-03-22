Имеет ли право ЕС передать российские деньги Украине?

Имеет ли право ЕС передать российские деньги Украине? И какую роль могла бы сыграть Швейцария? KEYSTONE

Рано или поздно кому-то придется платить за ущерб от войны в Украине. Для некоторых политиков и экспертов очевидно: платить обязан агрессор. И действительно, в ЕС уже заморожено более 200 миллиардов евро, принадлежащих российскому государству. Это деньги, которыми ЕС, однако, не имеет права просто так взять и воспользоваться.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Вместо этого Евросоюз намерен забирать себе проценты, «набегающие» от замороженных средств, в этом случае Украина могла бы получать от 2 до 4 млрд евро в год. Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в частности, указал на открытии саммита ЕС в четверг 21 марта 2024 года, что ожидает от его участников «очень ясного сигнала» Путину. Он призвал участников саммита увеличивать помощь Украине и высказался за использование прибыли от замороженных госактивов России для закупки вооружений Киеву.

Подробности и правовые тонкости этого задуманного ЕС «процентного трюка» поясняет Оливер Диггельманн (Oliver Diggelmann), профессор международного права Цюрихского университета. В интервью порталу SRF NewsВнешняя ссылка ученый говорит, что, согласно международному праву, Украина имеет право получить компенсацию за ущерб, нанесенный ей агрессором.

Показать больше

Показать больше Кабмин Швейцарии взял под прицел российские деньги Этот контент был опубликован на Этот вопрос был предметом жаркой дискуссии в парламенте Швейцарии, в итоге депутаты поручили кабмину наметить механизм репарационных платежей. Читать далее Кабмин Швейцарии взял под прицел российские деньги

И в такой ситуации, как эта, естественно, велик соблазн сказать, что у нас есть деньги российского государства, почему бы не забрать их полностью, или частично? Согласно международному праву иностранные государственные активы от временного замораживания не защищены. Смысл этой нормы состоит в том, чтобы у России был стимул быстрее закончить войну. Но от окончательной конфискации такие активы иностранных государств защищены полностью.

Показать больше

Показать больше Швейцария и активы ЦБ России: забрать или не забрать? Этот контент был опубликован на Имеет ли Швейцария право экспроприировать золотовалютные резервы ЦБ России и передать их на нужды восстановления Украины? Вот в чем вопрос. Читать далее Швейцария и активы ЦБ России: забрать или не забрать?

В конечном счете это делается для того, чтобы в случае какого-то межгосударственного спора одно государство не могло сказать, что мы сейчас просто возьмем и заберем себе по собственной воле долю хранящихся в наших банках денег другого государства. Но насколько законна идея забирать проценты? Согласно на данный момент распространенной интерпретации положений международного права, говорит проф. О. Диггельманн, такая идея так же не является законным шагом.

Вместо этого Евросоюз намерен забирать себе проценты, «набегающие» от замороженных средств, то есть в этом случае Украина могла бы получать от 2 до 4 млрд евро в год. © Keystone / Gaetan Bally

В данной ситуации также действует принцип иммунитета, распространяющийся на активы иностранных государств. Однако ЕС говорит, что ведь существуют не только проценты по лежащим без движения активам иностранных государств, но еще и проценты, возникающие при изъятии замороженных активов и их последующем инвестировании. Это, мол, это совсем другой тип процентов. И это, конечно, довольно лукавый шаг, если честно!

Показать больше

Показать больше Активы ЦБ России в Швейцарии не приносят дохода Этот контент был опубликован на Как утверждают швейцарские власти, замороженные российские активы не приносят большой прибыли. Читать далее Активы ЦБ России в Швейцарии не приносят дохода

Но ведь в Швейцарии также лежат замороженные российские активы. Должна ли Швейцария присоединиться в этом смысле к Еврокомиссии, даже если предлагаемый ЕС метод отъема российских денег пусть и честен, но только «сравнительно»? Если Швейцария, указывает ученый, таким образом будет участвовать, скажем, в механизме закупок вооружений, то это поставит вопрос о её нейтралитете. С другой стороны, если возникнет впечатление, что Швейцария в рамках нынешней военной ситуации опять намерена просто нажиться, не проявляя при этом никакой должной солидарности, то на нее опять, как это уже было два года назад, может начать оказываться мощное внешнее давление.

Показать больше

Показать больше «Западу нужно продолжать перекрывать кислород путинскому режиму!» Этот контент был опубликован на Мы связались с заметными российскими оппозиционерами, выступающими против Кремля и его политического курса. Часть первая: Гарри Каспаров. Читать далее «Западу нужно продолжать перекрывать кислород путинскому режиму!»

Так какие тогда могли бы быть тут альтернативные решения? Ключевой вопрос, говорит проф. О. Диггельманн, заключается в следующем: не следует ли нам внести вклад в дальнейшее развитие международного права в формате создания некоего совместного постоянного международного механизма возмещения материального ущерба, с помощью которого международное сообщество имело бы право в случае возникновения экстремальных ситуаций, например, как в данном случае, в случае явной агрессивной войны, преодолевать защищающий иностранные госактивы государственный иммунитет?

Решающим фактором для создания чего-то подобного стала бы самая широкая мировая коалиция, но в настоящее время такая перспектива, говорит проф. О. Диггельманн, иллюзорна, учитывая нынешний раскол мира. Кроме того, нам также потребовалась бы четкая норма, недвусмысленно описывающая ситуации, при которых государственный иммунитет мог бы прекращать действие, при том понимании, что во всех остальных случаях этот иммунитет сохранялся бы всегда и в полном объеме.

Показать больше

Показать больше Как Швейцария планирует помогать восстанавливать Украину Этот контент был опубликован на Парламент Швейцарии обсуждает вклад Конфедерации в восстановление Украины, которое может обойтись в сотни миллиардов. Читать далее Как Швейцария планирует помогать восстанавливать Украину

Наконец, необходимо четко определить, на что могут идти полученные таким образом средства, то есть, имеется в виду, конечно, что они могут идти только на послевоенное восстановление. Что касается роли Швейцарии, указывает проф. О. Диггельманн, то ей по самой её природе, то есть учитывая её вес в рамках мировой финансовой индустрии, её нейтралитет и принимая во внимание её превосходную дипломатическую репутацию, просто предначертано быть незаметным посредником, действующим за кулисами.

Для справки: Оливер Диггельманн преподает в Университете ЦюрихаВнешняя ссылка международное право, публичное право и философию государства и права. Работал в университетах Великобритании, США, Германии и Венгрии, был личным помощником Председателя Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда вы можете выбрать здесь себе информационную рассылку по душе.