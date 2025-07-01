Швейцария идёт на уступки ради сохранения доступа к рынку ЕС

Швейцария сохранит доступ к рынку ЕС ценой регулярных финансовых выплат, согласия с миграцией и отказа от части судебного суверенитета. KEYSTONE/Alessandro Della Bella

Перед этой страной стоит жёсткий политический выбор: сохранить доступ к крупнейшему в мире единому рынку — но ценой финансовых выплат, уступок по миграции и ограничений судебного суверенитета.

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Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, Энди Боундс (Andy Bounds), Брюссель, газета Financial Times Доступно на 1 другом языке English en Switzerland stirs Brexit ghosts in push for EU access Оригинал Читать далее Switzerland stirs Brexit ghosts in push for EU access

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Правда на этот раз речь идёт не о Великобритании, а о Швейцарии. После более чем 10 лет изнурительных переговоров с Брюсселем альпийская республика договорилась наконец о порядке сохранения и расширения своего доступа к единому рынку ЕС. Этот пакет соглашений, который в итоге будет вынесен на референдум, включает в себя все те же болезненные темы, что осложняли в свое время отношения между Великобританией и ЕС: взносы в бюджет структур ЕС, основы миграционной политики и роль иностранных судебных инстанций.

Внешний контент

Почти тысяча страниц текста Третьего пакета секторальных соглашений Швейцарии с ЕС, опубликованная в июне 2025 года после подписания в декабре 2023 года, ещё крепче привязывает Швейцарию к крупнейшему рынку мира. Шесть новых соглашений призваны дополнить около 120 уже действующих отраслевых договоров с Европой. Если этот пакет будет одобрен, то Швейцария будет обязана автоматически приводить своё законодательство в соответствие с нормами ЕС в таких сферах, как взаимная торговля, миграция, энергетика и транспорт. В противном случае ей грозят ответные меры со стороны ЕС.

При этом влияние Берна на сам процесс выработки этих норм и правил будет крайне ограниченным, хотя ежегодные выплаты в бюджет ЕС составят сумму в 375 миллионов евро (349 миллионов швейцарских франков). Зато Швейцария сможет вновь получить статус ассоциированного участника научной программы Horizon Europe, а также вернуться в научное сообщество Euratom и в программу академических обменов Erasmus. Этот сюжет во многом напоминает стремление Великобритании сохранить похожий баланс между своим суверенитетом и правом иметь доступ к рынку ЕС. В мае 2024 года в рамках так называемой «перезагрузки» отношений Брюссель и Лондон также согласовали ряд изменений в таких сферах, как рыболовство и энергетика.

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«Британцы стали в какой-то момент гораздо активнее проявлять интерес к переговорам, которые мы ведём с Брюсселем», — отметил на днях один из швейцарских официальных лиц. Переговоры Швейцарии с ЕС проходят, кроме того, на фоне попыток и Лондона, и Берна углубить свое сотрудничество с Европой в сфере безопасности. Этот вопрос стал актуален после того, как Дональд Трамп пригрозил лишить Европу американских гарантий безопасности, на которых зиждилась её оборона со времён Второй мировой войны.

«Официально ЕС всегда утверждает, что переговоры с Швейцарией и Великобританией идут отдельно. Но на практике европейские переговорщики всячески старались избегать прецедентов, на которые могла бы обратить внимание одна из этих сторон», — пояснил Антон Списак (Anton Spisak) из Центра европейских реформ (Centre for European Reform) со штаб-квартирами в Лондоне и Брюсселе: «Неудивительно, что те же самые представители Евросоюза участвовали как в переговорах со Швейцарией, так и в перезагрузке отношений с Великобританией. По таким вопросам, например, как безопасность пищевых продуктов, результаты оказались почти идентичными».

Несколько лет до окончательного решения

Теперь Швейцария должна либо принять, либо отклонить новые соглашения. Этот процесс займёт несколько лет. Сначала, до осени 2024 года, пройдет общественное обсуждение Третьего пакета. После этого тексты соглашений — возможно, с поправками — будут направлены в парламент, где их обсуждение начнётся, может быть, уже в 2025 году. Правительство планирует провести референдум в срок до июня 2027 года. Если этого не произойдёт, то предстоящие в октябре 2027 года очередные парламентские выборы заставят отложить голосование до 2028 года.

