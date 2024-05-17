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Внешняя политика

Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию

Президент России Владимир Путин вновь осудил предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, назвав его средством давления на Россию.
Президент России Владимир Путин вновь осудил предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, назвав его средством давления на Россию. KEYSTONE

Конференция, запланированная на 15–16 июня 2024 года на курорте Бюргеншток рядом с Люцерном, является попыткой навязать России условия прекращения конфликта. Об этом заявил Владимир Путин в пятницу 17 мая 2024 года в городе Харбин в конце своей двухдневной поездки в Китай. Ранее он провел консультации с Си Цзиньпином об агрессивной войне против Украины. Подробностей этого разговора Владимир Путин не сообщил.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Украина и западные союзники надеются, что Китай пришлет своего представителя на июньский саммит в Швейцарии, что придаст саммиту больший вес. В своем заявлении Путин раскритиковал тот факт, что Россию постоянно упрекают в неучастии в саммите, в то время как «наша страна даже не была приглашена на встречу».

В. Путин указал далее, что мы «сейчас анализируем все, что происходит в этом плане, смотрим, конечно, на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Швейцарии, в Женеве, по-моему, там собираются. Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся, но мы никогда не отказывались от переговоров, в отличие от украинской стороны.

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Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

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Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Читать далее Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

У нас есть база для переговорного процесса, то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации, он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит. В чем смысл этого мероприятия, понятно — собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что со всеми согласовано, а потом предъявить России — это как уже решенный вопрос, как ультиматум. Такого развития событий не будет».

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Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс может стать неприступной крепостью.

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«Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Этот контент был опубликован на Жареная колбаса и VIP-ужин: когда-то на Бюргенштоке можно было получить и то, и другое, но сегодня сверхроскошный курорт для широкой публики ничего не предлагает.

Читать далее «Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Путин еще раз подчеркнул, что Россия готова к переговорам. Он также повторил, что соглашение с украинской стороной об урегулировании конфликта уже было достигнуто в Стамбуле вскоре после начала агрессии. «В результате был составлен окончательный документ, который мог бы послужить основой мира», — указал В. Путин. Немецкая газета Welt цитировала этот документ под заголовком: «Секретный документ, который мог бы положить конец войне в Украине».

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По словам Путина, Украина, тем не менее, решила продолжать войну. Бывший главный украинский переговорщик и лидер парламентской группы президентской партии Давид Арахамия подтвердил, что Россия настаивала во время переговоров на нейтралитете только для того, чтобы положить конец конфликту. «Когда мы вернулись из Стамбула, [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы не будем ничего подписывать с ними [русскими] — давайте просто воевать», — указал Д. Арахамия в интервью телеканалу «1+1».

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История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

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Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Однако, так или иначе, для подписания такого соглашения потребовалась бы встреча президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Кроме того, указал далее Давид Арахамия, Украина колебалась из-за отсутствия гарантий безопасности. Наконец, для того чтобы Украина получила нейтральный статус, необходимо было, по его словам, внести изменения в конституцию страны, а также изменить планы Украины по вступлению в НАТО. Наконец, в предварительное стамбульское соглашение, как говорят, были включены окончательные условия передачи территорий Украине, которых требовала себе Россия.

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Глава МИД Швейцарии высказался по запланированной в Швейцарии мирной конференции по Украине и о напряженной атмосфере в самой стране.

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«Многое напоминает мне о времени перед Второй мировой»

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии высказался по запланированной в Швейцарии мирной конференции по Украине и о напряженной атмосфере в самой стране.

Читать далее «Многое напоминает мне о времени перед Второй мировой»

Новости

Перенесет ли ФИФА свою штаб-квартиру из Швейцарии?

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Покинет ли Fifa Цюрих и Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Всемирный руководящий футбольный орган Fifa на своем конгрессе в Бангкоке одобрил далекоидущие изменения в собственном Уставе.

