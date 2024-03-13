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Внешняя политика

Швейцария могла бы начать переговоры с ЕС уже в марте

Официальный Берн планирует начать переговоры с Брюсселем об основах будущих отношений уже в марте.
Официальный Берн планирует начать переговоры с Брюсселем об основах будущих отношений уже в марте. Фото: глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис (справа) и Дидье Рейндерс, Еврокомиссар юстиции, Берн, Швейцария, четверг, 7 марта 2024 г. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

В пятницу 8 февраля 2024 года кабмин Швейцарии утвердил окончательный текст «мандата» на проведение этих консультаций, которые начнутся, как только Европейская Комиссия также примет со своей стороны свой аналогичный «мандат». По мнению Министерства иностранных дел Швейцарии это должно произойти до конца марта.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Со швейцарской стороны за общее руководство процессом швейцарско-европейских консультаций по основополагающему рамочному документу отвечает Патрик Францен (Patric Franzen), заместитель статс-секретаря (первого замминистра) Министерства иностранных дел. Отдельные элементы переговорного пакета будут обсуждаться параллельно.

В ходе внутренних швейцарских обсуждений основ мандата на ведение переговоров с ЕС подавляющее большинство участников процесса обсуждений высказалось за пакетный подход к переговорам. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Швейцарии. Федеральный совет принял большинство рекомендаций, полученных в ходе процесса обсуждения, адаптировав соответствующим образом текст проекта мандата от декабря 2023 года.

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Спорным и сложным остается вопрос урегулирования порядка участия Швейцарии в работе европейского рынка электричества. В соглашении по электроэнергии, которое должно стать частью нового пакета соглашений с ЕС, Федеральный совет намерен предоставить швейцарским потребителям возможность выбора в пользу нынешней системы. Она характеризуется гарантированными базовыми поставками энергии на основе жестко и долговременно регулируемых тарифов.

Кабмин Швейцарии также намерен сохранить систему бюджетных субсидий в области производства электроэнергии, особенно что касается возобновляемых источников энергии. В сфере защиты швейцарского рынка труда и заработной платы от заграничного демпинга Федеральный совет намерен гарантировать оплату любой работы, производимой в Швейцарии, на основе швейцарских стандартов.

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR