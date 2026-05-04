Швейцария рассматривает альтернативные системы ПВО

Швейцарские власти рассматривают закупку комплекса противовоздушной обороны большой дальности другого типа, который должен дополнить уже заказанную у США систему Patriot. Официальный Берн уже запросил необходимую информацию у четырёх стран и пяти производителей таких систем.

Представитель швейцарского Федерального Ведомства по оборонным закупкам Armasuisse Кай-Гуннар Зиверт (Kaj-Gunnar Sievert) подтвердил информационному агентству Keystone-SDA эту информацию, ранее опубликованную СМИ медиагруппы CH Media, и уточнил, что информационные запросы получили не только власти Германии, Франции, Израиля и Южной Кореи, но и пять производителей систем ПВО. По словам Кая-Гуннара Зиверта, ключевыми критериями для Швейцарии являются сроки поставки, стоимость, тактико-технические характеристики (ТТХ), а также производственная база соответствующих систем.

Она должна располагаться в Европе, в идеале — в самой Швейцарии. Ведомство Armasuisse рассчитывает получить все эти данные к концу мая 2026 года. При этом Зиверт подчеркнул, что речь пока идёт не о коммерческих предложениях, так что на этом этапе федеральные власти пока ещё не будут принимать никаких конкретных решений. Ведомство также не уточняет, какие именно производители и комплексы рассматриваются. В марте 2026 года Федеральный совет, правительство Швейцарии, принял решение рассмотреть целесообразность покупки в дополнение к уже заказанной американской системе Patriot ещё одного альтернативного зенитного ракетного комплекса, желательно европейского производства.

Министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister) тогда объяснил, что правительство реагирует тем самым на возросшую угрозу применения против Европы дальнобойного ракетного оружия, прежде всего с учётом войн в Украине и на Ближнем Востоке. Швейцария уже заказала у США зенитный ракетный комплекс Patriot, однако в конце февраля стало известно, что швейцарская армия получит эту систему на четыре-пять лет позже, чем планировалось. Изначально поставки должны были состояться в 2027 и 2028 годах. Закупка комплекса ПВО другого типа должна смягчить негативные последствия этой задержки. Одновременно Берн хочет снизить свою зависимость от США в сфере вооружений и оборонных закупок.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

