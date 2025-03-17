Швейцария хочет избежать торговой войны с США
Швейцария хочет избежать торговой войны с США. Поэтому глава SECO Элен Будлигер Артиеда отправится в Вашингтон на встречу с представителями администрации Трампа.
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Швейцария получила приглашение из США на встречу с представителями администрации президента Дональда Трампа. Директор Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, автономное подразделение Минэкономики, курирует и вопрос санкций против России) Элен Будлигер Артиеда (Hélène Budliger Artieda) официально отправится в Вашингтон на следующей неделе.
Подробности визита пока остаются неизвестными, тем не менее Фабиан Майенфиш (Fabian Maienfisch), пресс-секретарь SECO, подтвердил эту информацию газете Tages-Anzeiger в субботу 15 марта в ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA.
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По его словам, визит носит скорее ознакомительный характер: переговоров или подписания соглашений не планируется. Такая быстрая организация встречи с директором SECO стало неожиданностью, поскольку в настоящее время ожидание контактов с администрацией США длится в среднем несколько недель. Пока не уточняется, в какой именно день состоится поездка, с кем именно пройдут переговоры и какие вопросы будут обсуждаться.
Одна из ключевых задач Швейцарии — избежать торгового конфликта с США. Напомним, Вашингтон включил Швейцарию в список стран, подозреваемых в ведении «нечестной торговой практики» и ограничил ее доступ к инновационным компьютерным чипам, необходимым для развития технологий на основе искусственного интеллекта.
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