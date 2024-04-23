Министр иностранных дел Австрии посетил Швейцарию

Во вторник в Федеральном дворце в Берне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис принял своего австрийского коллегу Александра Шалленберга. KEYSTONE

Во вторник 23 апреля 2024 года в Федеральном дворце в Берне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис принял своего австрийского коллегу Александра Шалленберга, находящегося в Швейцарии с рабочим визитом, на повестке дня которого, в том числе, стояли вопросы безопасности и нейтралитета.

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Швейцарское информационное агентство Reuters / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Austrian foreign minister visits Switzerland to discuss security and neutrality Оригинал Читать далее Austrian foreign minister visits Switzerland to discuss security and neutrality

Выступая перед представителями СМИ по итогам консультаций с австрийским коллегой, И. Кассис оценил сотрудничество между двумя нейтральными странами в качестве «прочного и динамичного». Помимо встречи тет-а-тет в ходе визита состоялось посещение нового «кибер-командного» центра Вооруженных сил Швейцарии, о чем заранее информировало швейцарское Министерство иностранных дел.

Обе нейтральные страны, напомним, участвуют в работе оборонной инициативы European Sky Shield, цель которой состоит в создании и укреплении интегрированной системы европейской ПВО с элементами противоракетной обороны. В рамках инициативы будут производиться коллективные закупки оборудования и расходных материалов, будут организованы обучение личного состава и обмен информацией.

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Президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд в начале апреля 2024 года уже посетила столицу Австрии Вену. Во время ее визита президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал «огромной удачей» тот факт, что обе страны способны сотрудничать в военном плане.

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