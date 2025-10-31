Швейцария вводит вслед за ЕС новые санкции против России

Через три с половиной месяца после Европейского союза Швейцария также вводит новые ограничения против России. Keystone-SDA/Ukrainian 24Th Mechanized Brigade

Через три с половиной месяца после ЕС Швейцария также вводит новые санкционные ограничения в отношении России. Новый пакет касается российского экспорта, финансового сектора и энергетики, он направлен на то, чтобы ограничить доступ Москвы, ведущей агрессивную войну против Украины, к промышленным, военным и технологическим ресурсам.

Речь идёт о 18-м пакете санкций, который ЕС утвердил ещё в июле 2025 года. Вскоре после этого Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, курирует санкционные режимы, подразделение Минэкономики страны) частично реализовал его положения: были заморожены активы 14 человек и 41 компании, ужесточён экспортный контроль и снижен потолок цен на российскую нефть.

Теперь Федеральный совет (правительство, Bundesrat) расширил сферу применения этих санкций. С пятницы 31 октября 2025 года вступает в силу запрет на проведение операций с 45 российскими банками. Берн при этом решил не распространять эти меры на два китайских региональных банка, которые уже попали под санкции ЕС. Кроме того, правительство не намерено вводить обязательную отчётность по некоторым отдельным видам денежных переводов.

Введён и новый запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах. Как пояснили в правительстве Швейцарии, это необходимо для того, чтобы российская нефть не попадала в Швейцарию обходными путями. Одновременно Берн намерен строже пресекать любые попытки обхода уже ранее введенных санкций. Теперь Seco получает право заранее предупреждать швейцарские компании о возможных сомнительных сделках.

В таком случае на эти уже запланированные экспортные сделки нужно будет получать отдельное разрешение властей. Тем временем Евросоюз продвинулся еще дальше и на прошлой неделе утвердил уже 19-й пакет санкций. Он предусматривает дальнейшее сокращение доходов России от продажи нефти и газа. В Берне заявили, что решение о присоединении к нему будет принято «в надлежащее время».

