Новости
Внешняя политика

Швейцария подписала договор поставки первых истребителей F-35

Швейцарские избиратели с небольшим перевесом одобрили выделение 6 миллиардов швейцарских франков на закупку 36 самолетов F-35 в 2020 году.
Ещё два договора поставки дополнительных 28 самолётов в настоящее время находятся на стадии переговоров. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Федеральное Ведомство материально-технического снабжения Вооружённых сил (Bundesamt für Rüstung, armasuisse) сообщило о подписании контракта с американским производителем Lockheed Martin на поставку первых восьми истребителей F-35. Ещё два аналогичных соглашения — на поставку дополнительно 28 самолётов — в настоящее время находятся на стадии переговоров.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как подтвердили в armasuisse швейцарскому франкоязычному общественному радио RTS, договор на первую партию был подписан 29 сентября. Эта информация совпадает с данными, опубликованными на прошлой неделе газетой Le TempsВнешняя ссылка. Сейчас самолёты проходят испытания в США и, по информации ведомства, должны поступить в Швейцарию в период с 2027 по 2029 год. В общей сложности правительство Швейцарии заказало 36 истребителей F-35.

Следующим шагом станет подписание контракта ещё на восемь машин, которые должны быть поставлены с производственной линии в Италии через три года. Заключительные 20 самолётов планируется передать Швейцарии в 2029 году. Информации о текущей стоимости проекта пока нет. Напомним, в 2020 году швейцарские избиратели незначительным большинством голосов одобрили на референдуме выделение кредита в размере 6 млрд франков на закупку 36 истребителей F-35. С тех пор цена поставки заметно увеличилась.

Показать больше
Как показывает расследование швейцарского телеканала SRF, американская сторона требует за свои самолёты больше, чем было согласовано.

Показать больше

Внешняя политика

Новые истребители F-35 влетят Швейцарии в копеечку

Этот контент был опубликован на Как показывает расследование швейцарского телеканала SRF, американская сторона требует за свои самолёты больше, чем было согласовано.

Читать далее Новые истребители F-35 влетят Швейцарии в копеечку

Ранее Мартин Пфистер допускал возможное превышение расходов на 1,3 млрд франков, отмечая, что американская сторона объясняет удорожание инфляцией, ростом цен на энергоносители и сырьё. Министр также заявлял, что рассматриваются различные варианты, включая сокращение количества приобретаемых самолётов, чтобы избежать перерасхода бюджетных средств.

Тем не менее ведомство armasuisse продолжает исходить из сценария закупки полного комплекта — всех 36 машин. Ожидается, что Федеральный совет предоставит обновлённую информацию по проекту в ближайшее время.

Читайте также:

Показать больше
building a fighter jet

Показать больше

Демократия

Мир в шоке: в Швейцарии граждане сами формируют военный бюджет

Этот контент был опубликован на Швейцарцы «докатились» не только до выборов руководства, но и до формирования военного бюджета на референдуме.

Читать далее Мир в шоке: в Швейцарии граждане сами формируют военный бюджет
Показать больше
Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

Показать больше

Швейцарская политика

Две трети опрошенных выступают против закупки истребителей F-35

Этот контент был опубликован на Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

Читать далее Две трети опрошенных выступают против закупки истребителей F-35
Показать больше
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

