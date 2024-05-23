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Внешняя политика

Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?

Пока Украина сражается за свое выживание, а Россия начинает вблизи Украины объявленные ранее учения, в которых задействовано и тактическое ядерное оружие, Швейцария готовит беспрецедентное дипломатическое событие
Пока Украина сражается за свое выживание, а Россия начинает вблизи Украины объявленные ранее учения, в которых задействовано и тактическое ядерное оружие, Швейцария готовит беспрецедентное дипломатическое событие. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Швейцария «полезный идиот»? Конференция не имеет смысла, потому что на ней не будет России? Конференция как раз и приобретает смысл, потому что на ней не будет Москвы? Мнения по «украинской конференции высокого уровня» на Бюргенштоке высказываются самые разные. Что думают эксперты, то есть люди, которые в самом деле что-то понимают в международной политике?

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6 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На северо-востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои вдоль новой линии фронта, которая проходит всего в 20 километрах от Харькова, второго по величине города Украины. «Взять город будет непросто даже для Путина», — говорит на швейцарском общественном телевидении SRF Маргарита Антони (Margarita Antoni), член швейцарской украинской общественной ассоциации. «Война там идет как в Мариуполе или Алеппо», — добавляет она.

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Отель Bürgenstock принадлежит Katara Hospitality, гостиничному подразделению Катарского суверенного фонда.

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Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот контент был опубликован на Почему Кристоф Францен хочет сделать селфи с Путиным и что значит для его отеля конференция по Украине? Подробности в этом материале.

Читать далее Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

«Ночью в Харькове царит кромешная тьма», — сообщает корреспондент телеканала SRFВнешняя ссылка по Украине и России Дэвид Науэр (David Nauer), побывавший в этом регионе примерно месяц назад. Вопрос остается открытым: взяли ли россияне Харьков за горло? Такого мнения придерживается бывший швейцарский дипломат в ранге посла Тони Фриш (Toni Frisch)? Или это всего-навсего «обманный манёвр»? Так считает швейцарский эксперт в сфере политики безопасности Георг Хезлер (Georg Häsler)? Одно можно сказать наверняка: сейчас именно Россия взяла инициативу в свои руки.

Глобальная политика на Бюргенштоке

Пока Украина сражается за свое выживание, а Россия начинает вблизи Украины объявленные ранее учения, в которых задействовано и тактическое ядерное оружие, Швейцария готовит беспрецедентное дипломатическое событие: 15 и 16 июня 2024 года многочисленные главы государств и правительств практически со всего мира соберутся на горе Бюргеншток рядом с городом Люцерн, с тем чтобы наметить «дорожную карту», которая могла бы вывести международное сообщество на мир или по крайней мере на прекращение войны.

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Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс может стать неприступной крепостью.

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«Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Этот контент был опубликован на Жареная колбаса и VIP-ужин: когда-то на Бюргенштоке можно было получить и то, и другое, но сегодня сверхроскошный курорт для широкой публики ничего не предлагает.

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На эту конференцию возлагаются большие надежды. Но бывший посол Тони Фриш предлагает не питать иллюзий. «Хорошо, что встреча состоится, но не стоит говорить ни о мире, ни о „саммите“. До мира еще очень далеко, но эта встреча может стать первым маленьким шагом на пути к нему», — предупреждает он.

Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?
Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии? Перспективы туманные. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Профессор политологии и директор швейцарского «Фонда мира» Swisspeace Лоран Гётчель (Laurent Goetschel) согласен с тем, что это будет только первый шаг к миру: «Но попробовать сделать его определенно стоит, особенно когда участие в конференции принимают такие страны как Индия. Нам необходимы конкретные, пусть и небольшие, шаги, чтобы эта встреча не превратилась в своего рода вечеринку по случаю дня рождения».

«Окажет влияние на Россию»

Очень важно подчеркнуть наличие международных норм. Такого мнения придерживается журналист ведущей швейцарской газеты NZZ Георг Хезлер. «Совет Безопасности ООН и ОБСЕ парализованы, введенный ООН юридический запрет на применение силы в международных делах игнорируется. Тем не менее, если на Бюргенштоке удастся при участии, в том числе, и незападных стран достичь соглашения об определенных принципах и нормах, то это может создать хороший задел на будущее».

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Swiss army during training exercise.

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Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат

Этот контент был опубликован на С целью обеспечения безопасности конференции по Украине могут быть задействованы до 4 000 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил

Читать далее Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат

«А это также окажет и влияние на Россию, так как эта страна реагирует только на массированное давление, которое и необходимо теперь наращивать как военным, так и дипломатическим путем», — добавляет корреспондент общественного швейцарского телеканала на немецком языке SRF Давид Науэр.

Всегда ли войны заканчиваются за столом переговоров?

