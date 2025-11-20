УВКБ ООН критикует политику в отношении украинских беженцев

В частности, в результате российского обстрела Тернополя погибли 26 человек, более 90 получили ранения, свыше 20 числятся пропавшими без вести (по состоянию на 20 ноября). УВКБ ООН назвало этот обстрел «одним из самых смертоносных» за почти четыре года войны. Keystone-SDA

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выступило с критикой в адрес ряда государств, в том числе и Швейцарии, хотя она и не была названа напрямую, за их подход к приёму и размещению украинских беженцев.

В четверг, 20 ноября 2025 года, в Женеве УВКБ ООН заявило: «Удары России по Украине в среду, 19 ноября, показывают, что ни один регион этой страны не является безопасной зоной». Напомним, что с начала ноября 2025 года — по требованию парламента — Швейцария начала предоставлять миграционный статус S (временная защита) только лицам, чьё последнее место жительства в Украине находилось либо на территориях, оккупированных российскими войсками, либо в зонах активных боевых действий.

При этом в перечень «безопасных регионов», определённых швейцарским правительством, входят три области на западе Украины, которые как раз и подверглись ударам в эту среду. В частности, в результате российского обстрела Тернополя погибли 26 человек, более 90 получили ранения, свыше 20 числятся пропавшими без вести (по состоянию на 20 ноября). УВКБ ООН назвало этот обстрел «одним из самых смертоносных» за почти четыре года войны. Также сообщается о повреждении критически важной энергетической инфраструктуры.

На фоне приближающейся тяжёлой зимы ООН и гуманитарные организации продолжают оказывать помощь населению, однако их ресурсов явно недостаточно. При этом «некоторые страны отказывают украинцам в предоставлении убежища, иных форм защиты или гуманитарной помощи, утверждая, что отдельные регионы Украины являются якобы безопасными», — отметили в УВКБ ООН. Однако, по мнению этого агентства ООН, атаки, произошедшие в среду, ставят такой политический курс под серьёзное сомнение.

