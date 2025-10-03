Швейцария, Вторая мировая и посредничество в Латинской Америке

Во время Второй мировой войны Швейцария представляла интересы латиноамериканских государств в странах Европы, находившихся под контролем Германии. Это позволило ей выстроить дипломатическую сеть контактов, в значительной степени действующую и сегодня, а также постепенно заработать репутацию «честного маклера».

«Со своей стороны, мы направим ноту с уведомлением о том, что, поскольку с 15 ноября наши представительства в Германии будут закрыты, мы больше не сможем заниматься вашими делами, и потому мы рекомендуем вам при необходимости обращаться к американским властям». Так говорится в документе из архива Министерства иностранных дел Швейцарии. Он датирован ноябрём 1945 года, то есть он был составлен вскоре после окончания Второй мировой войны. Ценность его состоит в том, что он фиксирует малоизвестную главу в истории внешней политики Швейцарии первой половины 20 века, а именно, истории представительства интересов 17 латиноамериканских государств в странах так называемой «оси».

Под давлением США

Мировая война разрушила всю прежнюю систему международных отношений. В этой ситуации швейцарский нейтралитет превратился в особый стратегический ресурс: именно он и позволил Берну взять на себя защиту и представительство интересов стран Латинской Америки, разорвавших отношения с Германией, Италией и Японией, а также с оккупированными Германией государствами вроде Франции. Разрыв этих отношений произошёл под давлением Соединённых Штатов, стремившихся укрепить свою безопасность в Западном полушарии и сплотить под своим руководством латиноамериканских союзников, прежде всего Уругвай, Бразилию и Мексику. Но при этом миллионы их граждан, проживавших в странах «оси», а также их значительные экономические активы в Европе, остались без дипломатической защиты.

Эту нишу и заполнила нейтральная Швейцария, взяв на себя консульские и административные функцииВнешняя ссылка, причем государств, находившихся по обе стороны фронта. Как показывают архивные документы, в 1939–1945 годах швейцарские дипломаты работали в Берлине, Риме и во французской зоне, оккупированной Германией, а также в крупных городах, находящихся под немецким контролем, например в Копенгагене. Они решали консульские задачи, помогали людям в их повседневных делах и одновременно поддерживали от имени латиноамериканских правительств секретные контакты с державами «Оси».

«Латинская Америка была важным рынком, значительная часть зарубежных швейцарцев также проживала именно там. Представляя интересы латиноамериканских стран в оккупированной Европе, Швейцария играла особую роль, обеспечивая сохранение прежних торгово-экономических связей и одновременно защиту интересов собственных граждан», — говорит Стелла Крепп (Stella Krepp) с кафедры истории стран Иберийского полуострова и Латинской Америки Бернского университета. Так, действуя осторожно и в тени, Швейцария постепенно укрепляла своё международное положение: дипломатия служила ей инструментом, позволявшим не только представлять интересы латиноамериканских стран — союзников государств антигитлеровской коалиции, но и развивать собственную систему дипломатических связей, которая, по словам специалистов, функционирует до сих пор.

Что означает «представительство интересов»

Действия в качестве «государства, представляющего интересы» (protecting power) означали взаимное представительство стран, разорвавших между собой дипломатические отношения или лишившихся прямых каналов связи. Швейцария выступала в роли «почтальона», организуя дипломатическую переписку между правительствами, охраняя имущество посольств, оформляя паспорта и выдавая визы. Это была малозаметная, но крайне важная работа, которая закрепила за Швейцарией репутацию надёжного посредника, особенно во времена международных кризисов.

Корни этой традиции уходят во времена франко-германской войны 1870–1871 годов, когда Швейцария представляла во Франции интересы Баварии и Великого герцогства Баден. В годы Первой мировой войны Швейцария имела 36 таких «представительских мандатов». «Данная практика была закреплена в Женевской конвенции о военнопленных 1929 года — третьей редакции документа, впервые подписанного в 1864 году и ставшего краеугольным камнем международного гуманитарного права», — поясняет Паола Ведовели (Paula Vedoveli), профессор Бразильской высшей школы государственного управления при Фонде Жетулиу Варгаса (FGV EBAP).

