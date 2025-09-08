Швейцарцы опасаются возвращения «права сильного»

Швейцарцы опасаются возвращения в международные отношения «права сильного» и требуют от правительства более твёрдой позиции. Об этом свидетельствуют итоги опроса «Как дела, Швейцария?» (Wie geht’s, Schweiz?), проведённого НИИ gfs.bern по заказу медиахолдинга SRG.

Несмотря на все потрясения, вызванные возвращением Дональда Трампа в Белый дом, большинство жителей страны считают, что Швейцария в целом в международном сравнении занимает прочные позиции. Респонденты отмечают её политическую стабильность, высокий уровень образования и науки, политическую свободу и инновационный потенциал. Но по одному пункту оценки выглядят не столь оптимистично: речь идет о степени влиятельности страны на международной арене.

Лишь треть участников опроса считает, что здесь страна находится «в скорее хорошем» или «очень хорошем» положении, тогда как почти 60% убеждены, что у Швейцарии мало или совсем нет реального веса в мире. Это ощущение бессилия тесно связано с широко распространённым страхом перед возвращением в международные отношения «права силы» вместо «силы права». Почти 80% опрошенных ожидают, что эта проблема будет «сильно» (46,7%) или «довольно сильно» (32,2%) влиять на их жизнь в ближайшие годы. Особенно выражена эта тревога у людей старше 65 лет (88,2%) и у женщин (82%).

США, Китай и Европа: чего ждут швейцарцы

С возвращением Трампа к власти под вопросом оказались привычные ориентиры швейцарцев — и прежде всего мировой порядок, основанный на нормах и правилах, и международная торговля, построенная на принципах свободного рынка. «Для Швейцарии это структурная проблема: ей теперь приходится заново искать своё место в мире и перестраивать международные отношения. Люди это чувствуют, и отсюда их неуверенность», — комментирует Урс Бири (Urs Bieri) из института gfs.bern.

Результаты опроса подтверждают этот сдвиг. Подавляющее большинство респондентов считает главным внешнеполитическим приоритетом страны обеспечение максимально выгодных условий для швейцарских компаний на мировых рынках. Более 80% полагают, что Швейцария должна занять более твёрдую позицию по отношению к двум мировым сверхдержавам — США и Китаю. А свыше 60% выступают за углубление сотрудничества с Европейским союзом на надёжной договорной основе.

Напомним, что недавно Федеральный совет (Bundesrat, правительство страны) дал «зелёный свет» новому Третьему пакету (Bilaterale III) секторальных соглашений между Швейцарией и ЕС. Эти документы сейчас проходят стадию общественных консультаций и межведомственного согласования и должны быть вынесены на референдум в 2027 или 2028 году. Урс Бири предупреждает: из нынешних результатов опроса нельзя делать прямых выводов относительно исхода этих голосований.

Поддержка активного нейтралитета

Вопросы формулировались в общем виде и касались отношений с ЕС в целом, а не конкретного пакета договорённостей. Тем не менее политика Дональда Трампа может оказать косвенное влияние на будущую политическую кампанию и ее исход. Эксперты ожидают ожесточённых дебатов, сравнимых по накалу с дискуссией перед судьбоносным референдумом о вступлении Швейцарии в Европейское экономическое пространство (ЕЭП) в декабре 1992 года.

Подавляющее большинство швейцарцев поддерживает принцип «активного нейтралитета»: страна должна сохранять свой нейтральный статус, но при этом выступать посредником в международных конфликтах. Три четверти респондентов также считают, что Швейцария обязана продолжать свои гуманитарные традиции и «строить мосты» между странами и культурами. При этом почти 40% жителей страны полагают, что Швейцарии лучше сосредоточиться на собственных внутренних делах и максимально дистанцироваться от международной политики.

«Это важный сигнал: большинство считает, что стране нужны новые партнёры, но значительное меньшинство предпочло бы вовсе отгородиться от остального мира», — отмечает Урс Бири. Не менее важным оказалось и отношение к климатической политике. Более двух третей опрошенных хотят видеть Швейцарию лидером в борьбе с изменением климата, а не страной, которая ждёт действий от других. При этом заметен гендерный разрыв: 76% женщин и 60% мужчин поддерживают роль Швейцарии в качестве «пионера» в области защиты климата.

Как проводился опрос

Исследование Wie geht’s, Schweiz? основано на репрезентативной выборке из 55 006 респондентов в Швейцарии и среди зарубежных швейцарцев. Оно было проведено институтом gfs.bern по заказу медиахолдинга SRG с 12 мая по 15 июня 2025 года. Это уже третий этап проекта — первые два прошли в 2023 и 2024 годах. Основная выборка составила 3 000 человек из постоянно действующей репрезентативной панели gfs.bern, которая формируется так, чтобы отражать структуру населения страны по языковым регионам, полу и возрасту. Дополнительно в опросе участвовали те, кто самостоятельно заполнил онлайн-анкету после приглашения через медиаканалы SRG. Анкета включала несколько сотен вопросов. Статистическая погрешность составляет ±1,8 процентного пункта.

