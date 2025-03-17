Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Швейцария хочет избежать торговой войны с США

Глава SECO Элен Будлигер Артиеда и её непосредственный начальник, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.
Глава SECO Элен Будлигер Артиеда и её непосредственный начальник, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. Keystone-SDA

Швейцария хочет избежать торговой войны с США. Поэтому глава SECO Элен Будлигер Артиеда отправится в Вашингтон на встречу с представителями администрации Трампа.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
Показать больше
Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Показать больше

Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ.

Читать далее Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Швейцария получила приглашение из США на встречу с представителями администрации президента Дональда Трампа. Директор Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, автономное подразделение Минэкономики, курирует и вопрос санкций против России) Элен Будлигер Артиеда (Hélène Budliger Artieda) официально отправится в Вашингтон на следующей неделе.

Подробности визита пока остаются неизвестными, тем не менее Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch), пресс-секретарь SECO, подтвердил эту информацию газете Tages-Anzeiger в субботу 15 марта в ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA.

Читайте также:

Показать больше
Соединённые Штаты Америки внесли Швейцарию в список стран с «нечестной торговой практикой».

Показать больше

Швейцария оказалась в чёрном списке Дональда Трампа

Этот контент был опубликован на Соединённые Штаты Америки внесли Швейцарию в список стран с «нечестной торговой практикой».

Читать далее Швейцария оказалась в чёрном списке Дональда Трампа

По его словам, визит носит скорее ознакомительный характер: переговоров или подписания соглашений не планируется. Такая быстрая организация встречи с директором SECO стало неожиданностью, поскольку в настоящее время ожидание контактов с администрацией США длится в среднем несколько недель. Пока не уточняется, в какой именно день состоится поездка, с кем именно пройдут переговоры и какие вопросы будут обсуждаться.

Одна из ключевых задач Швейцарии — избежать торгового конфликта с США. Напомним, Вашингтон включил Швейцарию в список стран, подозреваемых в ведении «нечестной торговой практики» и ограничил ее доступ к инновационным компьютерным чипам, необходимым для развития технологий на основе искусственного интеллекта.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Показать больше
Швейцария оказалась в центре американо-китайского противостояния — на кону стоит ни много ни мало доминирование в области искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше

Программа DeepSeek и Швейцария: грозит ли стране утрата искусственного интеллекта?

Этот контент был опубликован на Швейцария оказалась в центре американо-китайского противостояния — на кону стоит доминирование в области искусственного интеллекта (ИИ).

Читать далее Программа DeepSeek и Швейцария: грозит ли стране утрата искусственного интеллекта?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
41 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
137 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Соавтор исследования Хансйорг Шмид (Hansjörg Schmid).

Показать больше

Антимусульманский расизм в Швейцарии: результаты исследования

Этот контент был опубликован на Антимусульманский расизм затрагивает все сферы жизни в Швейцарии: таков итог первого фундаментального исследования проблемы.

Читать далее Антимусульманский расизм в Швейцарии: результаты исследования
Пять лет спустя: как Швейцария пережила начало пандемии

Показать больше

Пять лет спустя: как Швейцария пережила начало пандемии

Этот контент был опубликован на Ровно пять лет назад Федеральный совет Швейцарии объявил на всей территории страны «особое положение» в связи с пандемией коронавируса.

Читать далее Пять лет спустя: как Швейцария пережила начало пандемии
Американский генерал советует Швейцарии готовиться к войне

Показать больше

Американский генерал советует Швейцарии готовиться к войне

Этот контент был опубликован на В интервью швейцарской газете SonntagsBlick он заявил, что Швейцарии следует готовиться к возможному военному конфликту.

Читать далее Американский генерал советует Швейцарии готовиться к войне
Оплата с помощью смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств становится в Швейцарии всё более популярной.

Показать больше

Мобильные платежи в Швейцарии становятся все популярнее

Этот контент был опубликован на Оплата с помощью смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств становится в Швейцарии всё более популярной.

Читать далее Мобильные платежи в Швейцарии становятся все популярнее
Писатель позволяет своим читателям принимать участие в ходе его историй, и там, где не действуют никакие законы, начинается литературное воображение.

Показать больше

Роман Кристиана Крахта «Воздух»: игра со временем и реальностью

Этот контент был опубликован на Новый роман Кристиана Крахта «Воздух» (AIR) в этом году снова номинирован на премию Лейпцигской книжной ярмарки.

Читать далее Роман Кристиана Крахта «Воздух»: игра со временем и реальностью
Вслед за большой палатой парламента соответствующее требование поддержала и малая палата.

Показать больше

Парламент Швейцарии требует усиления пограничного контроля

Этот контент был опубликован на Вслед за большой палатой парламента соответствующее требование поддержала и малая палата.

Читать далее Парламент Швейцарии требует усиления пограничного контроля
Ржавчина на красной планете свидетельствует о том, что в прошлом Марс не был такой сухой пустыней, как сейчас.

Показать больше

Ученые в Швейцарии раскрыли тайну марсианской пыли

Этот контент был опубликован на Ржавчина на красной планете свидетельствует о том, что в прошлом Марс не был такой сухой пустыней, как сейчас.

Читать далее Ученые в Швейцарии раскрыли тайну марсианской пыли
Новоизбранный федеральный советник (министр) Мартин Пфистер (Martin Pfister) выразил готовность возглавить Департамент обороны, защиты населения и спорта (VBS), если такое решение примет Федеральный совет.

Показать больше

Мартин Пфистер: «Я готов возглавить любое ведомство»

Этот контент был опубликован на Новый министр заявил, что хотел бы руководить Минобороны, но что он готов взять на себя руководство любым ведомством.

Читать далее Мартин Пфистер: «Я готов возглавить любое ведомство»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцарские станки работают на российский ВПК.

Показать больше

Швейцарские станки работают на российский ВПК

Этот контент был опубликован на Россия, несмотря на санкции, продолжает производить вооружения, включая автоматы Калашникова, используя швейцарские станки и оборудование.

Читать далее Швейцарские станки работают на российский ВПК
Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС

Показать больше

Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС

Этот контент был опубликован на Швейцария вводит дополнительные санкции в соответствии с 16-м санкционным пакетом Евросоюза, принятым 24 февраля в связи с войной России против Украины.

Читать далее Швейцария вводит санкции против России вслед за ЕС
«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Показать больше

Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

Этот контент был опубликован на «В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Читать далее Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине
Украинский военнослужащий запускает средний разведывательный беспилотник в Харьковской области, Украина, 19 июня 2024 г.

Показать больше

Швейцарские беспилотники и дилемма нейтралитета

Этот контент был опубликован на Для швейцарского ВПК рынок БПЛА очень выгоден, но насколько такой бизнес совместим с политикой нейтралитета?

Читать далее Швейцарские беспилотники и дилемма нейтралитета
Рабочие на предприятии по производству драгоценных металлов. 2024 Anadolu

Показать больше

Почему Швейцария остается крупным покупателем российского золота?  

Этот контент был опубликован на Портал SWI разбирался, как золото помогает России финансировать войну и как, несмотря на санкции, российское золото по-прежнему попадает в Швейцарию.

Читать далее Почему Швейцария остается крупным покупателем российского золота?  

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR