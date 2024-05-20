Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке

Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии. Reuters

Индия примет участие в конференции по Украине на Бюргенштоке (кантон Нидвальден / NW) в середине июня. Об этом сообщил руководитель отдела информации и печати МИД Швейцарии Николя Бидо (Nicolas Bideau) на платформе X. Свое заявление он сделал на основе сообщений индийских СМИ.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Накануне конференции на Бюргенштоке Индия примет участие в саммите G7, который пройдет на юге Италии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в социальных сетях, что он хочет помочь глобальному Югу «быть услышаннымВнешняя ссылка». Когда его спросили, будет ли он сам присутствовать на обоих мероприятиях, Н. Моди объяснил, что это будет зависеть от его графика, логистики и параллельных обязательств.

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