Поддержка политзаключённых: что именно делает Швейцария?

Четверть диппредставительств Швейцарии расположены в авторитарных странах. Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Швейцарский нейтралитет не мешает ей защищать права человека, в том числе выступать в поддержку политзаключённых в недемократических странах. Но по мере того как авторитарные режимы набирают силу по всему миру, перед Швейцарией встаёт всё более острый вопрос: как добиваться реальных изменений — и быть услышанной?

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Один из ярких примеров — история Натальи Херше, гражданки Швейцарии и Беларуси. В сентябре 2020 года она приехала в Минск в отпуск, а 19 сентября её задержали на акции протеста. Поводом стало то, что она сорвала балаклаву с силовика — это квалифицировали как «причинение вреда сотруднику милиции».

Суд приговорил Наталью к двум с половиной годам лишения свободы. Она провела за решёткой 17 месяцев — больше половины срока — и была освобождена 18 февраля 2022 года.

Наталья Херше в аэропорту Цюриха 18 февраля 2022 года после 17 месяцев, проведённых в белорусской тюрьме. Рядом с ней — замгоссекретаря МИД Йоханнес Матьяши (в центре) и бывший посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт (справа). Afp Or Licensors

Херше отрицала свою вину, а белорусские правозащитники признали её политзаключённой. Всё время, пока она находилась в тюрьме, Министерство иностранных дел Швейцарии поддерживало с ней и её семьёй постоянную связь и добивалось её освобождения. Позднее Наталья подчеркнула в интервью, что тогдашний посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт посещал ее «с самого начала задержания».

«Хотя гражданам с двойным гражданством консульская помощь обычно не предоставляется, в случае с Херше Швейцарии удалось сделать исключение. Представители посольства в Минске не раз навещали её в тюрьме», — сообщили swissinfo.ch в МИДе. Когда в феврале 2022 года Херше освободили, тогдашний президент Швейцарии и глава МИД Иньяцио Кассис написал в соцсети в X (ранее — Twitter): «Рад, что дипломатические усилия Швейцарии увенчались успехом» (Ich bin froh, dass sich die diplomatischen Bemühungen der Schweiz ausgezahlt haben).

Внешний контент Endlich! Natallia Hersche wurde heute nach 17 Monaten Haft in Belarus freigelassen. Sie wurde von ihrem Bruder und @SwissAmbBelarusВнешняя ссылка empfangen und kehrt nun in die #SchweizВнешняя ссылка zurück. Ich bin froh, dass sich die diplomatischen Bemühungen der Schweiz ausgezahlt haben. 1/2 pic.twitter.com/8ro6ivEYO1Внешняя ссылка — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 18, 2022 Внешняя ссылка

В интервью Swissinfo Наталья Херше подчеркнула: «Я лично не вижу другого действенного способа защитить политических заключённых, кроме как усиливать экономические и персональные санкции. Потенциал для этого всегда есть — и его нужно использовать. Я участвую в разных мероприятиях, чтобы тема политзаключённых в Беларуси не исчезала из повестки. Последнее из них — моё выступление на панельной дискуссии в рамках весенней сессии Совета по правам человека ООН в Женеве».

Поддержка политзаключённых

Защита прав политзаключённых — как швейцарцев, так и иностранцев — в стандартную работу консульских служб и соответствует внешнеполитическому мандату Швейцарии по продвижению демократии. Швейцария активно поддерживает политзаключённых в таких странах, как Россия и Китай. Это может выражаться в официальных заявлениях, посещениях тюрем, встречах с диссидентами. Так, после освобождения Херше швейцарские дипломаты организовали её прямой выезд из тюрьмы прямо в аэропорт, откуда она смогла улететь в Швейцарию.

«Швейцария не вмешивается в конфликты с оружием в руках. Но она последовательно выступает против нарушений международного права — политическими и экономическими средствами», — говорит Томас Борер, бывший посол Швейцарии в Германии, ныне глава консалтинговой компании по связям с общественностью.

