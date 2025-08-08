The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Война и мир

Швейцарский офицер передавал информацию России?

Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.
Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование. SRF

Главное действующее лицо этой истории: заслуженный и высокопоставленный представитель Министерства обороны Швейцарии (VBS) в звании полковника, более 20 лет отслуживший в системе МО и занимавший ряд ответственных должностей за рубежом. До середины 2024 года он работал в Вене в составе швейцарской делегации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Этот контент был опубликован на
5 минут
Май-Бритт Хорлахер (Maj-Britt Horlacher), Конрадин Целльвегер (Conradin Zellweger), редакция SRF Investigativ / портал Swissinfo
Показать больше

Но вот уже более полугода этот офицер вынужденно находится в Швейцарии. По данным нескольких источников редакции SRF Investigativ, он был отозван из-за рубежа в дисциплинарном порядке. Его подозревают в том, что летом 2024 года он передал определённую информацию российской стороне. В ответ на запрос телеканала SRF в Министерстве обороны Швейцарии подтвердили, что ведомству «известны обвинения, в связи с которыми соответствующий сотрудник был отозван в Швейцарию в конце 2024 года».

В профессиональной среде это решение вызвало критику: мера считается несоразмерной, а суть дела, как утверждается, сводится к одному лишь единственному инциденту. По информации, предоставленной осведомлёнными источниками, швейцарский военнослужащий передал российской делегации документ, который в любом случае спустя несколько часов был бы открыто распространён по всей ОБСЕ. По мнению собеседников, столь жёсткая реакция Берна могла быть обусловлена давлением со стороны других государств.

Что говорят надзорные органы?

Тем не менее, как установило расследование редакции SRF Investigativ,Внешняя ссылка дело касается не только швейцарского Минобороны (VBS) — речь возможно идёт также о сюжетах, входящих в сферу компетенции в том числе и швейцарских разведывательных структур. В расследование ведь уже вовлечены два надзорных органа, осуществляющих контроль над деятельностью подведомственной VBS Службы разведки Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDBВнешняя ссылка): административный орган надзора AB-NDВнешняя ссылка и парламентская делегация по контролю за деятельностью разведки (GPDelВнешняя ссылка). Оба органа отказались от комментариев по поводу дела швейцарского офицера.

Показать больше
SRF

Показать больше

Российский скандал в швейцарской разведке: «Это был шпионаж»

Этот контент был опубликован на Из недр NDB, судя по всему, утекали крайне «чувствительные» данные и в итоге, возможно, оказывались в распоряжении российских спецслужб.

Читать далее Российский скандал в швейцарской разведке: «Это был шпионаж»
Показать больше
SRF

Показать больше

Компания Kaspersky была не единственным партнером NDB

Этот контент был опубликован на Компания Kaspersky вовсе не была единственным партнёром кибер-подразделения Федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB).

Читать далее Компания Kaspersky была не единственным партнером NDB

В ответ на запрос AB-ND указал, что располагает по этому делу всеми сведениями, но при этом он комментирует только «завершённые процедуры проверки. Но на данный момент не опубликовано ни одного отчёта или резюме, в котором рассматривались бы все соответствующие обстоятельства». Председатель GPDel Штефан Мюллер-Альтерматт (Stefan Müller-AltermattВнешняя ссылка) подтвердил, что эта структура, как правило, не даёт комментариев по текущим расследованиям. По его словам, указанный сюжет не входит напрямую в сферу ответственности GPDel.

Показать больше
Мнение

Показать больше

Способствует ли нейтралитет миру? Швейцария и её «добрые услуги»

Этот контент был опубликован на С исторической точки зрения нейтралитет не является ни необходимым, ни достаточным условием для успешного предоставления так называемых «добрых услуг».

Читать далее Способствует ли нейтралитет миру? Швейцария и её «добрые услуги»

Одновременно расследование ведут органы военной юстиции. Они вступают в дело в тех случаях, когда военнослужащие подозреваются в совершении предусмотренных законодательством правонарушений. Согласно Военно-уголовному кодексу Швейцарии, такие правонарушения могут варьироваться от дисциплинарных проступков до тяжких преступлений, таких как разглашение военной тайны или шпионаж.