Наибольшего размаха эта практика достигла во время Второй мировой войны. По данным издания «Дипломатические документы Швейцарии» (Diplomatische Dokumente der Schweiz, Dodis), страна имела более двух сотен посреднических мандатов, представляя интересы 42 государств. Женева и Берн превратились в мировые дипломатические центры: через них решались вопросы, важные как для Союзников по антигитлеровской коалиции, так и для стран «оси». Нейтралитет стал не только символом Швейцарии, но и стратегическим инструментом выживания в сложной международной обстановке, позволявшим защищать интересы и самой страны, и её граждан, постоянно проживавших за рубежом.

Латинская Америка и Швейцария

После вступления в мировую войну в декабре 1941 года Соединённых Штатов ряд латиноамериканских правительств присоединились к Декларации Объединённых Наций — документу, подписанному 1 января 1942 года в Вашингтоне союзниками по антигитлеровской коалиции. Тем самым они официально встали на сторону союзников. При этом некоторые влиятельные страны региона, включая Бразилию, Аргентину и Чили, поначалу вовсе не горели желанием это делать — из-за экономических интересов или даже по причине некоторых идеологических симпатий к державам «оси».

Однако именно Бразилия в итоге и стала единственной страной Латинской Америки, отправившей в Европу авиацию и сухопутные войска, а также принимавшей участие в морской войне против немецких подводных лодок в Южной Атлантике. Чили, например, присоединилась к Союзникам только в 1943 году, а перонистская Аргентина — вообще в 1945-м, незадолго до победы, — отмечает Стелла Крепп (Stella Krepp), подчёркивая, что тогдашнее правительство Аргентины испытывало откровенные симпатии к европейскому фашизму.

Администрация Рузвельта выбрала в отношениях с Латинской Америкой гибкую стратегию: не требуя от стран региона немедленного объявления войны Германии, она добивалась разрыва ими их дипломатических и экономических связей с державами «оси». Образовавшийся дипломатический вакуум заполняла затем Швейцария, закрепляя постепенно за собой репутацию «почти нейтрального» посредника. В целом на латиноамериканские государства пришлось около 40% всех её посреднических мандатов. «Тем самым Швейцария обеспечивала диалог между правительствами и защиту ключевых принципов международного гуманитарного права. Но эта работа была отнюдь не простой: не все стороны соглашались признавать её посредническую роль и учитывать просьбы, передававшиеся Швейцарией одним странам от имени других стран, интересы которых она представляла», — поясняет Паола Ведовели (Paula Vedoveli).

Инструмент «мягкой силы»

Как отмечает Стелла Крепп (Stella Krepp), сегодня нейтралитет Швейцарии воспринимается иначе, чем в годы мировой войны, когда страна всё же сохраняла определённую близость к Германии. «Я не думаю, что тогда можно было говорить о полном нейтралитете Швейцарии, коль скоро она продолжала поддерживать с Берлином тесные экономические отношения. Особенно следует при этом отметить сделки с золотом и поставки в Германию продукции, необходимой ей для военной индустрии, в том числе нефти», — говорит исследовательница. С другой стороны, по её словам, демонстрируемая Швейцарией в отношениях с латиноамериканскими странами «нейтральность» и стала в итоге для Берна трамплином, позволившим ему заметно расширить свою выходящую далеко за пределы Европы сеть дипломатических связей.

В послевоенном мире посредническая роль во многом перешла к многосторонним дипломатическим структурам, — таким как Организация Объединённых Наций и Всемирная торговая организация (ВТО). Тем не менее Швейцария и сегодня сохраняет в Латинской Америке статус влиятельного игрока. «Швейцария остаётся заметной силой в этом регионе именно благодаря своим посредническим «добрым услугам». Она сыграла ключевую роль, представляя интересы США на Кубе, позже Швейцария продолжала играть эту же роль, например, в 2024 году — при урегулировании конфликта между Мексикой и Эквадором. Это и сейчас даёт ей возможность сохранять в латиноамериканском контексте непропорционально большое влияние», — подчёркивает Стелла Крепп (Stella Krepp).

Как резюмирует Паола Ведовели, успешный опыт посредничества, накопленный Швейцарией во время Второй мировой войны, обеспечил ей в Латинской Америке репутацию «честного маклера». Это сыграло свою роль и в годы холодной войны, когда её неоднократно приглашали выполнять наблюдательные миссии и привлекали к участию в урегулировании региональных конфликтов в качестве всеми признанного «примирителя». Так сложилась особая модель швейцарских внешней политики и дипломатии, основанная на умеренности и сдержанности, каковые оказались, как выяснилось, весьма действенным инструментом «мягкой силы».