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На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

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Швейцарские пацифисты против перевооружения армии

Этот контент был опубликован на На своем пленарном заседании в Золотурне «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA) приняла резолюцию «против планов инвестировать миллиарды в ВПК».

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В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности.

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Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию

Этот контент был опубликован на В 2023 году в Швейцарии было отмечено резкое увеличение объема иностранных инвестиций, и это на фоне общего спада инвестиционной активности в Европе.

Читать далее Резкое увеличение объема иностранных инвестиций в Швейцарию
Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

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Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд высоко оценила готовность и желание Германии активно участвовать в подготовке мирной конференции по Украине.

Читать далее Накануне конференции по Украине Виола Амхерд посетила Берлин 
В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

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Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом

Этот контент был опубликован на В швейцарском городе Цофинген неизвестный человек применил холодное оружие в отношении случайных прохожих.

Читать далее Неизвестный напал на прохожих в швейцарском Цофингене с ножом
Федеральному совету (правительству Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области в плане лицензионных разрешений на заключение военно-экспортных сделок.

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Швейцария может смягчить военно-экспортное законодательство

Этот контент был опубликован на Федеральному совету (кабмин Швейцарии) может быть предоставлена большая свобода действий в области экспорта вооружений.

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Михаэль Шумахер был страстным коллекционером часов.

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Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы

Этот контент был опубликован на Продав на аукционе восемь часов из коллекции Михаэля Шумахера, его семья заработала более трех миллионов евро.

Читать далее Часы Михаэля Шумахера принесли на аукционе миллионы
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

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Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира

Этот контент был опубликован на Ровно через четыре недели на горе Бюргеншток в Швейцарии должен открыться Саммит высокого уровня по Украине. Подводим промежуточные итоги.

Читать далее Саммит по Украине в Швейцарии не принесет быстрого мира
Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

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Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете

Этот контент был опубликован на Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

Читать далее Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете
Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре слева) с супругой Брижит Макрон (слева) и тогдашний президент Швейцарии Ален Берсе (в центре справа) с супругой Мюриэль Зендер Берсе (справа) Федеральным дворцом, зданием швейцарского парламента, в Берне, Швейцария, в среду, 15 ноября 2023 года.

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Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в конференции по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток.

Читать далее Владимир Зеленский: Макрон посетит саммит по Украине в Швейцарии

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«Благодаря Совету Европы 75 лет назад в Европе были восстановлены демократия, права человека и верховенство права».

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Президент Швейцарии: «Совет Европы остро необходим»

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд, она же президент Швейцарии в 2024 году, подчеркнула важность Совета Европы, которому в мае 2024 года исполнилось 75 лет.

Читать далее Президент Швейцарии: «Совет Европы остро необходим»
Ukrainian soldier firing a mortar

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Способен ли мирный саммит в Швейцарии завершить войну в Украине?

Этот контент был опубликован на Швейцария хочет провести международную конференцию по урегулированию в Украине. Насколько велики шансы на успех?

Читать далее Способен ли мирный саммит в Швейцарии завершить войну в Украине?
Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

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Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды

Этот контент был опубликован на Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Читать далее Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды
По словам президента Владимира Зеленского, Украина знает о российском плане сорвать мирную конференцию.

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Москва планирует сорвать конференцию по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Такова информация, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским со ссылкой на информацию украинской разведки ГУР.

Читать далее Москва планирует сорвать конференцию по Украине в Швейцарии?
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, высоко оценивает последовательную политику Швейцарии в сфере санкций, введенных в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.

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Дмитрий Кулеба: «Диктатор, убивающий политических оппонентов, вряд ли может считаться достойным участником переговоров»

Этот контент был опубликован на В эксклюзивном интервью SWI swissinfo.ch министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопросы о предстоящей мирной конференции в Швейцарии, судьбе замороженных русских активов, об идее переговоров с Россией и дальнейшей судьбе украинских сирот, ставших беженцами.

Читать далее Дмитрий Кулеба: «Диктатор, убивающий политических оппонентов, вряд ли может считаться достойным участником переговоров»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR