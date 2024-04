Zelensky afirma que Moscou planeja inviabilizar conferência de paz na Suíça

A Ucrânia está ciente de um plano russo para inviabilizar a conferência de paz, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. KEYSTONE

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que a Rússia quer impedir a conferência de paz que será realizada na Suíça em junho.

4 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Zelensky claims Moscow is planning to derail Swiss peace conference original ler mais Zelensky claims Moscow is planning to derail Swiss peace conference

Há um plano para isso, disse Zelensky aos diplomatas estrangeiros, incluindo o embaixador suíço, em Kiev.

As supostas atividades russas perturbadoras não foram confirmadas pelo Ministério da Defesa da Suíça na quinta-feira, a pedido da agência de notícias suíça Keystone-SDA; foi feita referência apenas às acusações russas de que a Suíça não havia convidado a Rússia para a conferência no resort Bürgenstock, com vista para o Lago Lucerna, em junho.

Mostrar mais

Mostrar mais Suíça sediará conferência de paz para Ucrânia Este conteúdo foi publicado em Uma cúpula de paz na Ucrânia poderá ser realizada em meados de junho, perto de Lucerna, na Suíça central, com a presença de 80 a 100 nações e, possivelmente, do presidente dos EUA, Joe Biden. ler mais Suíça sediará conferência de paz para Ucrânia

O Departamento Federal de Polícia da Suíça (Fedpol) também não revelou nenhum detalhe. Em resposta a uma consulta, ele declarou que “não explica medidas de segurança específicas para não prejudicar sua eficácia”.

Informações do serviço secreto

Na frente de diplomatas ucranianos e embaixadores estrangeiros, Zelensky se referiu a informações de inteligência. De acordo com elas, há “dados concretos de que a Rússia não apenas quer interromper a cúpula de paz, mas também tem um plano concreto: como fazer isso, como reduzir o número de países participantes, como proceder para garantir que não haja paz por muito mais tempo”, disse o presidente na noite de quarta-feira. Ele não forneceu mais detalhes.

Zelensky disse que os parceiros seriam informados por meio de canais diplomáticos sobre as tentativas de Moscou, com base em informações de seu gabinete presidencial. O presidente anunciou ainda que os chefes de Estado e de governo do mundo receberão em breve convites para a reunião.

A conferência de paz na Ucrânia, planejada para os dias 15 e 16 de junho, deve ocorrer logo após a cúpula do G7 das principais nações democráticas industrializadas na Itália. A conferência, que reunirá representantes de até 80 países, tem o objetivo de conquistar potências amigas da Rússia, como Índia, África do Sul e Brasil, em favor das ideias da Ucrânia para uma solução de paz. A China, em particular, está sendo cortejada para participar.

Demandas incompatíveis

Há mais de dois anos, as tropas russas estão travando uma guerra na Ucrânia, usando violência contra a população civil e destruindo a infraestrutura não militar. Isso ocorreu depois que o presidente russo Vladimir Putin deu a ordem para invadir o país vizinho do sul em 24 de fevereiro de 2022, com a justificativa da necessidade de desmilitarizar e desnazificar o país. Zelensky, que é judeu, deveria ser removido do poder.

A Rússia declarou que todas as negociações de paz sem sua participação são inúteis. Moscou tem enfatizado repetidamente sua disposição de participar de conversações, mas com condições impostas que provavelmente resultarão na capitulação da Ucrânia. O objetivo da Ucrânia é recuperar todos os territórios ocupados pela Rússia, o que, para Putin, equivaleria a um fracasso de sua invasão.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Ministro das Relações Exteriores da Rússia ridiculariza a Suíça Este conteúdo foi publicado em Após as críticas de Putin à planejada conferência de paz para a Ucrânia na Suíça, Lavrov descreveu a Suíça como inadequada para as negociações. ler mais Ministro das Relações Exteriores da Rússia ridiculariza a Suíça

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever