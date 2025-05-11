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Трамп: «великий прогресс» на консультациях с Китаем в Женеве

Президент США Дональд Трамп в субботу 10 мая 2025 года приветствовал «великий прогресс», достигнутый на переговорах между США и Китаем в Женеве по вопросу таможенных тарифов
Президент США Дональд Трамп в субботу 10 мая 2025 года приветствовал «великий прогресс», достигнутый на переговорах между США и Китаем в Женеве по вопросу таможенных тарифов. Keystone-SDA

Президент США Дональд Трамп в субботу 10 мая 2025 года приветствовал «великий прогресс», достигнутый на переговорах между США и Китаем в Женеве по вопросу таможенных тарифов, заявив, что обе стороны договорились о «полной перезагрузке (отношений)... в дружественной, но конструктивной манере».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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«Сегодня в Швейцарии прошла очень хорошая встреча с Китаем. Обсуждено много вопросов, достигнуто много договорённостей», — написал Трамп на своей платформе Truth Social. Он добавил: «Мы хотим, чтобы в интересах как Китая, так и США, Китай открылся для американского бизнеса. ДОСТИГНУТ ВЕЛИКИЙ ПРОГРЕСС!!!» Деталей достигнутого прогресса он не привёл.

Переговоры, направленные на урегулирование продолжающейся торговой войны между двумя странами, начались в субботу утром на роскошной вилле в Женеве. Вечером они были приостановлены, но возобновились утром в воскресенье. Подчёркивая значимость обсуждаемых вопросов, обе страны направили на встречу в Женеву высокопоставленных представителей. США представляли министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лутник (Howard Lutnick).

От Китая на переговоры прибыл второй вице-премьер Хэ Лифэн. Официальное китайское агентство «Синьхуа» перед встречей заявило, не уточнив деталей: «Контакты, установленные в Швейцарии, являются важным шагом в продвижении урегулирования спора». С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп вновь превратил таможенные тарифы в инструмент политического давления. В дополнение к ранее действовавшим он ввёл на товары из Китая 145-процентные пошлины. В ответ Пекин пообещал сражаться «до последнего» и ввёл 125-процентные тарифы на американские товары.

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Это практически остановило двустороннюю торговлю и вызвало бурную реакцию рынков. В пятницу 9 мая, накануне консультаций, Трамп сделал жест доброй воли, предложив снизить ранее введённые им тарифы до 80%. «Президент хотел бы урегулировать вопрос с Китаем. Как он сказал, он хотел бы успокоить ситуацию», — заверил министр торговли Говард Лутник в эфире телеканала Fox News. Однако даже сниженные тарифы остаются непосильными для большинства китайских экспортеров, и шаг Трампа рассматривается как в первую очередь символический.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала накануне переговоров назвала их «позитивным и конструктивным шагом к деэскалации ситуации». В середине апреля 2025 года она выражала «глубокую озабоченность», подчеркнув, что, хотя торговля между США и Китаем составляет лишь около 3% от общего объёма мировой торговли, разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира может привести к формированию двух изолированных геополитических блоков.

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По данным на пятницу 9 мая Китай прибыл в Женеву с тактическим преимуществом: Пекин сообщил о росте экспорта в апреле на 8,1% — что в четыре раза больше, чем прогнозировали аналитики. Однако экспорт в США упал почти на 18%. Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Клэр Ливитт предупредила: «Президент не собирается в одностороннем порядке снижать тарифы. Мы также должны увидеть уступки с их (китайской) стороны».

По мнению Бонни Глейзер (Bonnie Glaser), возглавляющей Индо-тихоокеанскую программу (Indo-Pacific programme) аналитического центра German Marshall Fund в Вашингтоне, одним из возможных результатов переговоров может стать соглашение о временной приостановке действия большинства — если не всех — таможенных тарифов, введённых в 2025 году. Тем не менее, как отмечает профессор Китайско-европейской международной бизнес-школы (CEIBS) в Шанхае Сюй Бинь, не стоит ожидать возврата к «разумному уровню» тарифов: «Даже если они будут снижены, то, вероятно, только наполовину, и этого всё равно будет недостаточно для нормальной торговли».

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