Швейцария следит за дебатами в ЕС о российских активах

Швейцария следит за дискуссиями об использовании российских средств. Keystone-SDA

Швейцария внимательно следит за дискуссиями вокруг возможного использования средств ЦБ России для предоставления Украине «репарационного кредита».

4 минут

Швейцария внимательно следит за дискуссиями вокруг возможного использования средств Центрального банка России для предоставления Украине «репарационного кредита». В Брюсселе в четверг 18 декабря 2025 года главы государств и правительств стран Европейского союза обсуждали варианты использования этих средств в целях поддержки Украины.

С точки зрения Швейцарии, решающее значение имеет принцип соответствия любого международно согласованного подхода к этой проблеме основам правового государства и международного права. Об этом в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, подразделение Минэкономики, курирует вопрос санкций).

А также:

Кроме того, необходимо «сохранять финансовую стабильность, с тем чтобы избежать негативных непреднамеренных последствий для финансовых рынков и будущих операций центральных банков в рамках международной финансовой системы». По данным Seco, на 31 марта 2025 года в Швейцарии были заморожены активы Центрального банка России на сумму 7,45 миллиарда франков. Эти средства хранятся в коммерческих банках.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС обсуждали возможность использования замороженных активов российского Центробанка, находящихся в Европейском союзе. В рамках дебатов Европейская комиссия предложила предоставить Украине эти средства в форме кредита. Согласно расчётам Европейской комиссии, в Украину может быть направлено до 210 миллиардов евро (около 196 миллиардов франков), из которых 90 миллиардов предполагается выделить в течение ближайших двух лет.

Россия сможет получить эти средства обратно только в случае, если после окончания агрессивной войны против Украины она выплатит компенсацию за причинённый ущерб. Основная часть этих средств — около 185 миллиардов евро — находится под управлением финансовой компании Euroclear (Брюссель), которая выполняет функции центрального депозитария ЕС и отвечает за надёжное хранение ценных бумаг. Бельгийское правительство блокирует реализацию этого плана, ссылаясь на юридические и финансовые риски.

Читайте также:

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии саммита в четверг и выразил надежду на благоприятное для Украины решение. Как заявил он на пресс-конференции на полях встречи, если Украину не поддержать, высока вероятность того, что страна «не сможет выстоять».

Отвечая на вопрос о возможном использовании замороженных средств российского Центробанка в других странах, Владимир Зеленский отметил, что решение Брюсселя имеет ключевое значение, поскольку основная часть этих активов сосредоточена именно в Европейском союзе. Вместе с тем, по его словам, такой шаг может повлиять и на другие государства, даже если речь идёт о меньших суммах. По мнению президента Украины, передача российских активов Украине оправдана с учётом агрессии со стороны России.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

