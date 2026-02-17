The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Внешняя политика

Первый день переговоров по Украине в Женеве завершён

«После общей части работа была продолжена в тематических группах». Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров в сети Telegram.
«После общей части работа была продолжена в тематических группах». Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров в сети Telegram. Keystone-SDA

В Швейцарии завершился первый из двух дней переговоров между представителями Украины и России. «После общей части работа была продолжена в тематических группах». Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров в сети Telegram.

По его словам, участники сосредоточились на «практических вопросах и механизмах возможных решений». Он упомянул при этом политический и военный блоки. В среду 18 февраля переговоры будут продолжены. С российской стороны государственные информационные агентства подтвердили завершение встреч.

Во вторник и среду в Женеве, напомним, украинская и российская делегации ведут переговоры о завершении продолжающейся с 2022 года российской агрессивной войны. В роли посредников выступают главный переговорщик США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговоры проходят за закрытыми дверями.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

