Российского отказника могут депортировать из Швейцарии
Россиянин Василий Нарышкин уехал в Швейцарию, чтобы избежать службы в армии. Теперь его могут выдворить на родину — несмотря на риск ареста и мобилизации.
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Василию Нарышкину 22 года. Он родом из России и выступает против войны в Украине. «Повестку я получил, ещё будучи студентом. Но понял: если останусь, меня посадят. А в тюрьме я не выживу — там пытают», — рассказал он в интервью телерадиокомпании SRF.
Из страны он уехал один. Близким ничего не сообщил: «Боялся, что арестуют мою девушку или родителей». В Швейцарии он подал ходатайство о предоставлении убежища, но получил отказ. Государственный секретариат по делам миграции (SEM) пояснил: уклонение от службы не даёт автоматического права на убежище. Исключения возможны, но лишь в случае «необычно сурового наказания».
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Теперь Василий должен покинуть страну. Он утверждает, что на родине его ждёт минимум арест, максимум — отправка на фронт. Его отец — украинец, сам Василий сотрудничал с правозащитными организациями. «Меня могут схватить прямо в аэропорту, — говорит он. — Я не понимаю, как Швейцария может считать, что мне не угрожает опасность».
Опасный сигнал
Адвокат Доминик Цюсли из правозащитной организации Asylex признаёт: формально SEM действует в рамках закона. Но само решение вызывает тревогу. «Швейцария подаёт опасный сигнал, — считает он. — Она высылает тех, кто отказался от участия в войне. Эти люди возвращаются туда, где их ждут репрессии и принудительный призыв».
Василий намерен добиваться пересмотра дела. Он обращается к политикам, СМИ, правозащитникам. И если все попытки окажутся напрасны — готов пойти на крайние меры. «Если другого выхода не останется, я объявлю голодовку», — говорит он.
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