Министерство обороны сообщило, что начато официальное разбирательство. Действует презумпция невиновности. Из соображений защиты личности военное ведомство не предоставляет никакой дополнительной информации. Остаётся неясным, идёт ли речь исключительно о передаче одного документа, или тут возможны и иные эпизоды. Масштаб дела пока не определён. В ответ на запрос телеканала SRF сам военнослужащий ответил, что не уполномочен обсуждать служебные вопросы. Однако, как сообщают несколько осведомлённых лиц, он в настоящее время пытается добиться полной своей реабилитации.

Швейцария – председатель ОБСЕ

Вена имеет особое значение для Швейцарии, поскольку, напомним, в 2026 году страна должна будет начать исполнять функции председателя ОБСЕ. Отношения с Россией, в том числе в рамках этой организации, вероятно, останутся важным элементом внешнеполитической повестки дня Швейцарии. Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) в ответ на запрос подтвердил, что Швейцария «в следующем году будет поддерживать контакты со всеми государствами-участниками ОБСЕ, включая Россию. Диалог и сотрудничество со всеми участниками этой организации являются единственным путём к мирному и устойчивому разрешению войн, кризисов и конфликтов».

Показать больше
Президент США Джеральд Форд (слева) и Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (в центре) на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки, 1975 год. Lehtikuva

Показать больше

Швейцария и Хельсинкские принципы: диалог поверх барьеров

Этот контент был опубликован на Полвека «Хельсинкским принципам»: как они возникли, каковы их уроки и какую роль сыграла Швейцария?

Читать далее Швейцария и Хельсинкские принципы: диалог поверх барьеров
Показать больше
Мнение

Показать больше

Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году

Этот контент был опубликован на Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер о возможных сценариях и стратегии подготовки Берна к этой роли.

Читать далее Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году

ОБСЕ рассматривается экспертами как единственная региональная организация по безопасности, объединяющая Восток и Запад, в частности Россию и США. Однако в последние годы в медиа регулярно появлялись сообщения о том, что сотрудничество с Москвой внутри этой организации фактически парализовано, а Россия использует ОБСЕ в целях саботажа и разведывательной деятельности.

Показать больше

Показать больше
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Показать больше

«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Новости

Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Показать больше

Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее

Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Читать далее Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее
НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Показать больше

Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

Этот контент был опубликован на НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Читать далее Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов
Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Показать больше

Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

Этот контент был опубликован на Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Читать далее Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии
Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Показать больше

Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Этот контент был опубликован на Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Читать далее Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM
Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Показать больше

Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Читать далее Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио
Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Показать больше

Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»

Этот контент был опубликован на Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Читать далее Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»
Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Показать больше

Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Читать далее Рынок роскоши тормозится во всём мире, не но в Швейцарии
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии.

Показать больше

«Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»

Этот контент был опубликован на Таково мнение бывшего дипломата и посла Швейцарии в Германии Томаса Борера.

Читать далее «Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»
Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Показать больше

Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

Этот контент был опубликован на Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Читать далее Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Показать больше

Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить защиту военных аэродромов страны от шпионских операций.

Читать далее Швейцария усилит защиту военных аэродромов от шпионажа
Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Показать больше

Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось

Этот контент был опубликован на Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Читать далее Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось
The headquarters of the Federal Intelligence Service in Bern

Показать больше

Юстиция Швейцарии будет разбираться с «российским скандалом» в NDB?

Этот контент был опубликован на Расследование в отношении разведслужбы может нанести урон её и без того пошатнувшейся репутации. Но никак не реагировать тоже нельзя.

Читать далее Юстиция Швейцарии будет разбираться с «российским скандалом» в NDB?
Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией

Показать больше

Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией

Этот контент был опубликован на Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией.

Читать далее Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией
Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

Показать больше

Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

Этот контент был опубликован на Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) получила право использовать в онлайн-пространстве виртуальных агентов под прикрытием.

Читать далее Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

