Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?

Пока Украина сражается за свое выживание, а Россия начинает вблизи Украины объявленные ранее учения, в которых задействовано и тактическое ядерное оружие, Швейцария готовит беспрецедентное дипломатическое событие. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Швейцария «полезный идиот»? Конференция не имеет смысла, потому что на ней не будет России? Конференция как раз и приобретает смысл, потому что на ней не будет Москвы? Мнения по «украинской конференции высокого уровня» на Бюргенштоке высказываются самые разные. Что думают эксперты, то есть люди, которые в самом деле что-то понимают в международной политике?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На северо-востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои вдоль новой линии фронта, которая проходит всего в 20 километрах от Харькова, второго по величине города Украины. «Взять город будет непросто даже для Путина», — говорит на швейцарском общественном телевидении SRF Маргарита Антони (Margarita Antoni), член швейцарской украинской общественной ассоциации. «Война там идет как в Мариуполе или Алеппо», — добавляет она.

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«Ночью в Харькове царит кромешная тьма», — сообщает корреспондент телеканала SRFВнешняя ссылка по Украине и России Дэвид Науэр (David Nauer), побывавший в этом регионе примерно месяц назад. Вопрос остается открытым: взяли ли россияне Харьков за горло? Такого мнения придерживается бывший швейцарский дипломат в ранге посла Тони Фриш (Toni Frisch)? Или это всего-навсего «обманный манёвр»? Так считает швейцарский эксперт в сфере политики безопасности Георг Хезлер (Georg Häsler)? Одно можно сказать наверняка: сейчас именно Россия взяла инициативу в свои руки.

Глобальная политика на Бюргенштоке

Пока Украина сражается за свое выживание, а Россия начинает вблизи Украины объявленные ранее учения, в которых задействовано и тактическое ядерное оружие, Швейцария готовит беспрецедентное дипломатическое событие: 15 и 16 июня 2024 года многочисленные главы государств и правительств практически со всего мира соберутся на горе Бюргеншток рядом с городом Люцерн, с тем чтобы наметить «дорожную карту», которая могла бы вывести международное сообщество на мир или по крайней мере на прекращение войны.

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На эту конференцию возлагаются большие надежды. Но бывший посол Тони Фриш предлагает не питать иллюзий. «Хорошо, что встреча состоится, но не стоит говорить ни о мире, ни о „саммите“. До мира еще очень далеко, но эта встреча может стать первым маленьким шагом на пути к нему», — предупреждает он.

Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии? Перспективы туманные. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Профессор политологии и директор швейцарского «Фонда мира» Swisspeace Лоран Гётчель (Laurent Goetschel) согласен с тем, что это будет только первый шаг к миру: «Но попробовать сделать его определенно стоит, особенно когда участие в конференции принимают такие страны как Индия. Нам необходимы конкретные, пусть и небольшие, шаги, чтобы эта встреча не превратилась в своего рода вечеринку по случаю дня рождения».

«Окажет влияние на Россию»

Очень важно подчеркнуть наличие международных норм. Такого мнения придерживается журналист ведущей швейцарской газеты NZZ Георг Хезлер. «Совет Безопасности ООН и ОБСЕ парализованы, введенный ООН юридический запрет на применение силы в международных делах игнорируется. Тем не менее, если на Бюргенштоке удастся при участии, в том числе, и незападных стран достичь соглашения об определенных принципах и нормах, то это может создать хороший задел на будущее».

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«А это также окажет и влияние на Россию, так как эта страна реагирует только на массированное давление, которое и необходимо теперь наращивать как военным, так и дипломатическим путем», — добавляет корреспондент общественного швейцарского телеканала на немецком языке SRF Давид Науэр.

Всегда ли войны заканчиваются за столом переговоров?

Политолог Лоран Гётчель критикует отсутствие на данный момент как «перспективного видения развития ситуации», так и дебатов по поводу основ возможного мирного соглашения: «Рано или поздно политическое решение должно быть найдено». Давид Науэр отвечает: «Говорят, что войны всегда заканчиваются переговорами, а не на поле боя, но это неправда, история уже не раз доказала это».

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«И если обе стороны хотят сражаться до победного конца, то как можно говорить о мире?» — спрашивает Д. Науэр у директора Swisspeace Л. Гётчеля, а тот отвечает, что в этом конфликте, скорее всего, так не будет явного победителя. Для него это признак того, что война так или иначе закончится мирным соглашением. Так что пока Украина охвачена пламенем, мировая политика пытается найти какие-то решения, а на высоте 1 128 метров над уровнем моря, а именно на такой высоте находится курорт Бюргеншток, пока ещё продолжает играть «надежды маленький оркестрик».

Конференция по Украине: кто приедет — а кто нет?

На конференцию по Украине, которая пройдет на горе Бюргеншток в центральной Швейцарии 15 и 16 июня 2024 года, были приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В Швейцарию приедут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Особый успех для Швейцарии: ожидается, что на Бюргенштоке будет присутствовать и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Разочарование для Швейцарии: сообщила в среду 22 мая 2024 года швейцарская газета Tages Anzeiger, президент Бразилии Луис Лула да Силва участвовать в конференции не будет. Китай пока также не удалось убедить принять участие в конференции. На днях президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин встречались в Пекине и подтвердили, что продолжают поддерживать отношения тесной дружбы.

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По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, половина уже зарегистрированных участников конференции — это представители неевропейских стран Южной Америки, Африки и Ближнего Востока. Россия на конференцию приглашена не была. По словам представителей Федерального департамента / министерства иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) окончательный список гостей и участников будет опубликован только незадолго до начала конференции. Цель конференции — выработать общее понимание возможного пути к миру в Украине.