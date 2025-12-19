The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Война и мир

Швейцария следит за дебатами в ЕС о российских активах

Швейцария следит за дискуссиями об использовании российских средств
Швейцария следит за дискуссиями об использовании российских средств. Keystone-SDA

Швейцария внимательно следит за дискуссиями вокруг возможного использования средств ЦБ России для предоставления Украине «репарационного кредита».

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Швейцария внимательно следит за дискуссиями вокруг возможного использования средств Центрального банка России для предоставления Украине «репарационного кредита». В Брюсселе в четверг 18 декабря 2025 года главы государств и правительств стран Европейского союза обсуждали варианты использования этих средств в целях поддержки Украины.

С точки зрения Швейцарии, решающее значение имеет принцип соответствия любого международно согласованного подхода к этой проблеме основам правового государства и международного права. Об этом в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, подразделение Минэкономики, курирует вопрос санкций).

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии саммита в четверг и выразил надежду на благоприятное для Украины решение. Как заявил он на пресс-конференции на полях встречи, если Украину не поддержать, высока вероятность того, что страна «не сможет выстоять».

Отвечая на вопрос о возможном использовании замороженных средств российского Центробанка в других странах, Владимир Зеленский отметил, что решение Брюсселя имеет ключевое значение, поскольку основная часть этих активов сосредоточена именно в Европейском союзе. Вместе с тем, по его словам, такой шаг может повлиять и на другие государства, даже если речь идёт о меньших суммах. По мнению президента Украины, передача российских активов Украине оправдана с учётом агрессии со стороны России.

Показать больше

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
