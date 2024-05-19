Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии

В ответ на продолжающуюся военную агрессию против Украины Швейцария ввела новые санкции в отношении России
Что означает новый закон о мобилизации для 11 000 украинцев в Швейцарии, которые теперь в теории могли бы быть мобилизованы? KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

В субботу 18 мая 2024 года вступил в силу новый украинский закон о мобилизации. Он обязывает всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет встать на воинский учет. Теперь призван может быть любой мужчина, кому исполнилось 25 лет, а не 27, как раньше.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Маттиас Баумер (Matthias Baumer), радио SRF

Каждый, кто посетит украинское консульство за рубежом, чтобы подать заявление на получение, например, нового загранпаспорта, должен в будущем документально доказать, что он встал на воинский учет. В противном случае новый паспорт он сможет получить только выехав в Украину, а там такого человека могут мобилизовать и призвать в армию.

По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции (SEM, подразделение Минюста), новые миграционные нормы и правила затронут около 11 000 украинских мужчин, находящихся сейчас в Швейцарии. Один из этих людей — Димий. Он вырос под Киевом, ему 50 лет и он находится в призывном возрасте, имея ограничения по здоровью. Около полугода назад он бежал в Швейцарию и находится здесь законно на основании предоставленного ему ВНЖ «защитной» категории S. Димий знает, что в его стране остро не хватает военнослужащих.

Показать больше
Федеральный совет выступил против ужесточения условий предоставления «статуса S» украинским беженцам.

Показать больше

Швейцария против ужесточения условий предоставления «статуса S»

Этот контент был опубликован на Федеральный совет выступил против ужесточения условий предоставления «статуса S» украинским беженцам.

Читать далее Швейцария против ужесточения условий предоставления «статуса S»

Он говорит, что он сам находится в безопасности, в то время как другие воюют на фронте, и это нечестно. «Тем не менее, если бы все эти 11 000 человек вернулись в Украину, то ничего бы не изменилось. Разве что половина из нас была бы мертва». Ограничения по здоровью до сих пор уберегали Димия от призыва в армию. «Но теперь я узнал в Украине, что меня тоже могли бы отправить воевать», — говорит он.

По мнению Паскаля Шмида (Pascal Schmid), главного специалиста по вопросам убежища в правой Швейцарской народной партии (SVP), Димий, скорее всего, не человек, ищущий защиты, а дезертир. «Статус S предназначен для людей, нуждающихся в защите. С моей точки зрения, это прежде всего женщины и дети из зон боевых действий, а не мужчины, призванные в армию и дезертирующие, просто исчезающие, чтобы не проходить военную службу. Швейцария должна помочь Украине вернуть этих людей».

Показать больше

По мнению Марка Йоста (Marc Jost), Швейцария не несет здесь никакой ответственности. Марк Йост — депутат фракции партии «Центра» (Die Mitte) и, как и Паскаль Шмид, он член Парламентского комитета по политическим вопросам Национального совета (большой палаты федерального парламента), курирующего, в том числе, и вопросы миграции.

«Я считаю, что Украина сама несет ответственность в плане проведения разъяснительной работы, и что она сама должна устанавливать контакт с этими людьми», — говорит Марк Йост, добавляя, что в конечном итоге каждый украинец волен сам решать, оставаться ему в Швейцарии или идти воевать.

Идти на войну с помощью Швейцарии? Никогда. Таково мнение члена того же парламентского комитета Нины Шлефли (Nina Schläfli) из фракции левой социалистической партии (SP). «Для меня очевидно, что никого из живущих (в Швейцарии украинцев) нельзя отправлять на войну, возможно, на верную смерть, против их воли».

Показать больше
Процесс получения украинскими беженцами в Швейцарии ВНЖ категории S занимает слишком много времени.

Показать больше

Процедура получения украинцами статуса S затянута

Этот контент был опубликован на Процесс получения украинскими беженцами в Швейцарии ВНЖ категории S занимает слишком много времени.

Читать далее Процедура получения украинцами статуса S затянута

Саша Волков, член правления «Украинской ассоциации в Швейцарии» (Українського товариства центральної та східної ШвейцаріїВнешняя ссылка), также считает в интервью радио SRFВнешняя ссылка неуместным тот факт, что швейцарские политики требуют от военнообязанных украинцев возвращаться в свою страну. Во-первых, никто не должен вмешиваться в отношения между гражданами Украины и правительством Украины. Во-вторых, ужесточение закона о мобилизации — это мера, которая предназначена не для украинцев за рубежом, а для украинцев дома, с тем чтобы показать солдатам, что ситуация с мобилизацией становится более справедливой.

