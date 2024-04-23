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Внешняя политика

Министр иностранных дел Австрии посетил Швейцарию 

Во вторник в Федеральном дворце в Берне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис принял своего австрийского коллегу Александра Шалленберга.
Во вторник в Федеральном дворце в Берне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис принял своего австрийского коллегу Александра Шалленберга. KEYSTONE

Во вторник 23 апреля 2024 года в Федеральном дворце в Берне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис принял своего австрийского коллегу Александра Шалленберга, находящегося в Швейцарии с рабочим визитом, на повестке дня которого, в том числе, стояли вопросы безопасности и нейтралитета.

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Швейцарское информационное агентство Reuters / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Выступая перед представителями СМИ по итогам консультаций с австрийским коллегой, И. Кассис оценил сотрудничество между двумя нейтральными странами в качестве «прочного и динамичного». Помимо встречи тет-а-тет в ходе визита состоялось посещение нового «кибер-командного» центра Вооруженных сил Швейцарии, о чем заранее информировало швейцарское Министерство иностранных дел.

Обе нейтральные страны, напомним, участвуют в работе оборонной инициативы European Sky Shield, цель которой состоит в создании и укреплении интегрированной системы европейской ПВО с элементами противоракетной обороны. В рамках инициативы будут производиться коллективные закупки оборудования и расходных материалов, будут организованы обучение личного состава и обмен информацией.

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Президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд в начале апреля 2024 года уже посетила столицу Австрии Вену. Во время ее визита президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал «огромной удачей» тот факт, что обе страны способны сотрудничать в военном плане.

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