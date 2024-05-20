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Внешняя политика

Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке

Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.
Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии. Reuters

Индия примет участие в конференции по Украине на Бюргенштоке (кантон Нидвальден / NW) в середине июня. Об этом сообщил руководитель отдела информации и печати МИД Швейцарии Николя Бидо (Nicolas Bideau) на платформе X. Свое заявление он сделал на основе сообщений индийских СМИ.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Накануне конференции на Бюргенштоке Индия примет участие в саммите G7, который пройдет на юге Италии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в социальных сетях, что он хочет помочь глобальному Югу «быть услышаннымВнешняя ссылка». Когда его спросили, будет ли он сам присутствовать на обоих мероприятиях, Н. Моди объяснил, что это будет зависеть от его графика, логистики и параллельных обязательств.

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История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

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Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира
Внешний контент

Перед праздником Пятидесятницы Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) сообщил швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, что он на данный момент получил 60 подтверждений от глав правительств и от государственных чиновников, половина из них поступила из Европы, а другая половина — из других стран мира.

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История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

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Мирная конференция по Украине: «Для кантона Нидвальден это большая честь»

Этот контент был опубликован на К удовлетворению от того, что регион получит право провести такой саммит, примешивается еще и понятное волнение.

Читать далее Мирная конференция по Украине: «Для кантона Нидвальден это большая честь»

Больше информации о вторжении России в Украину

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Новости

По данным МККК с начала полномасштабного вторжения России в Украине без вести пропали 23 тыс. человек

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Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Что означает новый закон о мобилизации для 11 000 украинцев в Швейцарии, которые теперь в теории могли бы быть мобилизованы?

Читать далее Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии
Отель Bürgenstock принадлежит Katara Hospitality, гостиничному подразделению Катарского суверенного фонда.

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Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот контент был опубликован на Почему Кристоф Францен хочет сделать селфи с Путиным и что значит для его отеля конференция по Украине? Подробности в этом материале.

Читать далее Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»
Бюргеншток1

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Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию

Этот контент был опубликован на Президент России Владимир Путин вновь осудил предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, назвав его средством давления на Россию.

Читать далее Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию
Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?

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Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Всемирный руководящий футбольный орган Fifa на своем конгрессе в Бангкоке одобрил далекоидущие изменения в собственном Уставе.

Читать далее Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?
На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

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Швейцарские пацифисты против перевооружения армии

Этот контент был опубликован на На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

Читать далее Швейцарские пацифисты против перевооружения армии
В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности.

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Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

Этот контент был опубликован на В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности в Европе.

Читать далее Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию
Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

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Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Читать далее Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 
В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

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Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

Этот контент был опубликован на В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Читать далее Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом
Федеральному совету (правительству Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области в плане лицензионных разрешений на заключение военно-экспортных сделок.

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Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство

Этот контент был опубликован на Федеральному совету (кабмин Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области экспорта вооружений.

Читать далее Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство
Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов.

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Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы

Этот контент был опубликован на Продав на аукционе восемь часов из коллекции Михаэля Шумахера, его семья заработала более трех миллионов евро.

Читать далее Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы

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Отель Bürgenstock принадлежит Katara Hospitality, гостиничному подразделению Катарского суверенного фонда.

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Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот контент был опубликован на Почему Кристоф Францен хочет сделать селфи с Путиным и что значит для его отеля конференция по Украине? Подробности в этом материале.

Читать далее Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»
Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс может стать неприступной крепостью.

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«Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Этот контент был опубликован на Жареная колбаса и VIP-ужин: когда-то на Бюргенштоке можно было получить и то, и другое, но сегодня сверхроскошный курорт для широкой публики ничего не предлагает.

Читать далее «Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»
Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре слева) с супругой Брижит Макрон (слева) и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе (в центре справа) с супругой Мюриэль Зендер Берсе (справа) Федеральным дворцом, зданием швейцарского парламента, в Берне, Швейцария, в среду, 15 ноября 2023 года.

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Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

Читать далее Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии
Виола Амхерд, министр Федерального совета (кабмина страны) от «Партии Центра» (Die Mitte) всегда проявляла солидарность с Украиной

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Президент Швейцарии призвала Владимира Путина к диалогу

Этот контент был опубликован на Как сообщает швейцарское Минобороны, письмо в Кремль вовсе не было задумано в качестве поздравления с переизбранием.

Читать далее Президент Швейцарии призвала Владимира Путина к диалогу
Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

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Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Читать далее Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

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