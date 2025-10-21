Протест против российских парламентариев в Женеве

По мнению ассоциации «Россия будущего — Швейцария», в самой России сегодня не осталось реальной оппозиции. Keystone-SDA

Российские политэмигранты в Швейцарии выступили с протестом против участия российских парламентариев в проходящем в Женеве заседании Межпарламентского союза.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Protest against Russian politicians attending Geneva summit Читать далее Protest against Russian politicians attending Geneva summit

Deutsch de Protest-Brief gegen russische Parlamentarier an Treffen in Genf Оригинал Читать далее Protest-Brief gegen russische Parlamentarier an Treffen in Genf

В открытом письмеВнешняя ссылка на имя спикера Национального совета (большая палата парламента), председателя Совета кантонов (малая палата) и главы Министерства иностранных дел Швейцарии, российские политэмигранты выразили протест против участия в заседании Межпарламентского союза в Женеве российских парламентариев.

«Присутствие в делегации путинской элиты — включая Константина Косачева (систематически занимающегося пропагандой агрессивной войны), Петра Толстого (выдворенного из ПАСЕ за воинственную риторику) и Леонида Слуцкого (сторонника антидемократических законов) — является прямым вызовом принципам мира, демократии и верховенства права, а также нейтралитету Швейцарии», — говорится в письме ассоциации «Россия будущего — Швейцария» (Russland der Zukunft — Schweiz), адресованном Майе Риникер (Maja Riniker), Андреа Карони (Andrea Caroni) и Иньяцио Кассису (Ignazio Cassis).

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Россияне под санкциями: почему их впускает Швейцария? Этот контент был опубликован на Россияне, находящиеся под санкциями из-за войны в Украине, прибыли в Женеву: кто они и почему их впустили в Швейцарию? Читать далее Россияне под санкциями: почему их впускает Швейцария?

«Мы решительно протестуем против использования гуманитарных и парламентских форумов для военной пропаганды и легитимации агрессии», — подчёркивается в письме этой ассоциации. «Мы призываем Федеральное собрание и Федеральный департамент иностранных дел публично осудить присутствие представителей российского режима, разжигающих войну, на территории Швейцарии, и совершить символический визит на выставку работ политических заключенных „Репрессивная Федерация“ в Женевском Университете (21–25 октября), демонстрируя приверженность Швейцарии правам человека, а не игре в поддавки с агрессорами».

Организация также призывает Швейцарию «выпустить публичное заявление, которое бы чётко разграничило швейцарскую позицию от агрессивной риторики, распространяемой упомянутыми делегатами на территории Швейцарии». Кроме того, ассоциация обращается к МПС и швейцарским властям с требованием «обеспечить участие в официальной программе Ассамблеи представителей российской оппозиции в изгнании, выступающих за демократическое развитие России».

По мнению ассоциации «Россия будущего — Швейцария», в самой России сегодня не осталось реальной оппозиции. С момента вторжения в Украину в феврале 2022 года Владимир Путин не допускает никаких критических высказываний по поводу так называемой «специальной военной операции» или других острых тем. Люди, которые не подчиняются этим нормам, как и во времена Сталина, рискуют на годы или даже десятилетия оказаться в исправительных лагерях.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Матвиенко в Женеве: российские оппозиционеры протестуют Этот контент был опубликован на Российские политэмигранты в Швейцарии осудили участие Валентины Матвиенко в международной встрече в Женеве. Читать далее Матвиенко в Женеве: российские оппозиционеры протестуют

Ассоциация также заявляет, что Путин нередко устраняет неугодных ему соотечественников и за границей — в том числе с помощью отравлений: «Этот авторитарный правитель, изменивший конституцию с целью продления своих полномочий и, по мнению западных наблюдателей, удерживающий власть с помощью фальсифицированных выборов, с марта 2023 года разыскивается Международным уголовным судом в Гааге как военный преступник».

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch