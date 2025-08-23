The Swiss voice in the world since 1935
МККК в Украине: «Наши принципы трудно объяснить в хаосе войны»

Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA / Сергей Долженко
Юрг Эглин (Jürg Eglin), глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине, во время акции в Киеве 7 февраля 2025 года. Украинцы требовали от властей активнее добиваться освобождения военнопленных и выяснения судьбы пропавших без вести. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Швейцарец Юрг Эглин (Jürg Eglin) два с половиной года возглавлял делегацию Международного комитета Красного Креста (МККК / IKRK) в Украине. В августе 2025 года его миссия завершается в рамках плановой ротации.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo

Делегация МККК в Украине, которой он руководил, — крупнейшая в мире: здесь работают более 800 сотрудников. Организация содействует обмену военнопленных, а также помогает восстанавливать разрушенные объекты энергетики, водоснабжения и канализации.

Тогда МККК в Украине часто обвиняли в излишней нейтральности и «недостаточной эмпатии» к страданиям мирных жителей и военнопленных. Юрг Эглин признаёт, что такие настроения были, но объясняет их спецификой гуманитарной работы: принципы беспристрастности и нейтралитета сложно воспринимать тем, кто ежедневно живёт под бомбами.

Остатки кассетной бомбы в Харьковской области Украины. Ни Россия, ни Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах.

Показать больше

Международная Женева

Агрессия России в Украине и международное гуманитарное право

Этот контент был опубликован на Литва заявила о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам. Что означает для международного гуманитарного права (МГП)?

Читать далее Агрессия России в Украине и международное гуманитарное право

SRF News. Какую Украину вы оставляете в момент своего отъезда?

Юрг Эглин. Когда я приехал сюда два с половиной года назад, то надеялся, что война вскоре закончится. Но вот уже август 2025-го, а мы всё ещё живём в условиях войны. Многое изменилось вокруг, но сама ситуация не стала лучше. Для МККК тоже многое изменилось. Нам удалось лучше наладить работу, и сегодня наше положение здесь прочнее — благодаря большему доверию со стороны общества и особенно украинских властей.

У многих украинцев сложилось негативное представление о Красном Кресте. Почему?

Я бы сказал точнее: складывалось. Мы работаем в Украине с 2014 года. Когда в 2022 году началась полномасштабная война, мы заново определили свои позиции, прежде всего в отношении нейтралитета и беспристрастности. В хаосе войны такие принципы трудно объяснить людям, которые каждый день страдают от ударов и теряют своё будущее. Это активно использовали, чтобы нас критиковать.

МККК
Один из критических пунктов, высказываемых в адрес МККК — это его действия, а точнее, предполагаемое бездействие в некоторых регионах Украины, например в Мариуполе. Ответ заключается в том, что сам по себе МККК не способен остановить ракетно-бомбовые удары. Keystone / Stanislav Krasilnikov

Со временем стало видно, что такой подход имеет и сильные стороны. Мы можем делать то, чего другие организации не могут. Мы действуем на основе международного гуманитарного права (МГП) и Женевских конвенций.

Эти нормы важны и логичны, но в эмоциональной среде их часто неправильно понимают или намеренно искажают. В конечном счёте результат очевиден: мы помогли тысячам семей — родным погибших и близким военнопленных. Украинские власти тоже стали активнее учитывать нашу работу и выстраивать с нами более доверительные отношения. Сегодня ситуация намного лучше.

Можно ли понять упрёки в том, что Красный Крест делает слишком мало для облегчения страданий?

Часть этой критики оправдана. Но её стоит рассматривать детальнее: где настоящие препятствия, какие барьеры существуют? И чаще всего они не на нашей стороне. Это системные факторы, выходящие за рамки нашего влияния. Я понимаю боль семей, которые не знают, что случилось с их близкими.

Мы действуем на основе международного гуманитарного права (МГП) и Женевских конвенций. Эти нормы важны и логичны, но в эмоциональной среде их часто неправильно понимают или намеренно искажают

Юрг Эглин

Потом они видят фотографии и видео с их участием. Мы понимаем их отчаянное желание получить ответы и ожидание, что Красный Крест будет действовать быстрее. Но сегодня и люди, и власти лучше понимают границы наших возможностей. Они знают, что мы всегда проявляем сочувствие. Обвинения в бессердечии я отвергаю.

Почему ожидания от Красного Креста были так высоки?

Потому что мы как гуманитарная организация находимся в самом центре международного вооружённого конфликта. Мы очень заметны, будучи крупной структурой. Но то, что мы реально делаем, не всегда на виду. Наша информационная работа тоже выдержана в сдержанном ключе. Это осознанный выбор: так мы сохраняем доступ к властям, к военным и можем работать даже по обе стороны линии фронта.

Интервью для SRF News провёл Кристоф Форстер (Christof Forster).

Оригинал материала на немецком языке доступен на сайте SRF.Внешняя ссылка

В 2024 году исполняется 75 лет Женевским конвенциям, которые составляют основу международного гуманитарного права. Эти четыре конвенции защищают людей, ставших жертвами войны.

Показать больше

Международная Женева

Женевские конвенции: 75 лет на защите военнопленных

Этот контент был опубликован на Они развили весь имевшийся на тот момент правовой опыт, уделяя особое внимание защите интересов военнопленных и гражданского населения.

Читать далее Женевские конвенции: 75 лет на защите военнопленных
Украинский военнослужащий осуществляет запуск разведывательного беспилотного летательного аппарата FlyEye польского производства, состоящего на вооружении украинской армии. Киевская область, Украина, 2 августа 2022 года. © 2022 The Associated Press. Все права защищены.

Показать больше

Международная Женева

Новые правила войны: дроны, Украина и перспективы МГП

Этот контент был опубликован на Украина стала наглядным примером того, как быстро и радикально дроны меняют облик современных вооружённых конфликтов.

Читать далее Новые правила войны: дроны, Украина и перспективы МГП
Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии неопределенности

Показать больше

Внешняя политика

Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности

Этот контент был опубликован на Спустя три года после начала вторжения России в Украину миллионы украинских беженцев по всей Европе продолжают жить в состоянии неопределенности.

Читать далее Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности

