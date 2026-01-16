The Swiss voice in the world since 1935
Внешняя политика

Швейцария вызвала посла Ирана в знак протеста против насилия

По разным оценкам, число погибших протестующих в Иране составляет от 2500 до 3500 человек.
По разным оценкам, число погибших протестующих в Иране составляет от 2500 до 3500 человек. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Швейцария вызвала посла Ирана, чтобы выразить «глубочайшую обеспокоенность» насилием, которое иранские «силы безопасности» применяют против участников протестов в Иране.

В Федеральном департаменте / Министерстве иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, ФДИД / EDA) заявили о своём непонимании такого насилия и указали на беспрецедентное число погибших за столь короткое время. Об этом швейцарской общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS сообщила руководитель департамента МИД Швейцарии по Ближнему Востоку и Северной Африке Моника Шмутц Киргёз (Monika Schmutz Kirgöz).

В четверг, 15 января 2026 года, Швейцария также вновь подчеркнула иранскому послу своё «твёрдое» неприятие смертной казни в любых формах. По словам Моники Шмутц Киргёз, иранское правительство подтвердило, что с начала протестного движения погибло «примерно 2 500 человек». Неправительственная организация Iran Human Rights (IHR), базирующаяся в Норвегии, сообщает о почти 3 500 погибших участниках демонстраций.

«Это беспрецедентно для столь короткого периода», — подчеркнула Шмутц Киргёз. В понедельник, 12 января, Швейцария уже призывала иранские власти прекратить насилие в отношении демонстрантов. В Берне заявили, что «необходимо гарантировать права человека и фундаментальные свободы всех участников протестов». С 1980 года Швейцария представляет интересы США в Иране. По словам Моники Шмутц Киргёз, этот канал коммуникации остаётся открытым и активно используется.

«Мы также постоянно повторяем обеим сторонам, что готовы подключиться (в качестве посредника)», — сказала она. Во время телефонного разговора с секретарём Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани (Ali Larijani) специальный представитель Федерального совета Швейцарии по США Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger) также предложил Тегерану посреднические услуги Швейцарии с целью добиться деэскалации ситуации.

Показать больше

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch



