Путин: мирный саммит в Швейцарии призван «давить» на Россию

Президент России Владимир Путин вновь осудил предстоящий мирный саммит по Украине в Швейцарии, назвав его средством давления на Россию. KEYSTONE

Конференция, запланированная на 15–16 июня 2024 года на курорте Бюргеншток рядом с Люцерном, является попыткой навязать России условия прекращения конфликта. Об этом заявил Владимир Путин в пятницу 17 мая 2024 года в городе Харбин в конце своей двухдневной поездки в Китай. Ранее он провел консультации с Си Цзиньпином об агрессивной войне против Украины. Подробностей этого разговора Владимир Путин не сообщил.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Putin: Swiss peace summit aimed at ‘pressuring’ Russia Оригинал Читать далее Putin: Swiss peace summit aimed at ‘pressuring’ Russia

Украина и западные союзники надеются, что Китай пришлет своего представителя на июньский саммит в Швейцарии, что придаст саммиту больший вес. В своем заявлении Путин раскритиковал тот факт, что Россию постоянно упрекают в неучастии в саммите, в то время как «наша страна даже не была приглашена на встречу».

В. Путин указал далее, что мы «сейчас анализируем все, что происходит в этом плане, смотрим, конечно, на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Швейцарии, в Женеве, по-моему, там собираются. Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся, но мы никогда не отказывались от переговоров, в отличие от украинской стороны.

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У нас есть база для переговорного процесса, то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации, он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит. В чем смысл этого мероприятия, понятно — собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что со всеми согласовано, а потом предъявить России — это как уже решенный вопрос, как ультиматум. Такого развития событий не будет».

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Путин еще раз подчеркнул, что Россия готова к переговорам. Он также повторил, что соглашение с украинской стороной об урегулировании конфликта уже было достигнуто в Стамбуле вскоре после начала агрессии. «В результате был составлен окончательный документ, который мог бы послужить основой мира», — указал В. Путин. Немецкая газета Welt цитировала этот документ под заголовком: «Секретный документ, который мог бы положить конец войне в Украине».

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По словам Путина, Украина, тем не менее, решила продолжать войну. Бывший главный украинский переговорщик и лидер парламентской группы президентской партии Давид Арахамия подтвердил, что Россия настаивала во время переговоров на нейтралитете только для того, чтобы положить конец конфликту. «Когда мы вернулись из Стамбула, [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы не будем ничего подписывать с ними [русскими] — давайте просто воевать», — указал Д. Арахамия в интервью телеканалу «1+1».

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Однако, так или иначе, для подписания такого соглашения потребовалась бы встреча президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Кроме того, указал далее Давид Арахамия, Украина колебалась из-за отсутствия гарантий безопасности. Наконец, для того чтобы Украина получила нейтральный статус, необходимо было, по его словам, внести изменения в конституцию страны, а также изменить планы Украины по вступлению в НАТО. Наконец, в предварительное стамбульское соглашение, как говорят, были включены окончательные условия передачи территорий Украине, которых требовала себе Россия.

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