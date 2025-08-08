Швейцарский офицер передавал информацию России?

Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование. SRF

Главное действующее лицо этой истории: заслуженный и высокопоставленный представитель Министерства обороны Швейцарии (VBS) в звании полковника, более 20 лет отслуживший в системе МО и занимавший ряд ответственных должностей за рубежом. До середины 2024 года он работал в Вене в составе швейцарской делегации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Май-Бритт Хорлахер (Maj-Britt Horlacher), Конрадин Целльвегер (Conradin Zellweger), редакция SRF Investigativ / портал Swissinfo

Но вот уже более полугода этот офицер вынужденно находится в Швейцарии. По данным нескольких источников редакции SRF Investigativ, он был отозван из-за рубежа в дисциплинарном порядке. Его подозревают в том, что летом 2024 года он передал определённую информацию российской стороне. В ответ на запрос телеканала SRF в Министерстве обороны Швейцарии подтвердили, что ведомству «известны обвинения, в связи с которыми соответствующий сотрудник был отозван в Швейцарию в конце 2024 года».

В профессиональной среде это решение вызвало критику: мера считается несоразмерной, а суть дела, как утверждается, сводится к одному лишь единственному инциденту. По информации, предоставленной осведомлёнными источниками, швейцарский военнослужащий передал российской делегации документ, который в любом случае спустя несколько часов был бы открыто распространён по всей ОБСЕ. По мнению собеседников, столь жёсткая реакция Берна могла быть обусловлена давлением со стороны других государств.

Что говорят надзорные органы?

Тем не менее, как установило расследование редакции SRF Investigativ,Внешняя ссылка дело касается не только швейцарского Минобороны (VBS) — речь возможно идёт также о сюжетах, входящих в сферу компетенции в том числе и швейцарских разведывательных структур. В расследование ведь уже вовлечены два надзорных органа, осуществляющих контроль над деятельностью подведомственной VBS Службы разведки Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDBВнешняя ссылка): административный орган надзора AB-NDВнешняя ссылка и парламентская делегация по контролю за деятельностью разведки (GPDelВнешняя ссылка). Оба органа отказались от комментариев по поводу дела швейцарского офицера.

В ответ на запрос AB-ND указал, что располагает по этому делу всеми сведениями, но при этом он комментирует только «завершённые процедуры проверки. Но на данный момент не опубликовано ни одного отчёта или резюме, в котором рассматривались бы все соответствующие обстоятельства». Председатель GPDel Штефан Мюллер-Альтерматт (Stefan Müller-AltermattВнешняя ссылка) подтвердил, что эта структура, как правило, не даёт комментариев по текущим расследованиям. По его словам, указанный сюжет не входит напрямую в сферу ответственности GPDel.

Одновременно расследование ведут органы военной юстиции. Они вступают в дело в тех случаях, когда военнослужащие подозреваются в совершении предусмотренных законодательством правонарушений. Согласно Военно-уголовному кодексу Швейцарии, такие правонарушения могут варьироваться от дисциплинарных проступков до тяжких преступлений, таких как разглашение военной тайны или шпионаж.

Министерство обороны сообщило, что начато официальное разбирательство. Действует презумпция невиновности. Из соображений защиты личности военное ведомство не предоставляет никакой дополнительной информации. Остаётся неясным, идёт ли речь исключительно о передаче одного документа, или тут возможны и иные эпизоды. Масштаб дела пока не определён. В ответ на запрос телеканала SRF сам военнослужащий ответил, что не уполномочен обсуждать служебные вопросы. Однако, как сообщают несколько осведомлённых лиц, он в настоящее время пытается добиться полной своей реабилитации.

Швейцария – председатель ОБСЕ

Вена имеет особое значение для Швейцарии, поскольку, напомним, в 2026 году страна должна будет начать исполнять функции председателя ОБСЕ. Отношения с Россией, в том числе в рамках этой организации, вероятно, останутся важным элементом внешнеполитической повестки дня Швейцарии. Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) в ответ на запрос подтвердил, что Швейцария «в следующем году будет поддерживать контакты со всеми государствами-участниками ОБСЕ, включая Россию. Диалог и сотрудничество со всеми участниками этой организации являются единственным путём к мирному и устойчивому разрешению войн, кризисов и конфликтов».

ОБСЕ рассматривается экспертами как единственная региональная организация по безопасности, объединяющая Восток и Запад, в частности Россию и США. Однако в последние годы в медиа регулярно появлялись сообщения о том, что сотрудничество с Москвой внутри этой организации фактически парализовано, а Россия использует ОБСЕ в целях саботажа и разведывательной деятельности.

