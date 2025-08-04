США-Швейцария: «Вероятно, мы получим менее 39%»

Уже на этой неделе в четверг США намерены ввести на товарный импорт из Швейцарии пошлину в размере 39 процентов. Но действительно ли последнее слово уже сказано? Keystone

Рахул Сагал из Швейцарско-американской торговой палаты считает, что последнее слово ещё не сказано и потому настроен оптимистично.

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Уже на этой неделе в четверг США намерены ввести на товарный импорт из Швейцарии пошлину в размере 39 процентов. Но действительно ли последнее слово уже сказано? Или есть ещё надежда на некий новый раунд межгосударственных консультаций, с тем чтобы всё-таки избежать высоких тарифов? Рахул Сагал из Швейцарско-американской торговой палаты (Schweizerisch-Amerikanische HandelskammerВнешняя ссылка) настроен оптимистично.

SRF News. Насколько неожиданным для вас стало решение о введении таких пошлин?

Доктор Рахул Сагал (Rahul Sahgal) возглавляет Швейцарско-американскую торговую палату в качестве её генерального директора. Darrin Vanselow

Рахул Сагал (Rahul Sahgal). Оно было довольно неожиданным, потому что мы скорее полагали, что недавние переговоры между федеральным президентом Карин Келлер-Зуттер и Дональдом Трампом послужат для того, чтобы, так сказать, довести сделку до финиша, а не для того, чтобы поставить всё под вопрос.

Президент Карин Келлер-Зуттер лично разговаривала с Трампом по телефону. Были контакты на уровне министров, поступали положительные сигналы. Швейцария считала, что находится в хорошем положении. Почему же теперь введены такие высокие пошлины?

Мы не знаем точно. На данный момент Дональд Трамп заявляет, что торговый дефицит США со Швейцарией составляет 40 миллиардов. Но это просто слишком много. Но и это не новость, его, то есть Трампа, переговорщики знали об этом давно. И здесь возникают большие вопросы. В течение последних трёх месяцев Швейцария вела очень позитивные и взвешенные переговоры с высшими чинами администрации США. И то, о чём мы договорились с ними, было одобрено на самом высоком уровне. То есть единственным открытым вопросом был сам Дональд Трамп. Аргумент про 40 миллиардов оказался для нас неожиданным. То, что произошло, я считаю немного сомнительным.

Как вы думаете, даже несмотря ни на что, в последнюю минуту ещё возможно достичь какого-то соглашения?

Я твёрдо убеждён, что нам удастся добиться снижения пошлины с 39 процентов. Я думаю, что сейчас нужно перегруппироваться и подумать, какая стратегия будет лучшей. А затем мы должны посмотреть, сможем ли мы до 7 августа добиться чего-то, что, возможно, понизит ставку с 39 процентов. В противном случае соответствующий указ президента (Executive Order) допускает возможность последующего снижения таможенных ставок в случае, если позднее будут вестись ещё какие-то переговоры.

Даже если бы каждый в Швейцарии выпивал в день по бутылке бурбона, ел по стейку и покупал по мотоциклу Harley-Davidson, то дефицит торгового баланса все равно не изменился бы какой-то значительной степени Рахул Сагал, Швейцарско-американская торговая палата

Есть ли у Швейцарии дополнительные козыри, которые она может разыграть против Трампа?

У меня самого возникает вопрос: чего, собственно, хочет Трамп? Ну хорошо, эти 40 миллиардов уже есть, и они перед нами. Но можно ведь посмотреть, из чего эта сумма складывается. Золото составляет очень большую её часть. Нельзя также забывать, что в США проживает 340 миллионов человек, а у нас — 9 миллионов.

Даже если бы каждый в Швейцарии выпивал в день по бутылке бурбона, ел по стейку и покупал по мотоциклу Harley-Davidson, то дефицит торгового баланса все равно не изменился бы какой-то значительной степени. Это означает, что нужно посмотреть, что ещё можно сделать. Для меня в связи с этими 40 миллиардами возникает вопрос: почему Трамп смотрит только на нас?

Япония или ЕС имеют гораздо больший дефицит торгового баланса. Швейцария импортирует из США в 14 раз больше товаров на душу населения, чем из США в Швейцарию. Если к тому же учесть торговлю услугами, то взаимная торговля окажется вполне сбалансированной. Трамп, вероятно, всё это знает. Но, по-видимому, ему этого недостаточно.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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