«Это символическая политика, которая вряд ли даст фронту новых бойцов». Тот, кто остаётся или едет на родину, принимает сугубо личное решение в сложной ситуации. Димий, бежавший в Швейцарию, принял такое решение: «Хорошо, что здесь безопасно». Тем не менее морально он чувствует себя неуютно, ведь на Украине гибнут соотечественники. И они гибнут и за него тоже.

Показать больше
Агрессия России против Украины превратила миллионы людей в беженцев. Многие из них живут сейчас в Швейцарии.

Показать больше

Украинцы в Швейцарии: уроки двух лет миграционного статуса S

Этот контент был опубликован на Агрессия России против Украины превратила миллионы людей в беженцев. Многие из них живут сейчас в Швейцарии. Прошло 24 месяца: какие выводы можно сделать и какие уроки извлечь?

Читать далее Украинцы в Швейцарии: уроки двух лет миграционного статуса S

Новости

Отель Bürgenstock принадлежит Katara Hospitality, гостиничному подразделению Катарского суверенного фонда.

Показать больше

Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот контент был опубликован на Почему Кристоф Францен хочет сделать селфи с Путиным и что значит для его отеля конференция по Украине? Подробности в этом материале.

Читать далее Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»
Бюргеншток1

Показать больше

Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию

Этот контент был опубликован на Президент России Владимир Путин вновь осудил предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, назвав его средством давления на Россию.

Читать далее Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию
Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?

Показать больше

Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Всемирный руководящий футбольный орган Fifa на своем конгрессе в Бангкоке одобрил далекоидущие изменения в собственном Уставе.

Читать далее Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?
На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

Показать больше

Швейцарские пацифисты против перевооружения армии

Этот контент был опубликован на На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

Читать далее Швейцарские пацифисты против перевооружения армии
В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности.

Показать больше

Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

Этот контент был опубликован на В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности в Европе.

Читать далее Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию
Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Показать больше

Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Читать далее Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 
В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Показать больше

Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

Этот контент был опубликован на В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Читать далее Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом
Федеральному совету (правительству Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области в плане лицензионных разрешений на заключение военно-экспортных сделок.

Показать больше

Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство

Этот контент был опубликован на Федеральному совету (кабмин Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области экспорта вооружений.

Читать далее Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство
Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов.

Показать больше

Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы

Этот контент был опубликован на Продав на аукционе восемь часов из коллекции Михаэля Шумахера, его семья заработала более трех миллионов евро.

Читать далее Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

Показать больше

Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Ukrainian refugee

Показать больше

Около 70 000 украинских беженцев получили защиту в Швейцарии

Этот контент был опубликован на А так называемый «защитный статус S» получили в Швейцарии 67 621 человек из Украины.

Читать далее Около 70 000 украинских беженцев получили защиту в Швейцарии
официант в летнем ресторане

Показать больше

Почти 10% украинских беженцев в Швейцарии нашли работу

Этот контент был опубликован на В общей сложности 9,4% взрослых со статусом S уже работают, большинство заняты в ресторанном секторе.

Читать далее Почти 10% украинских беженцев в Швейцарии нашли работу
паспорт

Показать больше

Как Швейцария планирует облегчить украинцам поиск работы

Этот контент был опубликован на Федеральные власти Швейцарии намерены более активно оказывать помощь украинским беженцам в поиске работы.

Читать далее Как Швейцария планирует облегчить украинцам поиск работы
Беженцам и беженкам в Швейцарии с ВНЖ категории S вместе получения разрешения на работу будет достаточно получить онлайн-регистрацию

Показать больше

Украинцам в Швейцарии будет легче найти работу

Этот контент был опубликован на Беженцам и беженкам в Швейцарии с ВНЖ категории S вместо получения разрешения на работу будет достаточно получить онлайн-регистрацию.

Читать далее Украинцам в Швейцарии будет легче найти работу
Обзор Прессы

Показать больше

События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

Этот контент был опубликован на О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Читать далее События недели: о чем информируют швейцарские СМИ

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR