Швейцария следит за дебатами в ЕС о российских активах
Швейцария внимательно следит за дискуссиями вокруг возможного использования средств ЦБ России для предоставления Украине «репарационного кредита».
Швейцария внимательно следит за дискуссиями вокруг возможного использования средств Центрального банка России для предоставления Украине «репарационного кредита». В Брюсселе в четверг 18 декабря 2025 года главы государств и правительств стран Европейского союза обсуждали варианты использования этих средств в целях поддержки Украины.
С точки зрения Швейцарии, решающее значение имеет принцип соответствия любого международно согласованного подхода к этой проблеме основам правового государства и международного права. Об этом в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, подразделение Минэкономики, курирует вопрос санкций).
Кроме того, необходимо «сохранять финансовую стабильность, с тем чтобы избежать негативных непреднамеренных последствий для финансовых рынков и будущих операций центральных банков в рамках международной финансовой системы». По данным Seco, на 31 марта 2025 года в Швейцарии были заморожены активы Центрального банка России на сумму 7,45 миллиарда франков. Эти средства хранятся в коммерческих банках.
На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС обсуждали возможность использования замороженных активов российского Центробанка, находящихся в Европейском союзе. В рамках дебатов Европейская комиссия предложила предоставить Украине эти средства в форме кредита. Согласно расчётам Европейской комиссии, в Украину может быть направлено до 210 миллиардов евро (около 196 миллиардов франков), из которых 90 миллиардов предполагается выделить в течение ближайших двух лет.
Россия сможет получить эти средства обратно только в случае, если после окончания агрессивной войны против Украины она выплатит компенсацию за причинённый ущерб. Основная часть этих средств — около 185 миллиардов евро — находится под управлением финансовой компании Euroclear (Брюссель), которая выполняет функции центрального депозитария ЕС и отвечает за надёжное хранение ценных бумаг. Бельгийское правительство блокирует реализацию этого плана, ссылаясь на юридические и финансовые риски.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии саммита в четверг и выразил надежду на благоприятное для Украины решение. Как заявил он на пресс-конференции на полях встречи, если Украину не поддержать, высока вероятность того, что страна «не сможет выстоять».
Отвечая на вопрос о возможном использовании замороженных средств российского Центробанка в других странах, Владимир Зеленский отметил, что решение Брюсселя имеет ключевое значение, поскольку основная часть этих активов сосредоточена именно в Европейском союзе. Вместе с тем, по его словам, такой шаг может повлиять и на другие государства, даже если речь идёт о меньших суммах. По мнению президента Украины, передача российских активов Украине оправдана с учётом агрессии со стороны России.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