Политолог Лоран Гётчель критикует отсутствие на данный момент как «перспективного видения развития ситуации», так и дебатов по поводу основ возможного мирного соглашения: «Рано или поздно политическое решение должно быть найдено». Давид Науэр отвечает: «Говорят, что войны всегда заканчиваются переговорами, а не на поле боя, но это неправда, история уже не раз доказала это».

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История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

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Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

«И если обе стороны хотят сражаться до победного конца, то как можно говорить о мире?» — спрашивает Д. Науэр у директора Swisspeace Л. Гётчеля, а тот отвечает, что в этом конфликте, скорее всего, так не будет явного победителя. Для него это признак того, что война так или иначе закончится мирным соглашением. Так что пока Украина охвачена пламенем, мировая политика пытается найти какие-то решения, а на высоте 1 128 метров над уровнем моря, а именно на такой высоте находится курорт Бюргеншток, пока ещё продолжает играть «надежды маленький оркестрик».

Конференция по Украине: кто приедет — а кто нет?

На конференцию по Украине, которая пройдет на горе Бюргеншток в центральной Швейцарии 15 и 16 июня 2024 года, были приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В Швейцарию приедут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.

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Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.

Читать далее Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке

Особый успех для Швейцарии: ожидается, что на Бюргенштоке будет присутствовать и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Разочарование для Швейцарии: сообщила в среду 22 мая 2024 года швейцарская газета Tages Anzeiger, президент Бразилии Луис Лула да Силва участвовать в конференции не будет. Китай пока также не удалось убедить принять участие в конференции. На днях президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин встречались в Пекине и подтвердили, что продолжают поддерживать отношения тесной дружбы.

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По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, половина уже зарегистрированных участников конференции — это представители неевропейских стран Южной Америки, Африки и Ближнего Востока. Россия на конференцию приглашена не была. По словам представителей Федерального департамента / министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) окончательный список гостей и участников будет опубликован только незадолго до начала конференции. Цель конференции — выработать общее понимание возможного пути к миру в Украине.

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Швейцарцы позитивно относятся к донорству яйцеклеток

Этот контент был опубликован на Таковы результаты репрезентативного опроса, опубликованные Университетом Цюриха в понедельник 6 мая 2024 года.

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Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией

Этот контент был опубликован на Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров.

Читать далее Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией
Swiss army during training exercise.

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Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат

Этот контент был опубликован на С целью обеспечения безопасности конференции по Украине могут быть задействованы до 4 000 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил

Читать далее Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат
На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP).

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В Швейцарии создали новую компартию

Этот контент был опубликован на На прошлой неделе в Бургдорфе (кантон Берн) примерно 300 человек основали Революционную Компартию Швейцарии (RKP).

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Швейцарская народная партия (SVP, правая партия) потребует от правительства страны, Федерального совета, разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны.

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Пропалестинские протесты обсудят в швейцарском парламенте

Этот контент был опубликован на Швейцарская народная партия потребует от правительства страны разъяснений по поводу пропалестинских протестов, прошедших в последние недели в вузах страны.

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США, безусловно, оказывают наибольшую поддержку Украине. За ними следуют ЕС и Германия. Дания и Нидерланды, страны, схожие по размеру со Швейцарией, находятся на 7-м и 8-м местах, Швейцария же находится лишь на 18-м месте (по состоянию на 18 мая 2024 года).

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Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?

Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается швейцарский дипломат Тони Фриш, до 2021 года он был, в частности, специальным представителем по Украине в ОБСЕ.

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Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.

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Индия примет участие в конференции на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Дели примет участие в конференции высокого уровня по Украине, запланированной на июнь 2024 года на горном курорте Бюргеншток в Швейцарии.

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По данным МККК с начала полномасштабного вторжения России в Украине без вести пропали 23 тыс. человек

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Украинский закон о мобилизации и украинцы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Что означает новый закон о мобилизации для 11 000 украинцев в Швейцарии, которые теперь в теории могли бы быть мобилизованы?

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Отель Bürgenstock принадлежит Katara Hospitality, гостиничному подразделению Катарского суверенного фонда.

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Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот контент был опубликован на Почему Кристоф Францен хочет сделать селфи с Путиным и что значит для его отеля конференция по Украине? Подробности в этом материале.

Читать далее Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

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Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

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Виола Амхерд, министр Федерального совета (кабмина страны) от «Партии Центра» (Die Mitte) всегда проявляла солидарность с Украиной

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Президент Швейцарии призвала Владимира Путина к диалогу

Этот контент был опубликован на Как сообщает швейцарское Минобороны, письмо в Кремль вовсе не было задумано в качестве поздравления с переизбранием.

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Растёт список участников конференции по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Главы государств и правительств постепенно подтверждают свое участие в конференции по Украине.

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Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

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Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем интервью назвал Швейцарию «откровенно враждебной страной».

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Сергей Лавров назвал Швейцарию «откровенно враждебной страной»

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