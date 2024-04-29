Сделка на 15 миллиардов для армии и Украины

Дебаты о том, как и в каком объеме следует финансировать армию и как нужно поддерживать Украину в Швейцарии уже ведутся несколько месяцев. Фото: Запорожье, Украина, 5 апреля 2024 года. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Комитет по политике безопасности Совета кантонов (SIK-S, малая палата парламента Швейцарии) предлагает вариант финансирования Вооруженных сил страны и планов по поддержке Украины в размере 15,1 млрд франков. Эти деньги, как сообщает общественный телеканал SRF, планируется потратить на увеличение военных ассигнований и на финансирования проектов по восстановлению Украины.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss parliamentary committee backs Ukraine aid plan Оригинал Читать далее Swiss parliamentary committee backs Ukraine aid plan

Немаловажная деталь: эти средства (10,1 млрд для армии и 5 млрд для Украины) должны быть выделены в обход правила «бюджетного долгового тормоза», то есть в рамках расчета размеров государственного долга эти суммы учитываться не будут. Об этом было объявлено Комитетом по политике безопасности Совета кантонов (SIK-S) по итогам обсуждения программы финансирования Вооруженных сил на 2024 год.

Эти планы еще не утверждены окончательно. В начале мая их должен будет обсудить Комитет по финансам Национального совета, большой палаты парламента, и только потом они будут вынесены на обсуждение всего парламента. Комитет Совета кантонов также принял предложение увеличить в целом бюджет армии на 4 млрд франков и добиться к 2030 году финансирования Вооруженных сил в масштабе 1% от ВВП страны.

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Комитет также потребовал, чтобы в программу перевооружения на текущий год был добавлен кредит в размере 660 миллионов швейцарских франков. Эти средства должны быть использованы для закупки новых наземных систем противовоздушной обороны средней дальности. Дебаты о том, как и в каком объеме следует финансировать армию в Швейцарии уже ведутся несколько месяцев.

В 2022 году парламент Швейцарии принял решение увеличить военные ассигнования до одного процента от валового внутреннего продукта к 2030 году, то есть поэтапно дойти с нынешних 5,5 млрд франков до примерно 10 млрд швейцарских франков в год, выделяемых на армию. Однако с учетом нынешней сложной бюджетной ситуации Федеральный совет предложил отложить достижение 1-процентного показателя военных расходов на 2035 год.

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Парламент согласился, в результате армия получит теперь в совокупности на 11 млрд меньше. Не менее жаркие дискуссии ведутся и о том, как должна финансироваться помощь восстановлению Украины. Федеральный совет одобрил недавно выделение 5 миллиардов швейцарских франков на эти цели, деньги будут выделяться в период до 2036 года. Часть этих средств должна быть выделена из бюджетов, намеченных на поддержку Глобального Юга, против чего в Швейцарии выступают левые силы и партии.

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