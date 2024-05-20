Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке
Индия примет участие в конференции по Украине на Бюргенштоке (кантон Нидвальден / NW) в середине июня. Об этом сообщил руководитель отдела информации и печати МИД Швейцарии Николя Бидо (Nicolas Bideau) на платформе X. Свое заявление он сделал на основе сообщений индийских СМИ.
Накануне конференции на Бюргенштоке Индия примет участие в саммите G7, который пройдет на юге Италии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в социальных сетях, что он хочет помочь глобальному Югу «быть услышаннымВнешняя ссылка». Когда его спросили, будет ли он сам присутствовать на обоих мероприятиях, Н. Моди объяснил, что это будет зависеть от его графика, логистики и параллельных обязательств.
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Excellent news released by the Hindu : PM @narendramodiВнешняя ссылка will participate in the Ukraine 🇺🇦 peace summit in🇨🇭 “to raise the voice of the global south”. #pathtopeaceВнешняя ссылка https://t.co/3ZoFs9cqLwВнешняя ссылка— Nicolas Bideau (@Chef_Komm_Eda) May 20, 2024Внешняя ссылка
Перед праздником Пятидесятницы Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) сообщил швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, что он на данный момент получил 60 подтверждений от глав правительств и от государственных чиновников, половина из них поступила из Европы, а другая половина — из других стран мира.
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