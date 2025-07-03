Швейцария обсуждает оборонное партнёрство с ЕС

Федеральный совет изучит возможность сотрудничества с ЕС в сфере безопасности и вооружений.
Keystone-SDA
Федеральный совет (правительство страны) намерен рассмотреть перспективу партнерства с Европейским союзом в области безопасности и обороны. Как сообщило правительство, для этого в ближайшее время планируется начать предварительные консультации.
Этот контент был опубликован на
03 июля 2025 года - 07:00
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Такое партнёрство, в частности, создаёт условия для совместных закупок вооружений. По данным Федерального совета, это необходимое условие для участия третьих стран, таких как Швейцария, в соответствующих программах ЕС. Речь идёт о доступе к инструменту SAFE (Security Action for Europe) Европейской комиссии, который предусматривает выделение до 150 миллиардов евро на финансирование совместных оборонных закупок.
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Этот контент был опубликован на
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Федеральный совет подчёркивает, что подобное сотрудничество вполне совместимо со швейцарским нейтралитетом. Какие конкретные шаги последуют, будет решено после завершения предварительных переговоров.
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