Украинский посол высоко оценила «беспрецедентную» поддержку Швейцарии

«Спустя три года после начала полномасштабного российского вторжения солидарность Швейцарии с Украиной остается беспрецедентной». Keystone-SDA

Спустя три года после начала полномасштабного российского вторжения солидарность Швейцарии с Украиной остается беспрецедентной. Об этом заявила в понедельник, 24 февраля 2025 года, Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова.

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По ее словам, «Швейцария ежедневно оказывает помощь стране в этот сложный период». В интервью газетам, выходящим в издательском холдинге Tamedia, Ирина Венедиктова отметила: «Швейцария уже является и останется важной площадкой для переговоров. Я убеждена, что Швейцария и дальше будет поддерживать международный порядок и верховенство закона».

Кроме того, по словам Ирины Венедиктовой, Берн активно инвестирует в развитие демократических институтов Украины. В частности, на этой неделе Швейцария примет две украинские делегации, которые будут обсуждать вопросы, связанные с энергетической инфраструктурой и правосудием. Посол также подчеркнула «ценность» швейцарской гуманитарной помощи.

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Бывший генеральный прокурор Украины далее призвала Берн привести свою политику в отношении замороженных российских активов в соответствие с позицией Европейского союза. В частности, она заявила, что швейцарское правительство должно перечислять Украине проценты от замороженных российских государственных активов. Швейцарский парламент, напомним, принял соответствующее предложение более года назад.

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Оно предполагает, что правительство Швейцарии предпримет шаги по созданию международной правовой базы механизма компенсации ущерба, нанесенного Украине агрессией. Этот механизм мог бы предусматривать возможность перевода замороженных средств Центрального банка государства-агрессора или активов государственных компаний в пользу государства, подвергшегося нападению.

«Я знаю, что ваши парламентарии проявляют большую активность и регулярно требуют от швейцарского правительства отчетов о том, как продвигается этот процесс», — отметила Ирина Венедиктова.

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