Томас Борер, бывший посол Швейцарии в Германии. Courtesy of

Швейцария также проводит двусторонние диалоги по правам человека — в том числе с такими странами, как Китай и Иран. Ее постоянное представительство в Женеве, рядом с ООН и международными неправительственными организациями (НПО), обеспечивает институциональную поддержку этим процессам.

Например, в разгар протестов в Иране в 2022 году Швейцария не прервала диалог с Тегераном и поддерживала НПО, которые помогали женщинам, задержанным за отказ носить хиджаб.

Женева — это штаб-квартира не только ООН, но и Международного комитета Красного Креста, который участвует в освобождении пленных и заложников. И именно отсюда Швейцария запустила независимый механизм по поиску пропавших без вести в Сирии — в том числе политзаключённых, удерживаемых бывшим режимом Башара Асада. Швейцария также периодически делает добровольные взносы в органы ООН, расследующие нарушения прав человека.

У Швейцарии одна из самых широких сетей дипломатических представительств среди демократических стран:141 миссия по всему миру, 34 — в авторитарных странах. В общемировом рейтинге по количеству дипмиссий она занимает 19-е место — серьезный результат для такой небольшой страны.

Швейцарский нейтралитет позволяет ей быть надёжным посредником. Так, в 2024 году Швейцария вместе с США организовала недалеко от Женевы неформальные мирные переговоры по Судану — после 16 месяцев гражданской войны. Для оппозиции, преследуемых активистов и НПО был создан конфиденциальный канал для общения между противоборствующими сторонами.

Швейцария также выступает как «государство-посредник», представляя интересы стран, не имеющих дипломатических миссий. Это даёт ей возможность поднимать вопросы о нарушении прав человека, включая аресты оппозиционеров.

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Эффективность под вопросом

Но по мере усиления мирового влияния таких авторитарных режимов, как Китай и Россия, правозащитники всё чаще сомневаются в эффективности швейцарской дипломатии. По их мнению, Швейцария могла бы активнее отстаивать права человека.

Сегодня в более чем 70 странах мира удерживают десятки тысяч политзаключённых. Это жесткое напоминание о том, что репрессии в авторитарных режимах — не пережиток прошлого, а тревожная реальность, набирающая силу по всему миру. Переговоры о задержании и освобождении политзаключённых всё чаще проходят за закрытыми дверями — по настоянию тех, кто хочет скрыть масштабы происходящего. Швейцария, придерживаясь нейтралитета, не может открыто встать на чью-либо сторону и нередко выглядит менее решительной в оценках, чем другие западные демократии.

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После гибели одного из лидеров оппозиции Алексея Навального в феврале 2024 года в российской тюрьме Швейцария выразила лишь «обеспокоенность», избегая прямого осуждения (см. ниже — заявление на французском языке МИД Швейцарии в X, бывшем Twitter). Заявление вызвало внутреннюю критику, но часть экспертов сочли это тактической сдержанностью — по их мнению, Швейцария старается сохранить роль возможного посредника между Россией и Украиной.

«Швейцария редко может позволить себе резкие шаги. В таких условиях единственный способ повлиять на поведение режимов, нарушающих права человека, — это длительное и последовательное давление со стороны международного сообщества: политическое, информационное и прежде всего экономическое», — считает Борер.

Внешний контент La Suisse est consternée par le décès d'Alexei Navalny, un défenseur exemplaire de la démocratie et des droits fondamentaux. Elle attend qu’une enquête soit ouverte sur les causes de sa mort. Nos condoléances et nos pensées à sa famille. — EDA — DFAE (@EDA_DFAE) February 16, 2024 Внешняя ссылка

В 2023 году Швейцария возобновила с Китаем диалог по вопросам прав человека — спустя четыре года после его приостановки. Причиной разрыва стало недовольство Пекина тем, что Швейцария поддержала призыв ООН закрыть лагеря интернирования в Синьцзяне. По просьбе Китая к новому раунду диалога не были допущены неправительственные организации.

