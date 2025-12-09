Швейцария подписала договор поставки первых истребителей F-35

Федеральное Ведомство материально-технического снабжения Вооружённых сил (Bundesamt für Rüstung, armasuisse) сообщило о подписании контракта с американским производителем Lockheed Martin на поставку первых восьми истребителей F-35. Ещё два аналогичных соглашения — на поставку дополнительно 28 самолётов — в настоящее время находятся на стадии переговоров.

Как подтвердили в armasuisse швейцарскому франкоязычному общественному радио RTS, договор на первую партию был подписан 29 сентября. Эта информация совпадает с данными, опубликованными на прошлой неделе газетой Le TempsВнешняя ссылка. Сейчас самолёты проходят испытания в США и, по информации ведомства, должны поступить в Швейцарию в период с 2027 по 2029 год. В общей сложности правительство Швейцарии заказало 36 истребителей F-35.

Следующим шагом станет подписание контракта ещё на восемь машин, которые должны быть поставлены с производственной линии в Италии через три года. Заключительные 20 самолётов планируется передать Швейцарии в 2029 году. Информации о текущей стоимости проекта пока нет. Напомним, в 2020 году швейцарские избиратели незначительным большинством голосов одобрили на референдуме выделение кредита в размере 6 млрд франков на закупку 36 истребителей F-35. С тех пор цена поставки заметно увеличилась.

Ранее Мартин Пфистер допускал возможное превышение расходов на 1,3 млрд франков, отмечая, что американская сторона объясняет удорожание инфляцией, ростом цен на энергоносители и сырьё. Министр также заявлял, что рассматриваются различные варианты, включая сокращение количества приобретаемых самолётов, чтобы избежать перерасхода бюджетных средств.

Тем не менее ведомство armasuisse продолжает исходить из сценария закупки полного комплекта — всех 36 машин. Ожидается, что Федеральный совет предоставит обновлённую информацию по проекту в ближайшее время.

