Сможет ли Женева и дальше влиять на будущее глобальной ядерной безопасности?
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть США к практике испытаний ядерного оружия — впервые за более чем тридцать лет. Это фактически ставит под сомнение политику, которой Вашингтон придерживался с конца холодной войны.
Почти одновременно Кремль заявил об испытаниях ядерной крылатой ракеты, способной, по утверждению Москвы, преодолеть любую систему ПРО.
На фоне этой растущей напряженности вновь в центре внимания оказывается Женева — давняя площадка для переговоров по контролю над вооружениями и дом международных структур, отвечающих за режим нераспространения.
Но по мере того как администрация Трампа дистанцируется от многосторонних форматов, возникает вопрос: сможет ли Женева сохранить свое влияние в формировании будущей архитектуры ядерной безопасности?
Редактор Вирджини Манжен
Перевод на русский Елена Серветтаз