В то время НПО предупреждали, что стремления Китая представить «позитивным игроком» в сфере прав человека – не более чем фасад. В Швейцарии левые партии давно критикуют сам формат диалога с Китаем, считая его инструментом для продвижения швейцарских экономических и торговых интересов.

Обсуждение, состоявшееся в феврале 2025 года, вновь прошло в закрытом формате. Темы включали аресты уйгуров, свободу религии и слова, права женщин и ЛГБТК+, а также ситуацию в Тибете и Гонконге. Как и прежде, ни одна НПО не была допущена к участию. Совместное заявление по итогам диалога опубликовано не было.

«Пример Китая показывает: переговоры за закрытыми дверями могут дать небольшой результат — освобождение одного человека, доступ для одной НПО. Но не стоит себя обманывать: системные репрессии при этом никуда не исчезают. Тихая дипломатия приносит скорее символическое утешение, чем реальные изменения», — подчёркивает Борер.

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Малые шаги — всё же шаги

Хотя закулисная дипломатия или встречи с диссидентами не всегда приносят ощутимые результаты, их значение трудно переоценить. «Публичные жесты помогают привлечь внимание мира, а сдержанный подход Швейцарии нередко позволяет сохранить диалог и шаг за шагом двигаться вперед», — считает Борер.

Представитель швейцарского МИДа в интервью Swissinfo подчеркнул, что страна активно выступает за защиту прав человека, свободу слова и привлечение нарушителей к ответственности. «Швейцария и её посольство в Беларуси призывали к безусловному освобождению всех незаконно задержанных», — добавил он, комментируя дипломатические усилия в отношении Минска. Хотя формального диалога по правам человека между Швейцарией и Беларусью сейчас не существует, эта тема регулярно поднимается как на двустороннем, так и на международном уровне. В случае Натальи Херше именно дипломатическое давление швейцарского консула помогло сократить срок её заключения. Сама же Херше говорит, что усилия Швейцарии были для нее «источником моральной поддержки».

«Посол Клод Альтерматт регулярно навещал меня с самого начала моего задержания — каждые две недели во время следствия и раз в месяц после суда. Он был моим окном в мир», — вспоминает Херше.

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По данным независимой правозащитной и медийной группы «ОВД-Инфо» и правозащитной организации «Мемориал», в России сегодня не менее 1600 политзаключённых. Несмотря на напряжённость в отношениях с Москвой, Швейцария сохраняет тесные контакты с рядом правозащитных организаций. Эти контакты включают в себя неформальные дипломатические встречи, например обеды или беседы на полях международных конференций.

Один из таких правозащитников — российский оппозиционный политик и критик Кремля Владимир Кара-Мурза, который встретился с послом Швейцарии всего за несколько дней до своего ареста в Москве в апреле 2022 года.

Владимир Кара-Мурза на скамье подсудимых во время заседания в Басманном суде Москвы, 10 октября 2022 года. Afp Or Licensors

«За обедом я сказал, что раньше у меня не было тесных контактов со Швейцарией. Тогда посол пригласила меня в Берн — обсудить европейскую повестку, права человека и двусторонние отношения».

Кара-Мурза был освобождён в августе прошлого года. В феврале он выступил на Женевском саммите по правам человека и демократии, призвав включить в мирное соглашение между РФ и Украиной освобождение всех военнопленных и похищенных украинских детей.

Лауреаты Нобелевской премии мира — бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса — делают селфи на церемонии вручения премии в мэрии Осло, Норвегия, 10 декабря 2021 года. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

На вопрос swissinfo.ch о том, делает ли Швейцария достаточно для защиты политических заключённых и продвижения прав человека, лауреат Нобелевской премии мира и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил, что Швейцария могла бы эффективнее использовать свой потенциал. «Швейцария могла бы содействовать обменам и взаимным амнистиям политических заключенных — с привлечением находящихся в Швейцарии миссий Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Международного комитета Красного Креста», — отметил Муратов.

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Оригинальный текст написан Еленой Серветтаз на английском языке, редактор — Вирджини Манжен. Перевод текста на русский язык и редактура — Русскоязычная редакция SWI swissinfo.

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