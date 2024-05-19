Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии

Что означает новый закон о мобилизации для 11 000 украинцев в Швейцарии, которые теперь в теории могли бы быть мобилизованы? KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

В субботу 18 мая 2024 года вступил в силу новый украинский закон о мобилизации. Он обязывает всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет встать на воинский учет. Теперь призван может быть любой мужчина, кому исполнилось 25 лет, а не 27, как раньше.

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Маттиас Баумер (Matthias Baumer), радио SRF

Каждый, кто посетит украинское консульство за рубежом, чтобы подать заявление на получение, например, нового загранпаспорта, должен в будущем документально доказать, что он встал на воинский учет. В противном случае новый паспорт он сможет получить только выехав в Украину, а там такого человека могут мобилизовать и призвать в армию.

По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции (SEM, подразделение Минюста), новые миграционные нормы и правила затронут около 11 000 украинских мужчин, находящихся сейчас в Швейцарии. Один из этих людей — Димий. Он вырос под Киевом, ему 50 лет и он находится в призывном возрасте, имея ограничения по здоровью. Около полугода назад он бежал в Швейцарию и находится здесь законно на основании предоставленного ему ВНЖ «защитной» категории S. Димий знает, что в его стране остро не хватает военнослужащих.

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Он говорит, что он сам находится в безопасности, в то время как другие воюют на фронте, и это нечестно. «Тем не менее, если бы все эти 11 000 человек вернулись в Украину, то ничего бы не изменилось. Разве что половина из нас была бы мертва». Ограничения по здоровью до сих пор уберегали Димия от призыва в армию. «Но теперь я узнал в Украине, что меня тоже могли бы отправить воевать», — говорит он.

По мнению Паскаля Шмида (Pascal Schmid), главного специалиста по вопросам убежища в правой Швейцарской народной партии (SVP), Димий, скорее всего, не человек, ищущий защиты, а дезертир. «Статус S предназначен для людей, нуждающихся в защите. С моей точки зрения, это прежде всего женщины и дети из зон боевых действий, а не мужчины, призванные в армию и дезертирующие, просто исчезающие, чтобы не проходить военную службу. Швейцария должна помочь Украине вернуть этих людей».

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По мнению Марка Йоста (Marc Jost), Швейцария не несет здесь никакой ответственности. Марк Йост — депутат фракции партии «Центра» (Die Mitte) и, как и Паскаль Шмид, он член Парламентского комитета по политическим вопросам Национального совета (большой палаты федерального парламента), курирующего, в том числе, и вопросы миграции.

«Я считаю, что Украина сама несет ответственность в плане проведения разъяснительной работы, и что она сама должна устанавливать контакт с этими людьми», — говорит Марк Йост, добавляя, что в конечном итоге каждый украинец волен сам решать, оставаться ему в Швейцарии или идти воевать.

Идти на войну с помощью Швейцарии? Никогда. Таково мнение члена того же парламентского комитета Нины Шлефли (Nina Schläfli) из фракции левой социалистической партии (SP). «Для меня очевидно, что никого из живущих (в Швейцарии украинцев) нельзя отправлять на войну, возможно, на верную смерть, против их воли».

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Саша Волков, член правления «Украинской ассоциации в Швейцарии» (Українського товариства центральної та східної ШвейцаріїВнешняя ссылка), также считает в интервью радио SRFВнешняя ссылка неуместным тот факт, что швейцарские политики требуют от военнообязанных украинцев возвращаться в свою страну. Во-первых, никто не должен вмешиваться в отношения между гражданами Украины и правительством Украины. Во-вторых, ужесточение закона о мобилизации — это мера, которая предназначена не для украинцев за рубежом, а для украинцев дома, с тем чтобы показать солдатам, что ситуация с мобилизацией становится более справедливой.

«Это символическая политика, которая вряд ли даст фронту новых бойцов». Тот, кто остаётся или едет на родину, принимает сугубо личное решение в сложной ситуации. Димий, бежавший в Швейцарию, принял такое решение: «Хорошо, что здесь безопасно». Тем не менее морально он чувствует себя неуютно, ведь на Украине гибнут соотечественники. И они гибнут и за него тоже.

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