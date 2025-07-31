Матвиенко в Женеве: российские оппозиционеры протестуют

Российские политэмигранты в Швейцарии осудили участие Валентины Матвиенко в международной встрече в Женеве. Keystone-SDA

Около 200 российских политэмигрантов в Швейцарии и их сторонников подписали открытое письмо, в котором выразили протест против участия Валентины Матвиенко и других политиков, близких к Кремлю, в парламентской встрече, проходившей в Женеве.

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Авторы письма призывают к возбуждению уголовного дела. Обращение адресовано, в частности, Федеральному совету Швейцарии (правительству) и парламенту. Первой письмо подписала организация «Россия будущего — Швейцария», зарегистрированная в Швейцарии. Среди подписавших также — оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

Валентина Матвиенко считается доверенным лицом президента России Владимира Путина. В понедельник она приняла участие в саммите спикеров парламентов, организованном председателем Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Маей Риникер в Женеве, а в последующие дни она возглавила российскую делегацию на сессии Межпарламентского союза (МПС) при ООН.

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Матвиенко, которой 76 лет, известна своей поддержкой военной агрессии против Украины и включена в санкционные списки США, Европейского союза и Швейцарии. Наряду с ней в Женеву прибыли депутаты Государственной думы Леонид Слуцкий и Пётр Толстой, также находящиеся под международными санкциями. Временно сняв ограничения, Швейцария в качестве принимающей стороны предоставила им возможность участвовать в мероприятии. В письме оппозиционеров указано, что Матвиенко лично курировала организацию поддержки войны против Украины.

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Все трое — Матвиенко, Слуцкий и Толстой — не раз публично оправдывали российское вторжение. В обращении оппозиционеры называют их «военными преступниками» и подчеркивают, что их присутствие на конференции оскорбляет украинское гражданское общество. Против их участия также выступила украинская делегация. Вице-спикер Верховной рады Олена Кондратюк выразила протест и призвала к бойкоту всех публичных мероприятий с участием упомянутых лиц. По её словам, «любая фотография или рукопожатие означает солидарность с агрессором».

Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA) ранее, в ответ на запрос агентства Keystone-SDA, пояснил, что страна-хозяйка международной конференции обязана содействовать въезду официальных делегаций. В случае необходимости санкции могут быть приостановлены, чтобы обеспечить участие в международных переговорах, включая обсуждение вопросов, связанных с Украиной.

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