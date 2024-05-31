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Внешняя политика

Конференция по Украине в Швейцарии: последние новости

Отель на горе Бюргеншток: здесь и должен будет пройти «бал сатанистов»
Отель на горе Бюргеншток: здесь и должен будет пройти «бал сатанистов» Keystone / Urs Flueeler

До начала мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, остается две недели, но напряженность вокруг неё нарастает: Россия, не участвующая в конференции, усиливает свое давление, возникает вопрос и о том, какие страны на самом деле пошлют свои делегации в Швейцарию.

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Уроженец Лондона, Саймон – мультимедийный журналист, работающий в SWI swissinfo.ch с 2006 года. Он говорит на французском, немецком и испанском языках, освещает работу ООН и других международных организаций со штаб-квартирами в Женеве, а кроме того, и целый ряд других тем, главным образом во франкоязычной части Швейцарии.

Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.

«Саммит по вопросам мира в Украине» будет организован Швейцарией 15-16 июня 2024 года в пятизвездочном отеле Bürgenstock на одноименной горе центральной части страны рядом с городом Люцерн. Швейцарское правительство надеется, что саммит заложит основу для мирного процесса в Украине.

За две недели до начала мирного саммитаВнешняя ссылка по Украине в Швейцарии Китай выразил скептическое отношение к участию в нём. Как сказал представитель Министерства иностранных дел Китая, в нынешних условиях было бы «трудно» принять участие в такой конференции, запланированной на июнь 2024 года.

За две недели до начала мирного саммита по Украине в Швейцарии Китай выразил скептическое отношение к участию в нём.
За две недели до начала мирного саммита по Украине в Швейцарии Китай выразил скептическое отношение к участию в нём. Sputnik

«Существует явное несоответствие между договоренностями о проведении конференции и требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, а это и делает участие Китая в саммите затруднительным», — сказал пресс-секретарь МИД Китая в Пекине в пятницу 31 мая 2024 года.

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Чего сможет добиться конференция по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Накануне конференции по Украине на Бюргенштоке на швейцарском общественном (негосударственном) телевидении SRF эксперты высказали свои оценки.

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Пекин считается одним из важнейших партнеров Москвы, а потому окончательное решение КНР не участвовать в саммите вполне могло бы быть воспринято как неудача. Китай, со своей стороны, до сих пор призывал к уважению территориальной целостности всех стран, включая Украину, но предупредил, что необходимо учитывать и интересы России в области безопасности.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно предположил, что Китай мог бы организовать свою мирную конференцию, в которой могли бы принять участие Россия и Украина. Более года назад Пекин представил документ из 12 пунктов, в котором излагались общие принципы прекращения войны, но никакой конкретики в нем не было. На прошлой неделе Китай и Бразилия подписали совместное заявление, призывающее к мирным переговорам между Россией и Украиной.

«Бал сатанистов»

Так что будет происходить на Бюргенштоке уже через несколько дней? Как сообщает газета NZZВнешняя ссылка, Мария Бутина точно знает, что! «Швейцария приглашает на бал сатанистов. Швейцария поставила себя во главе демонов. Эта война против нас удобна для Швейцарии». Эти слова прозвучали на Первом канале российского гостелевидения (СМИ находится под контролем властей; в Швейцарии, как известно, нет государственных СМИ. — Прим. ред. рус.). Что касается Виолы Амхерд, то, по мнению российских госмедиа, «эта женщина эгоистична, влюблена в роскошь и интересуется только собой и своей карьерой. Она — верная собачка, и она не подведет своего хозяина, а „хозяева“, соглашаются с ней приглашенные „эксперты“, — это, конечно же, США.

Что касается Виолы Амхерд, то, по мнению российских госмедиа, «эта женщина эгоистична, влюблена в роскошь и интересуется только собой и своей карьерой
Что касается Виолы Амхерд, то, по мнению российских госмедиа, эта женщина эгоистична, влюблена в роскошь и интересуется только собой и своей карьерой. Keystone / Alessandro Della Valle

В любом случае слабая Швейцария, мол, ничего не решает сама, её подстегивают циничные и подлые англосаксы, потому что они и финансируют войну в Украине». «Все равно никого на Западе не интересуют судьбы несчастных украинцев», — говорит ведущая на Первом канале. «Это чистое лицемерие», — продолжает она, и снова принимается критиковать Виолу Амхерд. Она, якобы, «радикальный борец за права женщин» и даже «детоубийца», потому что она выступает за право на аборт.

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Конференция по Украине на Бюргенштоке: этот роскошный комплекс отелей уже и ранее бывал центром мировой политики

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Бюргеншток в Швейцарии: модный курорт и «кремль» мирового правительства

Этот контент был опубликован на Конференция по Украине на Бюргенштоке: этот роскошный комплекс отелей уже и ранее бывал центром мировой политики.

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Для российской пропаганды, пишет далее NZZ, «которая рисует Россию как остров блаженных, а Запад как дьявола, который хочет втоптать Россию в грязь, это обычный нарратив. Однако нарративами дело может не ограничиться. Федеральное ведомство Швейцарии по кибербезопасности ожидает накануне саммита и во время конференции на Бюргенштоке расширения масштабов кибершпионажа и попыток атак на швейцарскую ИТ-инфраструктуру».

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Примет ли президент США Джо Байден участие в саммите по Украине?

Вашингтон заявил о своей поддержке саммита, но до сих пор не подтвердил, будет ли на нем присутствовать Дж. Байден. Во вторник 28 мая 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский указал, что если Дж. Байден не приедет на саммит, то Путин будет только аплодировать его отсутствию. «Я знаю, что США поддерживают саммит, но мы не знаем, на каком уровне», — сказал украинский президент на днях в Брюсселе.

