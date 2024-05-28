Швейцарскому правительству велено высылать шпионов

Парламент поручил правительству Швейцарии жестко противодействовать российским шпионам. KEYSTONE

Парламент поручил правительству Швейцарии жестко противодействовать российским шпионам, последовательно высылая из страны всех, кто ставит под угрозу национальную безопасность страны своей незаконной разведывательной деятельностью.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss government told to expel foreign spies Оригинал Читать далее Swiss government told to expel foreign spies

Такое решение принял сенат, малая палата парламента Швейцарии, Совет кантонов, последовав за аналогичным решением большой палаты, Национального совета. В понедельник 27 мая 2024 года Совет кантонов проголосовал за соответствующее предложение 32 голосами «за», девять голосов было подано «против», двое сенаторов воздержались.

«Швейцария в качестве местонахождения международных организаций и государства в самом сердце Европы является очень привлекательным местом для разведывательных служб», — заявила представитель сенатского комитета по международным делам Франциска Рот. По данным Федеральной разведывательной службы (NDB) в Швейцарии расквартирован каждый пятый сотрудник российской разведки, работающий в Европе.

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Их незаконная разведывательная деятельность ставит под угрозу, в частности репутацию Швейцарии вообще и Женевы Международной в частности в качестве защищенной площадки для глобального диалога, иными словами, такая деятельность может представлять опасность для дипломатических интересов Швейцарии, равно как и для людей, ставших объектом интересов иностранных спецслужб.

Таким образом спецслужбы иностранных государств не только могут получить доступ к потенциально секретной информации, но и ущемить в стране принципы свободы выражения мнений, что способно нанести ущерб репутации Швейцарии как либеральной и свободной страны. Меньшинство в Сенате потребовало отклонить такого рода предложения, не усматривая в них ничего нового по сравнению с нынешней практикой оперативной Федерального совета.

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По словам, например, депутата Петры Гёсси, уже сейчас власти Швейцарии реализуют самые различные меры противодействия иностранной разведывательной активности, включая превентивный запрет на въезд в страну лиц, подозреваемых в деятельности, несовместимой с их официальным статусом, и высылку уже разоблаченных агентов иностранных спецслужб.

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Незаконный сбор информации и незаконная деятельность спецслужб в Швейцарии запрещена и наказуема. Одновременно в стране создана и реализуется практика прозрачного информирования властями общественности по всем релевантным вопросам. Министр обороны Виола Амхерд заверила депутатов, что даже если предложение об ужесточении Швейцарией курса в отношении иностранных разведок будет принято, то все равно власти продолжат рассматривать каждый случай индивидуально, с тем чтобы «должным образом учесть особые обстоятельства и интересы Швейцарии».

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