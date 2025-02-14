Как Китай следит за тибетской и уйгурской диаспорами в Швейцарии

Как Китай следит за тибетским и уйгурским диаспорами в Швейцарии? Keystone / Martial Trezzini

Новый научный доклад, подготовленный по заказу швейцарского правительства, демонстрирует, как и какое давление Китай оказывает на тибетцев и уйгуров, постоянно проживающих в Швейцарии. Пока неясно, к каким политическим последствиям приведут выводы, сделанные в этом исследовании.

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Впервые в современной истории правительство страны заказало научное исследованиеВнешняя ссылка, посвященное вопросу о том, подвергаются ли представители иностранных общин в изгнании слежке и запугиванию со стороны своей исторической родины, в данном случае Китая, и если да, то в какой степени. Швейцарское правительство поручило подготовку этого доклада профессору Ральфу Веберу (Ralph WeberВнешняя ссылка) и его команде из Института Европы Базельского университета (Europainstitut der Universität BaselВнешняя ссылка).

В исследовании рассматриваются (за период начиная с 2000 года и по настоящее время) случаи посягательств на основные гражданские и политические права тибетской и уйгурской общин в Швейцарии, а также случаи давления на них со стороны китайских властей. Анализируются в докладе не только зафиксированные свершившиеся факты, но и неудачные попытки такого давления. Авторы доклада приходят к однозначному выводу: представители тибетской и уйгурской диаспор в Швейцарии подвергаются со стороны представителей Китайской Народной Республики мониторингу, угрозам и, в некоторых случаях, прямому давлению, например, с целью убедить их вернуться на территорию Китая.

Согласно этому исследованию, так называемые «трансграничные репрессии» могут принимать различные формы — от телефонных звонков с угрозами, поступающих из самого континентального Китая, до требований шпионить за представителями собственной общины. Иногда давление оказывается через угрозы в адрес родственников, оставшихся в Китае. Представители тибетской общины также считают, что швейцарские власти также ущемляют их основные права. Это касается, например, случаев, когда ограничиваются их права на проведение демонстраций перед зданием швейцарского парламента или вводится всё более жесткая практика предоставления убежища. Причем речь идет не только о политически активных людях. Авторы исследования основывают свои выводы, в том числе, на шести десятках интервью, проведенных с самыми обычными представителями указанных общин.

«В качестве независимого исследователя я подошел к вопросу непредвзято, — отмечает Ральф Вебер. — Мы стремились устанавливать только факты. Оглядываясь назад, могу сказать, что такие результаты были вполне ожидаемы». Чтобы действовать максимально объективно, Ральф Вебер и его команда предварительно изучили все многочисленные международные исследования и зафиксированные случаи репрессий в отношении тибетцев и уйгуров. На основе этого анализа были выдвинуты и проверены рабочие гипотезы о возможных ограничениях их основных прав в Швейцарии.

Новое научное исследование показывает, каким образом Китай запугивает тибетцев и уйгуров в Швейцарии. Afp Or Licensors

Как и в других западноевропейских странах, в Швейцарии работают «десятки сотрудников разведки» Китая. Они могут действовать под прикрытием, выдавая себя, например, за сотрудников посольства или консульства. В докладе приводятся примеры давления, оказываемого китайскими властями даже на официальные структуры Швейцарии. Степень успешности этих попыток окончательно оценить невозможно. Тем не менее ученые-исследователи отмечают, что местные и кантональные власти в меньшей степени подвержены такому давлению по сравнению с федеральными структурами и органами власти Швейцарии.

По мнению Ральфа Вебера, одной из главных проблем, связанных с трансграничными репрессиями со стороны Китая, является удар по атмосфере взаимного доверия внутри общин изгнанников, что может приводить даже к их расколу. «Мы заметили, что в тибетской общине в Швейцарии царит высокая степень взаимной подозрительности. Многие члены этих общин считают, что отдельные представители диаспоры прямо сотрудничают с китайскими властями. Недоверие особенно велико по отношению к тем, кто находится в Швейцарии сравнительно недавно, поскольку у них порой остаются родственники в Тибете, а значит, они наиболее уязвимы в плане попыток оказать на них давление».

Как отреагирует на доклад официальная Швейцария?

«Наш исследовательский доклад не должен еще больше подогревать взаимное недоверие внутри общин изгнанников, — подчеркивает Ральф Вебер. — Давление, оказываемое на них Китаем, уже создает атмосферу страха среди тех, кого это касается. Важно признать, что ситуация часто бывает сложной и что в ней участвуют различные субъекты с самыми разными мотивами. Просто контакты с китайскими властями ни в коем случае ещё не являются доказательством того, что вас пытаются завербовать или что в отношении вас ведется разведывательная деятельность».

Но, по его мнению, официальная Швейцария должна все-таки сыграть свою роль. Федеральный совет (кабмин страны) уже прокомментировал результаты этого исследования в своем официальном ответе. В нем правительство однозначно осуждает факты нарушений основных политических прав и свобод членов этих общин, а также перечисляет планируемые им меры, среди которых — более тщательный подбор переводчиков, участвующих в процедурах предоставления убежища. Ранее, напомним, уже звучали утверждения, что среди переводчиков могут быть шпионы и китайские информаторы. Кроме того, все органы власти на федеральном, кантональном и общинном уровнях должны быть проинформированы о ситуации, с тем чтобы они могли выявлять подобные случаи и оперативно реагировать на них.

