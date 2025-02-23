Украинский посол высоко оценила «беспрецедентную» поддержку Швейцарии
Спустя три года после начала полномасштабного российского вторжения солидарность Швейцарии с Украиной остается беспрецедентной. Об этом заявила в понедельник, 24 февраля 2025 года, Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова.
По ее словам, «Швейцария ежедневно оказывает помощь стране в этот сложный период». В интервью газетам, выходящим в издательском холдинге Tamedia, Ирина Венедиктова отметила: «Швейцария уже является и останется важной площадкой для переговоров. Я убеждена, что Швейцария и дальше будет поддерживать международный порядок и верховенство закона».
Кроме того, по словам Ирины Венедиктовой, Берн активно инвестирует в развитие демократических институтов Украины. В частности, на этой неделе Швейцария примет две украинские делегации, которые будут обсуждать вопросы, связанные с энергетической инфраструктурой и правосудием. Посол также подчеркнула «ценность» швейцарской гуманитарной помощи.
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Посол Украины Ирина Венедиктова: «Швейцария не может быть нейтральной»
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Такое мнение дипломат высказала в интервью воскресной газете SonntagsZeitung.
Бывший генеральный прокурор Украины далее призвала Берн привести свою политику в отношении замороженных российских активов в соответствие с позицией Европейского союза. В частности, она заявила, что швейцарское правительство должно перечислять Украине проценты от замороженных российских государственных активов. Швейцарский парламент, напомним, принял соответствующее предложение более года назад.
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Жеральдин Вонг Сак Хой
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Оно предполагает, что правительство Швейцарии предпримет шаги по созданию международной правовой базы механизма компенсации ущерба, нанесенного Украине агрессией. Этот механизм мог бы предусматривать возможность перевода замороженных средств Центрального банка государства-агрессора или активов государственных компаний в пользу государства, подвергшегося нападению.
«Я знаю, что ваши парламентарии проявляют большую активность и регулярно требуют от швейцарского правительства отчетов о том, как продвигается этот процесс», — отметила Ирина Венедиктова.
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