Гора Бюргеншток 11 апреля 2024 г.
Гора Бюргеншток 11 апреля 2024 г. Keystone / Michael Buholzer

«(Мирный) саммит нуждается в президенте Байдене, равно как и другие лидеры, которые смотрят на реакцию США. Путин будет только аплодировать его отсутствию, лично аплодировать — и притом стоя». Газета Financial Times сообщила о «всё более напряженных отношениях между Киевом и Вашингтоном». По ее словам, Владимир Зеленский разочарован в президенте США, и это стало ясно на этой неделе, когда президент Украины в необычно резких выражениях упрекнул своего американского коллегу, сказав, что план Дж. Байдена посетить конференцию по фандрайзингу для демократов, а не мирный саммит в Украине 15-16 июня был «не очень сильным решением».

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Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс может стать неприступной крепостью.

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«Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Этот контент был опубликован на Жареная колбаса и VIP-ужин: когда-то на Бюргенштоке можно было получить и то, и другое, но сегодня сверхроскошный курорт для широкой публики ничего не предлагает.

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На этой неделе офис В. Зеленского выпустил памятку для чиновников и членов парламента, с которой ознакомилась газета FT. В этом документе им предписывается критиковать Дж. Байдена и Председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приедут на саммит. «Если они не приедут [на саммит], то тогда в чем их реальный интерес?» — говорится в памятке. Тем не менее, за несколько дней до мирного саммита В. Зеленский и Дж. Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности в кулуарах встречи стран G7 в Италии. Об этом FT сообщили американские чиновники, знакомые с вопросом.

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Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты

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Из-за саммита по Украине в Швейцарии закроют региональные аэропорты

Этот контент был опубликован на Причина: меры по обеспечению безопасности участников конференции. Аэродромы требуют компенсаций. Многие недовольны.

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По словам президента Владимира Зеленского, Украина знает о российском плане сорвать мирную конференцию.

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Москва планирует сорвать конференцию по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Такова информация, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским со ссылкой на информацию украинской разведки ГУР.

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Кто точно примет участие в мирном саммите по Украине?

На данный момент свое участие в саммите по Украине подтвердили более 70 государств (из 160 приглашенных), большинство из них на уровне глав государств или правительств. «Из них половина в настоящее время представляет Европу, а половина — остальной мир. Окончательный список стран-участниц будет опубликован только незадолго до начала конференции», — сообщила SWI swissinfo представительница Министерства иностранных дел Швейцарии Элиза Рагги. Среди стран и организаций, подтвердивших свое участие, — Европейский Союз, Совет Европы, Индия, Германия, Италия, Канада, Испания, Польша, Молдова, Ирландия, Исландия, Австрия, Чешская Республика, Финляндия, Латвия, Швеция, Люксембург и Кабо-Верде. Москва на саммит приглашена не была.

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История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

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Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

«Слив» якобы текста итоговой декларации

На этой неделе российские спецслужбы «слили» в СМИ якобы «проект итоговой декларации конференции по Украине на Бюргенштоке». Согласно так называемому проекту, в него должны войти девять из десяти пунктов «мирной формулы» Владимира Зеленского, о чем уже поспешила заявить официальная представительница Кремля Мария Захарова, процитировавшая «документ». Но, как сообщает МИД Швейцарии / EDA в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA, мирная конференция на Бюргенштоке будет посвящена ядерной безопасности, продовольственной безопасности, свободе судоходства и гуманитарным аспектам.

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Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые, дипломаты и политики представили Манифест, в котором изложены контуры возможного нейтралитета Конфедерации в 21 веке.

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«Конференция будет сосредоточена на этих трех темах, а не на плане Владимира Зеленского из десяти пунктов. Однако конференция должна стать платформой, на которой могут быть представлены все самые разные планы мирного урегулирования». Таким образом, швейцарское внешнеполитическое ведомство косвенно опровергло соответствующие заявления, сделанные пресс-секретарем российского МИД на прошлой неделе.

Внешний контент

«Пока неясно, удастся ли согласовать окончательную декларацию в конце конференции», — добавили в EDA. Несколько дней назад Владимир Зеленский сказал в интервью газете New York Times, что возможное мирное урегулирование должно начаться с планов по обеспечению экспорта украинского продовольствия в развивающиеся страны, с планов по обмену пленными, возвращению похищенных детей и по обеспечению безопасности атомной электростанции в Запорожье, оккупированной Россией.

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Россия всячески хочет показать, что конференция изначально была и остается фарсом, коль скоро ее исход уже предрешен заранее.

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«Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ

Этот контент был опубликован на Согласно этому «документу», в декларацию должны войти якобы девять из десяти пунктов «мирной формулы» Владимира Зеленского.

Читать далее «Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ

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Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот контент был опубликован на Почему Кристоф Францен хочет сделать селфи с Путиным и что значит для его отеля конференция по Украине? Подробности в этом материале.

Читать далее Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»
Swiss army during training exercise.

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Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4000 солдат

Этот контент был опубликован на С целью обеспечения безопасности конференции по Украине могут быть задействованы до 4 000 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил

Читать далее Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4000 солдат
Президент Польши Анджей Дуда (слева) и Президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 13 апреля 2022 г.

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Растёт список участников конференции по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Главы государств и правительств постепенно подтверждают свое участие в конференции по Украине.

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Виола Амхерд, министр Федерального совета (кабмина страны) от «Партии Центра» (Die Mitte) всегда проявляла солидарность с Украиной

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