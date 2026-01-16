Швейцария вызвала посла Ирана в знак протеста против насилия
Швейцария вызвала посла Ирана, чтобы выразить «глубочайшую обеспокоенность» насилием, которое иранские «силы безопасности» применяют против участников протестов в Иране.
В Федеральном департаменте / Министерстве иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, ФДИД / EDA) заявили о своём непонимании такого насилия и указали на беспрецедентное число погибших за столь короткое время. Об этом швейцарской общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS сообщила руководитель департамента МИД Швейцарии по Ближнему Востоку и Северной Африке Моника Шмутц Киргёз (Monika Schmutz Kirgöz).
В четверг, 15 января 2026 года, Швейцария также вновь подчеркнула иранскому послу своё «твёрдое» неприятие смертной казни в любых формах. По словам Моники Шмутц Киргёз, иранское правительство подтвердило, что с начала протестного движения погибло «примерно 2 500 человек». Неправительственная организация Iran Human Rights (IHR), базирующаяся в Норвегии, сообщает о почти 3 500 погибших участниках демонстраций.
«Это беспрецедентно для столь короткого периода», — подчеркнула Шмутц Киргёз. В понедельник, 12 января, Швейцария уже призывала иранские власти прекратить насилие в отношении демонстрантов. В Берне заявили, что «необходимо гарантировать права человека и фундаментальные свободы всех участников протестов». С 1980 года Швейцария представляет интересы США в Иране. По словам Моники Шмутц Киргёз, этот канал коммуникации остаётся открытым и активно используется.
«Мы также постоянно повторяем обеим сторонам, что готовы подключиться (в качестве посредника)», — сказала она. Во время телефонного разговора с секретарём Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани (Ali Larijani) специальный представитель Федерального совета Швейцарии по США Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger) также предложил Тегерану посреднические услуги Швейцарии с целью добиться деэскалации ситуации.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
