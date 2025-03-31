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Внешняя политика

«Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»

Клаудия Майор — управляющий директор Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund) и бывшая руководительница группы по вопросам политики безопасности в Германском институте международных и внешнеполитических исследований (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) в Берлине.
Клаудия Майор — управляющий директор Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund) и бывшая руководительница группы по вопросам политики безопасности в Германском институте международных и внешнеполитических исследований (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) в Берлине. Keystone-SDA

После возможного прекращения огня в Украине швейцарские военнослужащие могли бы присоединиться к международной миротворческой миссии. Об этом заявила немецкий эксперт по вопросам безопасности Клаудия Майор (Claudia Major) в интервью изданиям швейцарской медиагруппы Tamedia.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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По её словам, размещение таких сил не будет ни миссией НАТО, ни операцией Европейского союза. Скорее, речь идёт о формировании так называемой «коалиции политической воли» (coalition of the willing), к которой смогут присоединиться любые заинтересованные страны. Клаудия Майор — управляющий директор Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund) и бывшая руководительница группы по вопросам политики безопасности в Германском институте международных и внешнеполитических исследований (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) в Берлине.

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С её точки зрения, прекращение огня отвечает и интересам Швейцарии, поскольку оно обеспечило бы большую стабильность в Европе. Однако если механизм развертывания миротворцев окажется недостаточно устойчивым, то тогда может возникнуть риск, что Россия просто дождётся нового выгодного момента и начнёт новый раунд войны. По мнению эксперта, Кремль пока не отказался от своих изначальных целей в этой войне и продолжает копить силы для долгосрочной конфронтации.

Клаудия Майор положительно оценила прошедшую в 2023 году в швейцарском Бюргенштоке мирную конференцию как «хорошую попытку (сделать шаг к миру)», но напомнила: Россия пока не демонстрирует готовности к реальному прекращению войны. В феврале 2025 года скоро уже бывший командующий швейцарской армией Томас Зюссли (Thomas Süssli) в одном из интервью заявил, что Швейцария могла бы выделить до 200 солдат для участия в международной миротворческой миссии на границе между Украиной и Россией.

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Об этом заявил «шеф армии» Томас Зюссли в газете SonntagsBlick, подчеркнув строгий нейтралитет страны.

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«Швейцария могла бы послать в Украину 200 миротворцев»

Этот контент был опубликован на Об этом заявил «шеф армии» Томас Зюссли в газете SonntagsBlick, подчеркнув строгий нейтралитет страны.

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Потенциальное участие в такой миссии швейцарских миротворцев, по его словам, возможно лишь в случае устойчивого прекращения огня, оно могло бы продлиться от девяти до двенадцати месяцев. Эти высказывания вызвали критику в самой Швейцарии. Отмечалось, что Томас Зюссли мог превысить свои полномочия, поскольку решение об участии страны в международных миротворческих миссиях принимается не военными, а политическими органами. Напомним, что Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (German Marshall Fund of the United States, GMF) — американский аналитический центр, основанный в 1972 году и занимающийся вопросами сотрудничества между США и Европой со штаб-квартирой в Вашингтоне.

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