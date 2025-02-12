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Внешняя политика

Трамп, торговля и тарифы: пострадает ли швейцарская металлургия?

США намерены ввести более высокие таможенные тарифы на импорт стали и алюминия. В Швейцарии это вызывает тревожные воспоминания.
США намерены ввести более высокие таможенные тарифы на импорт стали и алюминия. В Швейцарии это вызывает тревожные воспоминания. Keystone / Christian Beutler

Вашингтон планирует установить 25-процентные таможенные тарифы на импорт стали и алюминия, в ответ Евросоюз грозит Дональду Трампу симметричными мерами. Перспектива нового торгового конфликта вызывает беспокойство и в Швейцарии.

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Ян Бауман (Jan Baumann), телеканал SRF / портал SWI

Вашингтон планирует установить 25-процентные таможенные тарифы на импорт стали и алюминия, а в ответ Евросоюз грозит Дональду Трампу симметричными мерами. Перспектива нового торгового конфликта вызывает беспокойство и в Швейцарии. Как отмечает заместитель директора отраслевой организации Swissmem Жан-Филипп Коль (Jean-Philippe Kohl), швейцарская металлургия — как и другие отрасли — вновь рискует оказаться между двух огней.

Жан-Филипп Коль — заместитель директора и руководитель отдела экономической политики Swissmem, отраслевой ассоциации, объединяющей малые и средние предприятия, а также крупные компании швейцарской технологической отрасли, включая машиностроение, металлообработку и производство прецизионных инструментов и станков с ЧПУ.

SRF. Вашингтон планирует установить 25-процентные таможенные тарифы на импорт стали и алюминия. Тревожит ли вас такая перспектива?

Жан-Филипп Коль. Мы очень обеспокоены перспективой введения высоких таможенных тарифов на импорт стали и алюминия в США. Это затронет и нашу отрасль, даже несмотря на то, что объем нашего экспорта металлов в США относительно невелик.

Швейцарская технологическая отрасль ежегодно экспортирует в США товаров и услуг на сумму около 10 миллиардов франков, из которых на сталь и алюминий приходится примерно 80 миллионов, то есть всего 0,8 процента. Тем не менее такие меры могут привести к эскалации, в результате чего под ограничения рискуют попасть и другие группы товаров.

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Вы говорите — всего 0,8 процента? А каковы показатели на европейском направлении?

В Евросоюз мы поставляем сталь и алюминий на сумму около 2,7 миллиарда франков, что значительно больше, чем в США. Если ЕС ответит на американские тарифы своими мерами и снова начнет рассматривать Швейцарию как «третью страну», то для нашей промышленности это станет серьезной проблемой.

Прошлый ваш опыт оказался довольно неприятным…

Да, в свое время ЕС принял защитные меры, опасаясь увеличения китайского экспорта стали в Европу. Эти меры включали установление тарифов до 25 процентов при превышении определенного объема поставок.

Швейцария тогда была классифицирована как «третья страна», что означало, что мы могли экспортировать продукцию в Европу только в рамках установленной квоты. Однако, поскольку эта квота распределялась между несколькими странами, она быстро исчерпывалась, и наши компании сталкивались с 25-процентными тарифами, после чего экспорт в ЕС становился невозможным.

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Что тогда предприняла Швейцария, чтобы смягчить негативные последствия такой ситуации для вашей отрасли?

Наши власти пытались добиться того, чтобы Швейцария не рассматривалась в Европе как третья страна, а пользовалась таким же статусом, что и страны Европейской экономической зоны — например, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Однако эти усилия не увенчались успехом — Евросоюз не пошел нам навстречу.

Вы надеетесь, что ситуация не повторится?

Да, есть основания полагать, что этого удастся избежать. Швейцария и ЕС близки к завершению работы над третьим пакетом Двусторонних соглашений, и обе стороны заверили друг друга в намерении обеспечить их ратификацию. Если бы Швейцария вновь оказалась в статусе третьей страны и была вынуждена платить столь высокие пошлины, то это противоречило бы всем базовым принципам, лежащим в основе этих соглашений.

Не считаете ли вы, что ЕС может использовать тарифный вопрос в качестве инструмента давления на Швейцарию в рамках переговоров по третьему пакету двусторонних соглашений?

Это было бы контрпродуктивно. С учетом настроений швейцарского населения (которому предстоит голосовать по этому пакету на референдуме. — Прим. ред.) очевидно, что подобный шаг вызвал бы негативное отношение к соглашениям. А это едва ли соответствует интересам ЕС.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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