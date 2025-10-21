Протест против российских парламентариев в Женеве
Российские политэмигранты в Швейцарии выступили с протестом против участия российских парламентариев в проходящем в Женеве заседании Межпарламентского союза.
В открытом письмеВнешняя ссылка на имя спикера Национального совета (большая палата парламента), председателя Совета кантонов (малая палата) и главы Министерства иностранных дел Швейцарии, российские политэмигранты выразили протест против участия в заседании Межпарламентского союза в Женеве российских парламентариев.
«Присутствие в делегации путинской элиты — включая Константина Косачева (систематически занимающегося пропагандой агрессивной войны), Петра Толстого (выдворенного из ПАСЕ за воинственную риторику) и Леонида Слуцкого (сторонника антидемократических законов) — является прямым вызовом принципам мира, демократии и верховенства права, а также нейтралитету Швейцарии», — говорится в письме ассоциации «Россия будущего — Швейцария» (Russland der Zukunft — Schweiz), адресованном Майе Риникер (Maja Riniker), Андреа Карони (Andrea Caroni) и Иньяцио Кассису (Ignazio Cassis).
«Мы решительно протестуем против использования гуманитарных и парламентских форумов для военной пропаганды и легитимации агрессии», — подчёркивается в письме этой ассоциации. «Мы призываем Федеральное собрание и Федеральный департамент иностранных дел публично осудить присутствие представителей российского режима, разжигающих войну, на территории Швейцарии, и совершить символический визит на выставку работ политических заключенных „Репрессивная Федерация“ в Женевском Университете (21–25 октября), демонстрируя приверженность Швейцарии правам человека, а не игре в поддавки с агрессорами».
Организация также призывает Швейцарию «выпустить публичное заявление, которое бы чётко разграничило швейцарскую позицию от агрессивной риторики, распространяемой упомянутыми делегатами на территории Швейцарии». Кроме того, ассоциация обращается к МПС и швейцарским властям с требованием «обеспечить участие в официальной программе Ассамблеи представителей российской оппозиции в изгнании, выступающих за демократическое развитие России».
По мнению ассоциации «Россия будущего — Швейцария», в самой России сегодня не осталось реальной оппозиции. С момента вторжения в Украину в феврале 2022 года Владимир Путин не допускает никаких критических высказываний по поводу так называемой «специальной военной операции» или других острых тем. Люди, которые не подчиняются этим нормам, как и во времена Сталина, рискуют на годы или даже десятилетия оказаться в исправительных лагерях.
Ассоциация также заявляет, что Путин нередко устраняет неугодных ему соотечественников и за границей — в том числе с помощью отравлений: «Этот авторитарный правитель, изменивший конституцию с целью продления своих полномочий и, по мнению западных наблюдателей, удерживающий власть с помощью фальсифицированных выборов, с марта 2023 года разыскивается Международным уголовным судом в Гааге как военный преступник».