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Так называемая «динамическая гармонизация права Швейцарии с правом ЕС» — автоматический перенос всех изменений в законодательстве ЕС в законы Швейцарии — будет касаться только шести ключевых областей: взаимного признания стандартов качества, энергетики, санитарного контроля продуктов питания, воздушного и наземного транспорта, а также режима свободы передвижения физических лиц. Швейцария сможет участвовать в обсуждении новых норм, лоббировать свои интересы в ЕС и в отдельных странах-членах Евросоюза, однако окончательное решение будет приниматься без её участия. Если Берн откажется внедрять эти изменения, ЕС может ввести санкции.

Такая перспектива вызывает беспокойство у многих швейцарцев, учитывая традиции прямой демократии, глубоко укоренившиеся в стране. «Швейцария всегда следовала большинству этих норм. Но для нас принципиально важно иметь возможность выбора», — отметил один из финансистов из Цюриха. Третий пакет предусматривает наличие и механизма арбитража, гарантирующего, что споры будут рассматривать независимые арбитры, а не суды ЕС. Эта норма призвана учесть озабоченности Швейцарии в связи со своими суверенитетом и правовой автономией.

Однако если дело будет касаться трактовки законодательства ЕС, то арбитражной комиссии придется обращаться за разъяснениями в Европейский суд (Court of Justice of the European Union), высшую судебную инстанцию Европы. Как отмечает эксперт по международному коммерческому праву Карл Бауденбахер (Carl Baudenbacher) в реальности именно Европейский суд и будет играть ключевую роль. «Арбитражные судьи по всем самым важным делам обязаны обращаться в Европейский суд. Его решения будут обязательны для арбитража. По сути, этот арбитражный механизм есть всего лишь юридический камуфляж», — заявил он.

Европейский суд — раздражитель для евроскептиков

Как и в Великобритании, в Швейцарии такие сюжеты, как юрисдикция Европейского суда и «динамическое» внедрение норм ЕС, стали целью евроскептиков. «Автоматическая имплементация законодательства Евросоюза и решений Европейского суда в конечном счёте подрывает систему нашей прямой демократии и снижает экономическую конкурентоспособность Швейцарии». Так считает Филипп Эрцингер (Philip Erzinger), исполнительный директор общественной организации Kompass.

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Эта группа, основанная миллиардерами и предпринимателями, уже собирает подписи за проведение референдума против договоров Третьего пакета. «Для того, чтобы нанимать работников из других стран, нам вовсе не требуется соглашения о свободе передвижения», — добавляет Филипп Эрцингер. Правоконсервативная Швейцарская народная партия SVP ожидаемо выступает против договоров Третьего пакета. Частичную поддержку пакет получил слева, а вот центристские партии, включая партию «Либералы» (FDP), пока не определились.

Что будет, если Швейцария скажет «нет»

Остаётся открытым вопрос: чем грозит отказ от соглашений Третьего пакета? Уже в 2021 году, когда Швейцария вышла из предыдущего раунда переговоров по так называемому Рамочному соглашению, ЕС ответил Берну ограничением его участия в научной программе Horizon Europe. Этот сценарий может повториться, особенно если соглашения Третьего пакета не будут ратифицированы уже к концу 2028 года. Комментировать возможные меры со стороны ЕС еврокомиссар Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) отказался.

Однако, как сообщили газете Financial Times европейские официальные лица, возвращение к статусу-кво уже невозможно. По словам швейцарских чиновников, дальнейшая эрозия системы двусторонних соглашений с ЕС может иметь серьёзные долгосрочные последствия — для экспортного режима, для сферы безопасности и транспортных связей между Швейцарией и странами ЕС. «Если по итогам референдума народ скажет „нет“, то ЕС сочтёт это концом особого режима для Швейцарии», — заявил один из европейских чиновников, знакомый с позицией Брюсселя.

Многие считают, что эти соглашения необходимо запустить как можно скорее. «Мы живём с этой проблемой начиная с 1990-х годов, — говорит Жан Келлер (Jean Keller), глава инвестиционной компании Quaero Capital. — Европа есть наш крупнейший торговый партнёр. Нужно в конце концов уже урегулировать все эти вопросы на институциональном уровне, а не продолжать постоянно латать дыры». По его словам, защита прав швейцарских работников и соблюдение базовых социальных стандартов остаются важными факторами, «но долгосрочное устойчивое соглашение нам необходимо, если только мы хотим, чтобы кооперация между Швейцарией и Европой могла развиваться и дальше».

Copyright The Financial Times Limited 2025

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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