Мининдел Швейцарии призывает к справедливому миру в Украине

Мининдел Швейцарии призывает к справедливому миру в Украине. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Мининдел Швейцарии призывает к справедливому миру в Украине. Иньяцио Кассис заявил об этом, выступая перед Постоянным советом ОБСЕ. По его словам, первым шагом на этом пути может стать мирная конференция высокого уровня, организованная Швейцарией.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland aims to hold Ukraine peace conference ‘by the summer’ Оригинал Читать далее Switzerland aims to hold Ukraine peace conference ‘by the summer’

Цель состоит в том, чтобы как можно больше стран разделяли общее понимание справедливого и прочного мира в Украине. Министр иностранных дел И. Кассис сказал об этом в пятницу 23 февраля 2024 года на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Нью-Йорке.

Справедливый мир, по его словам, включает в себя меры по восстановлению людского потенциала Украины, создание режима верховенства закона и прав человека, привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и обеспечение правосудия в интересах жертв этих преступлений. Швейцария, по словам И. Кассиса, вновь призывает Россию вывести свои войска с суверенной территории Украины и начать уважать территориальную целостность этой страны.

Два года российской агрессии стали годами смерти, разрушений и невообразимых страданий украинского народа. Война должна прекратиться, поскольку она представляет угрозу, в том числе, для ядерной безопасности Европы, оказывая пагубное влияние на глобальную продовольственную безопасность и на окружающую среду. По словам швейцарского политика, проведение «саммита высокого уровня по Украине» в Швейцарии станет возможным ближе к лету. Украина, со своей стороны, хотела бы провести такой саммит уже весной.

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Ранее швейцарский министр указал Постоянному совету ОБСЕ по видеосвязи, что такой возможный саммит в Швейцарии будет «лишь одним из шагов на пути к миру». Выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН его украинский коллега Дмитрий Кулеба настаивал на «саммите на высшем уровне, который позволил бы справедливый и всеобъемлющий подход к процессу достижения мира — цель, которую также преследует и Берн. После этого у России просто не останется другого выбора, кроме как принять участие в этом процессе».