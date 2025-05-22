Военные Швейцарии требуют на оборону 100 миллиардов

Ассоциация офицеров-танкистов требует немедленного ремонта и возвращения в строй 71 законсервированного танка Leopard, а также закупки 330 новых боевых машин пехоты. Keystone

На фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе в результате агрессии России против Украины Швейцария должна гораздо быстрее и масштабнее инвестировать в свою армию.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Такое мнение высказала Офицерская ассоциация военнослужащих танковых войск (Offiziersgesellschaft PanzerВнешняя ссылка) в новом позиционном документе, опубликованном на её официальном сайте. По мнению офицеров, необходимы 100 млрд дополнительных франков и 100 000 новых солдат. Как утверждают авторы документа, хотя правительство Швейцарии и планирует увеличить годовой оборонный бюджет почти вдвое (до 10 миллиардов франков уже к 2032 году), этого недостаточно.

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«Танки по-прежнему остаются единственным средством для наступления на противника и возвращения утраченных позиций», — говорится в цитируемом телеканалом SRFВнешняя ссылка тексте их обращения. Поэтому ассоциация далее требует ремонта и возвращения в строй 71 законсервированного танка Leopard, а также закупки 330 новых боевых машин пехоты. «Мы обеспокоены тем, что из-за недостаточного финансирования со стороны политиков армия оказывается неспособной к обороне».

Об этом заявил Эрих Муфф (Erich Muff), президент офицерской ассоциации танкистов. Численность армии в 147 000 человек сегодня слишком, по его мнению, мала. По оценке Эриха Муффа, Швейцария должна была бы в идеале увеличить Вооружённые силы до 250 000 военнослужащих. По его словам, общая потребность в инвестициях составляет 100 миллиардов франков — но это примерно в два раза больше, чем готовы выделить Федеральный совет и парламент в ближайшие годы.

«Мы всерьёз обеспокоены тем, что из-за недостаточного финансирования со стороны политиков армия оказывается неспособной к обороне». Keystone / Cyril Zingaro

Президент Швейцарского офицерского общества (Schweizerische Offiziersgesellschaft SOG) Мишель Моор (Michele Moor) поддерживает общую направленность документа. Хотя он и не является официальной позицией SOG, цифра в 100 миллиардов, по его мнению, не выглядит завышенной. «Наши соседи уже тратят до 3% ВВП на оборону, — отметил он. — А в Швейцарии парламент до сих пор обсуждает, следует ли вообще выходить хотя бы на 1%. Это вызывает у нас серьёзное беспокойство».

В документе офицеров-танкистов также утверждается, что с момента окончания холодной войны Федеральный совет и парламент сэкономили на армии около 144 миллиардов. Следовательно, нынешние требования — отнюдь не чрезмерны. Однако в парламенте уже звучит резкая критика. Приска Зайлер-Граф (Priska Seiler Graf), депутат от социал-демократической партии (SP) и председатель парламентского Комитета по вопросам безопасности, называет предложения офицеров нереалистичными:

«Я понимаю стремление увеличить военный бюджет, — говорит она, — но всё должно быть соразмерно. Эти требования выходят за рамки допустимого». А вот Йозеф Диттли (Josef Dittli) из партии «Либералы» (FDP) поддержал инициативу. Он тоже признал, что 100 миллиардов — сумма завышенная. Тем не менее, инвестиции в механизированные войсковые подразделения действительно необходимы: «Нам нужно больше финансовых средств. Однако инициативу следует оставить за Федеральным советом».

По его словам, теперь именно правительство должно чётко обозначить, как будет развиваться армия в ближайшее время, и уже потом на этой основе парламент сможет определить потребности в инвестициях. Как отмечает Энди Мюллер (Andy Müller), политический обозреватель телеканала SRF, время публикации этого документа выбрано не случайно. «Очевидно, что военные круги хотят повлиять на нового министра обороны Мартина Пфистера (Martin Pfister), который на следующей неделе впервые представит своё видение будущей оборонной стратегии Швейцарии», — отмечает журналист.

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По его оценке, инициатива офицеров-танкистов вряд ли получит большинство в парламенте, поскольку даже уже принятый план пере(до)вооружения армии с трудом поддаётся финансированию. Тем не менее многие парламентарии ожидают усиления давления на Швейцарию со стороны европейских партнёров, которые в условиях нарастающей геополитической нестабильности могут настоятельно призвать Швейцарию увеличить свои военные расходы.

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