Швейцария вызвала посла Ирана в знак протеста против насилия

По разным оценкам, число погибших протестующих в Иране составляет от 2500 до 3500 человек.

Швейцария вызвала посла Ирана, чтобы выразить «глубочайшую обеспокоенность» насилием, которое иранские «силы безопасности» применяют против участников протестов в Иране.

В Федеральном департаменте / Министерстве иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, ФДИД / EDA) заявили о своём непонимании такого насилия и указали на беспрецедентное число погибших за столь короткое время. Об этом швейцарской общественной франкоязычной телерадиокомпании RTS сообщила руководитель департамента МИД Швейцарии по Ближнему Востоку и Северной Африке Моника Шмутц Киргёз (Monika Schmutz Kirgöz).

В четверг, 15 января 2026 года, Швейцария также вновь подчеркнула иранскому послу своё «твёрдое» неприятие смертной казни в любых формах. По словам Моники Шмутц Киргёз, иранское правительство подтвердило, что с начала протестного движения погибло «примерно 2 500 человек». Неправительственная организация Iran Human Rights (IHR), базирующаяся в Норвегии, сообщает о почти 3 500 погибших участниках демонстраций.

Читайте также:

Показать больше

Этот контент был опубликован на Во вторник в Цюрихе и Берне прошли акции протеста против режима Исламской Республики Иран.

«Это беспрецедентно для столь короткого периода», — подчеркнула Шмутц Киргёз. В понедельник, 12 января, Швейцария уже призывала иранские власти прекратить насилие в отношении демонстрантов. В Берне заявили, что «необходимо гарантировать права человека и фундаментальные свободы всех участников протестов». С 1980 года Швейцария представляет интересы США в Иране. По словам Моники Шмутц Киргёз, этот канал коммуникации остаётся открытым и активно используется.

«Мы также постоянно повторяем обеим сторонам, что готовы подключиться (в качестве посредника)», — сказала она. Во время телефонного разговора с секретарём Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани (Ali Larijani) специальный представитель Федерального совета Швейцарии по США Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger) также предложил Тегерану посреднические услуги Швейцарии с целью добиться деэскалации ситуации.

Показать больше

Показать больше

Внешняя политика

Иран-Израиль: Швейцария утрачивает влияние в качестве посредника?

Этот контент был опубликован на Берну не хватает влияния для того, чтобы внести реальный вклад в деэскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Читать далее Иран-Израиль: Швейцария утрачивает влияние в качестве посредника?