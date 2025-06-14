Посол Швейцарии была приглашена в МИД Ирана

Эту информацию подтвердил статс-секретарь (первый замминистра) Федерального департамента / Министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) Александр Фазель (Alexandre Fasel) на пресс-конференции в Берне в пятницу 13 июня 2025 года.
«Все швейцарские граждане, находящиеся в регионе, затронутом атакой Израиля против Ирана, находятся в безопасности», — заверил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis). Он добавил, что Федеральный совет (правительство) обсудил очередную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. «Правительство Швейцарии будет внимательно следить за развитием ситуации и стремиться к диалогу со всеми заинтересованными сторонами».
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По словам Иньяцио Кассиса, в Иране в настоящее время проживает около 200 швейцарских граждан, а в Израиле — около 29 000 человек. Министр выразил глубокую обеспокоенность продолжающейся дестабилизацией ситуации в регионе. Он осудил применение силы в нарушении принципов ООН и норм международного права и призвал все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.
Иньяцио Кассис, посетивший на прошедшей неделе Израиль и Западный берег, подчеркнул, что только США обладают полной информацией о ходе военных операций. Он также заявил, что во время своего визита в Израиль он не замечал никаких признаков готовящихся возможных ударов Израиля по Ирану.
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По возвращении из поездки министр был пессимистичен в отношении перспективы разрешения многочисленных конфликтов в регионе. Он признал, что вернулся практически без надежды. «Этот конфликт настолько сложен, что, возможно, единственный способ приблизиться к решению — это разделить его на отдельные проблемы», — сказал он в пятницу 13 июня 2025 года.
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