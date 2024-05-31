Конференция по Украине в Швейцарии: последние новости
До начала мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, остается две недели, но напряженность вокруг неё нарастает: Россия, не участвующая в конференции, усиливает свое давление, возникает вопрос и о том, какие страны на самом деле пошлют свои делегации в Швейцарию.
«Саммит по вопросам мира в Украине» будет организован Швейцарией 15-16 июня 2024 года в пятизвездочном отеле Bürgenstock на одноименной горе центральной части страны рядом с городом Люцерн. Швейцарское правительство надеется, что саммит заложит основу для мирного процесса в Украине.
За две недели до начала мирного саммитаВнешняя ссылка по Украине в Швейцарии Китай выразил скептическое отношение к участию в нём. Как сказал представитель Министерства иностранных дел Китая, в нынешних условиях было бы «трудно» принять участие в такой конференции, запланированной на июнь 2024 года.
«Существует явное несоответствие между договоренностями о проведении конференции и требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, а это и делает участие Китая в саммите затруднительным», — сказал пресс-секретарь МИД Китая в Пекине в пятницу 31 мая 2024 года.
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Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?
Пекин считается одним из важнейших партнеров Москвы, а потому окончательное решение КНР не участвовать в саммите вполне могло бы быть воспринято как неудача. Китай, со своей стороны, до сих пор призывал к уважению территориальной целостности всех стран, включая Украину, но предупредил, что необходимо учитывать и интересы России в области безопасности.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно предположил, что Китай мог бы организовать свою мирную конференцию, в которой могли бы принять участие Россия и Украина. Более года назад Пекин представил документ из 12 пунктов, в котором излагались общие принципы прекращения войны, но никакой конкретики в нем не было. На прошлой неделе Китай и Бразилия подписали совместное заявление, призывающее к мирным переговорам между Россией и Украиной.
«Бал сатанистов»
Так что будет происходить на Бюргенштоке уже через несколько дней? Как сообщает газета NZZВнешняя ссылка, Мария Бутина точно знает, что! «Швейцария приглашает на бал сатанистов. Швейцария поставила себя во главе демонов. Эта война против нас удобна для Швейцарии». Эти слова прозвучали на Первом канале российского гостелевидения (СМИ находится под контролем властей; в Швейцарии, как известно, нет государственных СМИ. — Прим. ред. рус.). Что касается Виолы Амхерд, то, по мнению российских госмедиа, «эта женщина эгоистична, влюблена в роскошь и интересуется только собой и своей карьерой. Она — верная собачка, и она не подведет своего хозяина, а „хозяева“, соглашаются с ней приглашенные „эксперты“, — это, конечно же, США.
В любом случае слабая Швейцария, мол, ничего не решает сама, её подстегивают циничные и подлые англосаксы, потому что они и финансируют войну в Украине». «Все равно никого на Западе не интересуют судьбы несчастных украинцев», — говорит ведущая на Первом канале. «Это чистое лицемерие», — продолжает она, и снова принимается критиковать Виолу Амхерд. Она, якобы, «радикальный борец за права женщин» и даже «детоубийца», потому что она выступает за право на аборт.
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Для российской пропаганды, пишет далее NZZ, «которая рисует Россию как остров блаженных, а Запад как дьявола, который хочет втоптать Россию в грязь, это обычный нарратив. Однако нарративами дело может не ограничиться. Федеральное ведомство Швейцарии по кибербезопасности ожидает накануне саммита и во время конференции на Бюргенштоке расширения масштабов кибершпионажа и попыток атак на швейцарскую ИТ-инфраструктуру».
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Примет ли президент США Джо Байден участие в саммите по Украине?
Вашингтон заявил о своей поддержке саммита, но до сих пор не подтвердил, будет ли на нем присутствовать Дж. Байден. Во вторник 28 мая 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский указал, что если Дж. Байден не приедет на саммит, то Путин будет только аплодировать его отсутствию. «Я знаю, что США поддерживают саммит, но мы не знаем, на каком уровне», — сказал украинский президент на днях в Брюсселе.
«(Мирный) саммит нуждается в президенте Байдене, равно как и другие лидеры, которые смотрят на реакцию США. Путин будет только аплодировать его отсутствию, лично аплодировать — и притом стоя». Газета Financial Times сообщила о «всё более напряженных отношениях между Киевом и Вашингтоном». По ее словам, Владимир Зеленский разочарован в президенте США, и это стало ясно на этой неделе, когда президент Украины в необычно резких выражениях упрекнул своего американского коллегу, сказав, что план Дж. Байдена посетить конференцию по фандрайзингу для демократов, а не мирный саммит в Украине 15-16 июня был «не очень сильным решением».
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«Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»
На этой неделе офис В. Зеленского выпустил памятку для чиновников и членов парламента, с которой ознакомилась газета FT. В этом документе им предписывается критиковать Дж. Байдена и Председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приедут на саммит. «Если они не приедут [на саммит], то тогда в чем их реальный интерес?» — говорится в памятке. Тем не менее, за несколько дней до мирного саммита В. Зеленский и Дж. Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности в кулуарах встречи стран G7 в Италии. Об этом FT сообщили американские чиновники, знакомые с вопросом.
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Кто точно примет участие в мирном саммите по Украине?
На данный момент свое участие в саммите по Украине подтвердили более 70 государств (из 160 приглашенных), большинство из них на уровне глав государств или правительств. «Из них половина в настоящее время представляет Европу, а половина — остальной мир. Окончательный список стран-участниц будет опубликован только незадолго до начала конференции», — сообщила SWI swissinfo представительница Министерства иностранных дел Швейцарии Элиза Рагги. Среди стран и организаций, подтвердивших свое участие, — Европейский Союз, Совет Европы, Индия, Германия, Италия, Канада, Испания, Польша, Молдова, Ирландия, Исландия, Австрия, Чешская Республика, Финляндия, Латвия, Швеция, Люксембург и Кабо-Верде. Москва на саммит приглашена не была.
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«Слив» якобы текста итоговой декларации
На этой неделе российские спецслужбы «слили» в СМИ якобы «проект итоговой декларации конференции по Украине на Бюргенштоке». Согласно так называемому проекту, в него должны войти девять из десяти пунктов «мирной формулы» Владимира Зеленского, о чем уже поспешила заявить официальная представительница Кремля Мария Захарова, процитировавшая «документ». Но, как сообщает МИД Швейцарии / EDA в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA, мирная конференция на Бюргенштоке будет посвящена ядерной безопасности, продовольственной безопасности, свободе судоходства и гуманитарным аспектам.
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«Конференция будет сосредоточена на этих трех темах, а не на плане Владимира Зеленского из десяти пунктов. Однако конференция должна стать платформой, на которой могут быть представлены все самые разные планы мирного урегулирования». Таким образом, швейцарское внешнеполитическое ведомство косвенно опровергло соответствующие заявления, сделанные пресс-секретарем российского МИД на прошлой неделе.
«Пока неясно, удастся ли согласовать окончательную декларацию в конце конференции», — добавили в EDA. Несколько дней назад Владимир Зеленский сказал в интервью газете New York Times, что возможное мирное урегулирование должно начаться с планов по обеспечению экспорта украинского продовольствия в развивающиеся страны, с планов по обмену пленными, возвращению похищенных детей и по обеспечению безопасности атомной электростанции в Запорожье, оккупированной Россией.
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