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Однако Федеральный совет не дает четкого ответа на вопрос о том, какие шаги Швейцария намерена предпринять в отношении Китая в связи с полученными данными. Он лишь ссылается на «диалог по правам человека», который Швейцария ведет с Китаем с 1991 года. Однако этот формат часто подвергается критике за свой «формальный характер». Ральф Вебер считает, что всё это также поднимает вопрос в целом о роли и курсе швейцарских властей. «Пострадавшие члены этих общин неоднократно сообщали, что такие фундаментальные права, как свобода слова, все больше ущемляются властями Швейцарии в угоду экономическим интересам. И это должно нас беспокоить, нас, граждан Швейцарии, страны либеральной демократии».

Исследование со «взрывоопасным содержанием»

История этого исследования началась задолго до его публикации. Подготовка доклада связана с петицией, поданной ещё в 2018 году швейцарским отделением «Общества защиты уязвимых народов» (Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz, GBVВнешняя ссылка). В той петиции содержался призыв провести исследование, с тем чтобы установить, ущемляются ли в Швейцарии основные гражданские права представителей народов, подвергающихся в Китае политическим репрессиям. В результате Комитет по иностранным делам Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) поручил Федеральному совету (кабмину) представить подробный доклад о положении тибетцев и уйгуров в Швейцарии.

По мнению представителей GBV, меры, предложенные федеральным правительством, носят недостаточно конкретный характер. В своем недавнем пресс-релизе эта неправительственная организация призывает официальную Швейцарию дать четкое определение понятию «транснациональные / трансграничные репрессии» и создать правовую основу для эффективного противодействия этому явлению. Эта структура также предлагает создать Центр мониторинга, отчетности и защиты (Melde- und Schutzstelle), а также учитывать интересы пострадавших в процессе принятия релевантных политических решений. Кроме того, швейцарское правительство должно предавать огласке такие случаи и последовательно высылать нарушителей из страны.

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Швейцария — далеко не единственная страна, сталкивающаяся с подобными проблемами. Во всем мире число случаев «транснациональных репрессий» увеличивается, в последнее время процесс ускорился благодаря распространению цифровых технологий и систем на основе искусственного интеллекта. Зумретай Аркин (Zumretay Arkin), вице-президент Всемирного уйгурского конгресса (Weltkongress der Uiguren / World Uyghur Congress, WUCВнешняя ссылка) в Мюнхене, отмечает: «Практически каждый уйгур в изгнании сталкивался с той или иной формой репрессий со стороны китайского правительства — от звонков из китайской полиции и попыток заблокировать поездки за рубеж вплоть до задержаний, арестов или депортаций в Китай».

Пять автономных районов Китая. SWI

Одна из проблем заключается и в том, что многие уже привыкли к подобным преследованиям и не оказывают им особого сопротивления. «Для многих слежка давно стала нормой, поэтому вряд ли кому-то из них придет в голову сообщать об этом властям», — отмечает Зумретай Аркин. Ситуацию усугубляет тот факт, что полиция уделяет этому вопросу недостаточно внимания, а сбор доказательств зачастую оказывается крайне сложным делом.

Давид Миссал (David Missal) из организации «Тибетская инициатива в Германии» (Tibet-Initiative DeutschlandВнешняя ссылка) подтверждает всё это. По его мнению, необходимо не только поддерживать диаспоры изгнанников на общественном уровне, но и привлекать к проблеме внимание политиков. «До сих пор не последовало никакого политического ответа на эту проблему, — говорит он. — А мы хотели бы видеть создание государственного Контактного центра для жертв транснациональных репрессий, который предлагал бы не только юридическую, но и психологическую поддержку». Дэвид Миссал считает, что Германии также следует провести научное исследование, аналогичное швейцарскому.

«Неудачное время»

Автор этого исследования Ральф Вебер все-таки отдает должное Швейцарии: «Я нахожу примечательным тот факт, что швейцарское правительство, известное своей осторожной позицией в отношении Китая, заказало такое исследование». Однако оно очень, мягко говоря, не спешило с публикацией этого документа. Отчет был готов уже в апреле 2024 года, но его обнародование неоднократно откладывалось. Ральф Вебер лишь отмечает: «Я могу себе представить, что в итоге получился особенно чувствительный отчет, вызвавший немало вопросов у федеральной администрации, и власти хотели сначала внимательно его изучить».

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Согласно газетам, выходящим в швейцарском издательском холдинге Tamedia, в правительстве не было единого мнения о том, как поступить с «взрывоопасным содержанием» доклада. Но вот публикация состоялась, и пришлась она на весьма «неудачный» для Швейцарии момент: страна отмечает 75-летие двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой. Кроме того, Берн сейчас планирует продление Соглашения о свободной торговле с Пекином. Комитет по иностранным делам Национального совета ещё до публикации исследования призывал учесть его выводы в переговорах по новой редакции этого соглашения.

Реакция китайских властей Министерство иностранных дел Китая отвергло выводы доклада Федерального совета о преследовании тибетцев и уйгуров, проживающих в Швейцарии, назвав их «ложной информацией». На пресс-конференции в четверг, 13 февраля 2025 года, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что швейцарское правительство должно «уважать фундаментальные интересы Китая и прекратить распространять по миру ложную информацию». Как передает информационное агентство AFP, пресс-секретарь также назвал доклад «политической манипуляцией» на тему Тибета и Синьцзяна, подчеркнув, что его содержание противоречит фактам. Источники: SDA/AFP

Однако в ответе Федерального совета на факт публикации доклада ученых из Базеля этот вопрос вообще не затрагивается. Ральф Вебер считает со своей стороны, что очень важно будет добиться реальных действий, а это предполагает активное обсуждение данной темы в обществе и решительное официальное противодействие любым «трансграничным репрессиям». «Многие из нами опрошенных уже устали от разговоров с властями, после которых ничего конкретного никогда не происходит», — резюмирует Ральф Вебер.

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