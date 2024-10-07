Начался сбор подписей под народной инициативой Kompass
Начался сбор подписей под народной законодательной инициативой Kompass. С её помощью бизнес Швейцарии намерен обеспечить себе право голоса в отношениях с ЕС, особенно если Брюссель будет навязывать Швейцарии законы, ослабляющие ее позиции в качестве глобальной деловой площадки.
Призывая к независимой экономической политике Швейцарии и протестуя против «пассивного членства в ЕС», инициатива требует выносить на суд народа и кантонов все договоры, которые Швейцария будет подписывать с ЕС, прежде всего в экономической сфере. На прошлой неделе комитет авторов инициативы указал, что позиции Швейцарии в качестве глобальной деловой площадки могут быть надежно обеспечены только с помощью независимой внешнеторговой и экономической политики.
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Кроме того, Швейцария должна иметь возможность свободно выбирать своих торговых партнеров. Инициатива Für eine direktdemokratische und wettbewerbsfähige Schweiz — keine EU-Passivmitgliedschaft / Kompass-InitiativeВнешняя ссылка («В защиту поддержанной народом и конкурентоспособной Швейцарии — без пассивного членства в ЕС / Инициатива „Компас“)», уже поддержана предпринимательскими кругами.
Среди сторонников инициативы находятся и депутаты парламента от партии «Либералы» (FDP) и Швейцарской народной партии (SVP), легенда горнолыжного спорта Бернар Русси, известный телеведущий Курт Эшбахер, а также главный редактор и издатель правого журнала Nebelspalter Маркус Сомм. У комитета авторов инициативы есть полтора года на то, чтобы собрать 100 000 подписей граждан, необходимых для выноса инициативы на референдум.
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