Швейцария подписала договор поставки первых истребителей F-35
Федеральное Ведомство материально-технического снабжения Вооружённых сил (Bundesamt für Rüstung, armasuisse) сообщило о подписании контракта с американским производителем Lockheed Martin на поставку первых восьми истребителей F-35. Ещё два аналогичных соглашения — на поставку дополнительно 28 самолётов — в настоящее время находятся на стадии переговоров.
Как подтвердили в armasuisse швейцарскому франкоязычному общественному радио RTS, договор на первую партию был подписан 29 сентября. Эта информация совпадает с данными, опубликованными на прошлой неделе газетой Le TempsВнешняя ссылка. Сейчас самолёты проходят испытания в США и, по информации ведомства, должны поступить в Швейцарию в период с 2027 по 2029 год. В общей сложности правительство Швейцарии заказало 36 истребителей F-35.
Следующим шагом станет подписание контракта ещё на восемь машин, которые должны быть поставлены с производственной линии в Италии через три года. Заключительные 20 самолётов планируется передать Швейцарии в 2029 году. Информации о текущей стоимости проекта пока нет. Напомним, в 2020 году швейцарские избиратели незначительным большинством голосов одобрили на референдуме выделение кредита в размере 6 млрд франков на закупку 36 истребителей F-35. С тех пор цена поставки заметно увеличилась.
Новые истребители F-35 влетят Швейцарии в копеечку
Ранее Мартин Пфистер допускал возможное превышение расходов на 1,3 млрд франков, отмечая, что американская сторона объясняет удорожание инфляцией, ростом цен на энергоносители и сырьё. Министр также заявлял, что рассматриваются различные варианты, включая сокращение количества приобретаемых самолётов, чтобы избежать перерасхода бюджетных средств.
Тем не менее ведомство armasuisse продолжает исходить из сценария закупки полного комплекта — всех 36 машин. Ожидается, что Федеральный совет предоставит обновлённую информацию по проекту в ближайшее время.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
