Сможет ли Женева и дальше влиять на будущее глобальной ядерной безопасности?

Ведёт:

Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть США к практике испытаний ядерного оружия — впервые за более чем тридцать лет. Это фактически ставит под сомнение политику, которой Вашингтон придерживался с конца холодной войны.

Почти одновременно Кремль заявил об испытаниях ядерной крылатой ракеты, способной, по утверждению Москвы, преодолеть любую систему ПРО.

На фоне этой растущей напряженности вновь в центре внимания оказывается Женева — давняя площадка для переговоров по контролю над вооружениями и дом международных структур, отвечающих за режим нераспространения.

Но по мере того как администрация Трампа дистанцируется от многосторонних форматов, возникает вопрос: сможет ли Женева сохранить свое влияние в формировании будущей архитектуры ядерной безопасности?

Нам важно услышать ваше мнение.

Редактор Вирджини Манжен

Перевод на русский Елена Серветтаз

Процесс разоружения застопорился, миллиарды снова инвестируются в наращивание атомных арсеналов. Но за этими цифрами — человеческая боль.

Внешняя политика

Вспышка, о которой не забыть: 80 лет после Хиросимы

Этот контент был опубликован на Процесс разоружения застопорился, миллиарды снова инвестируются в наращивание атомных арсеналов. Но за этими цифрами — человеческая боль.

Читать далее Вспышка, о которой не забыть: 80 лет после Хиросимы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

