Москва планирует сорвать конференцию по Украине в Швейцарии?

По словам президента Владимира Зеленского, Украина знает о российском плане сорвать мирную конференцию. KEYSTONE

Москва планирует сорвать конференцию по Украине в Швейцарии? Такова информация, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским со ссылкой на информацию украинской разведки ГУР. Президент утверждает, что Россия хочет помешать конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь в Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Zelensky claims Moscow is planning to derail Swiss peace conference Оригинал Читать далее Zelensky claims Moscow is planning to derail Swiss peace conference

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«Такой план существует». На это указал Владимир Зеленский, выступая в Киеве перед иностранными дипломатами, в числе которых был и посол Швейцарии. В ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA Минобороны Швейцарии заявило, что не может подтвердить факт предполагаемой подрывной деятельности России; имеют место пока лишь обвинения со стороны России в адрес Швейцарии в связи с тем, что Швейцария не пригласила Москву на конференцию, которая должна пройти в июне на курорте Бюргеншток с видом на Люцернское озеро.

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Федеральное Ведомство уголовной полиции Швейцарии (Федпол) также не сообщает пока никаких подробностей. В ответ на запрос агентства Keystone-SDA оно заявило, кроме того, что не информирует общественность о конкретных мерах безопасности, реализуемых в связи с саммитом, с тем чтобы не ставить под угрозу их эффективность.

Сам В. Зеленский, выступая перед украинскими дипломатами и иностранными послами, ссылался на информацию разведки ГУР. Согласно этим данным «есть конкретные сведения о том, что Россия не только хочет сорвать мирный саммит, но и разработала конкретный план, как это сделать, например, как уменьшить количество стран-участниц и как действовать в целом, чтобы мира в Украине не было еще долго».

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Владимир Зеленский также сказал, что все партнеры Украины будут дополнительно проинформированы по дипломатическим каналам о попытках Москвы сорвать встречу. Далее президент сообщил, что главы государств и правительств мира вскоре получат официальные приглашения на конференцию в Швейцарии.

Мирная конференция высокого уровня по Украине, запланированная на 15-16 июня 2024 года, должна состояться сразу после саммита G7 в Италии. Конференция, на которую ждут по меньшей мере представителей 80 стран мира, призвана убедить державы, дружественно настроенные по отношению к России, такие как Индия, ЮАР и Бразилия, поддержать «мирную формулу» В. Зеленского.

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Особенно активно Швейцария приглашает на саммит Китай. Со своей стороны Россия уже не раз заявляла, что все мирные переговоры без ее участия бессмысленны. Москва неоднократно подчеркивала свою готовность участвовать в переговорах, но на условиях, которые многими рассматриваются в качестве условий, равноценных капитуляции Украины. Цель же Украины — вернуть себе все территории, оккупированные Россией, что для Путина стало бы полным провалом его военных планов.