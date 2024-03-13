Швейцария могла бы начать переговоры с ЕС уже в марте
В пятницу 8 февраля 2024 года кабмин Швейцарии утвердил окончательный текст «мандата» на проведение этих консультаций, которые начнутся, как только Европейская Комиссия также примет со своей стороны свой аналогичный «мандат». По мнению Министерства иностранных дел Швейцарии это должно произойти до конца марта.
Со швейцарской стороны за общее руководство процессом швейцарско-европейских консультаций по основополагающему рамочному документу отвечает Патрик Францен (Patric Franzen), заместитель статс-секретаря (первого замминистра) Министерства иностранных дел. Отдельные элементы переговорного пакета будут обсуждаться параллельно.
В ходе внутренних швейцарских обсуждений основ мандата на ведение переговоров с ЕС подавляющее большинство участников процесса обсуждений высказалось за пакетный подход к переговорам. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Швейцарии. Федеральный совет принял большинство рекомендаций, полученных в ходе процесса обсуждения, адаптировав соответствующим образом текст проекта мандата от декабря 2023 года.
Показать больше
ЕС и Швейцария продолжат переговоры по Рамочному соглашению
Спорным и сложным остается вопрос урегулирования порядка участия Швейцарии в работе европейского рынка электричества. В соглашении по электроэнергии, которое должно стать частью нового пакета соглашений с ЕС, Федеральный совет намерен предоставить швейцарским потребителям возможность выбора в пользу нынешней системы. Она характеризуется гарантированными базовыми поставками энергии на основе жестко и долговременно регулируемых тарифов.
Кабмин Швейцарии также намерен сохранить систему бюджетных субсидий в области производства электроэнергии, особенно что касается возобновляемых источников энергии. В сфере защиты швейцарского рынка труда и заработной платы от заграничного демпинга Федеральный совет намерен гарантировать оплату любой работы, производимой в Швейцарии, на основе швейцарских стандартов.
Показать больше
Швейцария готова к сделке с Евросоюзом
Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию, причем в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душеВнешняя ссылка.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.