Голосование в «парламенте мигрантов» в кантоне Базель-городской. Однако настоящего права голосовать иностранцы в Швейцарии не имеют ни на кантональном, ни на общефедеральном уровнях.

(Marlène Sandrin, Radio SRF)

Кто будет править кантоном? Как «хорошеть» городу? Какую линию трамвая куда следует провести в приоритетном порядке? Все эти вопросы в Швейцарии напрямую решаются народом, избирателями. Однако например в кантоне Базель-городской доля лиц с правом голоса довольно быстро сокращается. И эта тенденция заметна и в других швейцарских городах и регионах. Статут ли скоро избиратели меньшинством в собственной стране?

Ясно одно: число лиц с правом голоса в долевом отношении медленно, но верно сокращается. В кантоне Базель-городской например, если верить данным кантонального Статистического ведомства, уже через 10 лет доля избирателей может упасть до отметки ниже 50%. Причина проста: число тех, кто приезжает в Швейцарию на ПМЖ, стабильно превышает тех, кто берет на себя смелость и имеет достаточно средств для того, чтобы совершить «хождение по мукам» процесса получения прав гражданства. И этот тренд наблюдается практически по всей Швейцарии.

Но если в стране стабильно растет доля тех, кто платит налоги, но не имеет права голосовать, то что это означает для прямой демократии? Знакомьтесь: это Паола Пальмиери (Paola Palmieri). Она живет в городе Базель, однако права голосовать, избирать и быть избранной она не имеет. В настоящий момент у нее итальянское гражданство. «Я родилась в 1977 году в Базеле. Дата въезда в Швейцарию на моём удостоверении личности совпадает с датой моего рождения. Я закончила тут школу и Базель мой дом и моя родина», — говорит она.

И все равно, голосовать и участвовать в политике она может, но только в Италии, откуда родом ее родители. В «моём же городе», как называет Базель Паола, она такого рода прав не имеет. Теоретически она могла бы давно уже подать ходатайство на предмет предоставления ей прав гражданства. В этом смысле она идеальный кандидат. Однако она этого до сих пор не сделала и пока не собирается. Почему? «Год назад я попыталась было заполнить официальную форму такого ходатайства, но в ней были такие вопросы, что себе сказала, ну уж нет, так унижаться я не готова. Просто из принципа».

Мотивы, которыми руководствовалась Паола Пальмиери в целом можно понять. Она не хотела выступать в роли покорной просительницы, «доказывая» кантональной Комиссии по натурализации (Einbürgerungskommission), что она это действительно она и что в Базеле она не в гостях, а у себя дома. По ее мнению, право голоса в кантоне она должна была бы получить уже по одному праву рождения. Кроме того, процедура получения гражданства в Швейцарии очень длинная — и дорогая.

Дебаты в парламенте

Вопрос политических прав иностранцев занимает уже давно и кантональный парламент. Депутат от фракции социалистов Эдибе Гёльгели (Edibe GölgeliВнешняя ссылка) выступила недавно с депутатской инициативой, в которой содержится требование предоставить право голосовать всем тем, кто постоянно (от пяти лет и больше) проживает в кантоне вне зависимости от наличия или отсутствия швейцарского паспорта.

Эти люди, говорит депутат, становятся «составной частью культурной и экономической жизни кантона. И если учитывать прогнозы, в соответствии с которыми через десять лет более половины жители кантона Базель-городской не будут обладать политическими правами, то становится ясно, что тут надо что-то делать». Паскаль Мессерли (Pascal MesserliВнешняя ссылка), депутат от фракции консервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei) с ней не согласен.

По его мнению, среди избирателей есть и другие очевидным образом недопредставленные социальные группы и слои, например, молодёжь. «Куда более разумным вариантом является сочетание права голосовать начиная с возраста в 18 лет с наличием швейцарского гражданства. Это сочетание является также мощным стимулом для натурализации и социальной интеграции. При этом с правами всегда сочетаются и обязанности».

Данное мнение разделяют не все, в том числе и в среде правого политического центра. Местные демохристиане (CVP), например, требуют предоставления кантонального избирательного права всем проживающим здесь на ПМЖ — но только от десятого года.

«Черные пятна на чистой совести»

Это предложение далеко не ново. При этом следует помнить, что избиратели кантона Базель-городской уже несколько раз голосовали на референдуме по вопросу о предоставлении иностранцам кантонального избирательного права и каждый раз их вотум был очевидно отрицательным. Последний раз это произошло 10 лет назад. Тогда доля голосов тех, кто выступил против такого права, достигла 80%.

Все, вроде бы, ясно. Однако эта тема снова и снова появляется в списке актуальных политических проблем. Иоахим Блаттер (Joachim BlatterВнешняя ссылка), профессор кафедры политологии Университета города Люцерн этому не удивляется. «Столь значительная доля населения, исключенная из числа тех, кто обладает всей полнотой гражданских прав, является большим черным пятном на чистой совести швейцарской демократии в целом. По этому показателю Швейцария опережает почти все европейские страны».

С его точки зрения такое положение есть очевидный «дефицит швейцарской демократической системы», особенно если учесть, что из 8,5 млн человек, проживающих в Швейцарии, почти четверть не имеет политических прав, имея все экономические обязанности, что противоречит основам демократического устройства социума. «В любой демократии тот, кто постоянно проживает в данной общине, соблюдает ее законы и вносит вклад в ее экономическое процветание, тот имеет право и на получение политических прав, на право принимать участие в управлении этим социумом», — говорит Иоахим Блаттер.

Особенно это касается муниципального уровня, принятые на котором политические решения затрагивают напрямую всех членом общины, в том числе и иностранцев. Поэтому с точки зрения этого политолога из Люцерна право голосовать должны получать на общинном / муниципальном уровне все те, кто живет в данной общине от пяти лет. Похожий опыт в Швейцарии уже есть: такие права имеют иностранцы в некоторых отдельных общинах кантонов Аппенцелль-Внешний и Граубюнден.

Прямая демократия тормозит интеграцию?

Альтернативой было бы резкое и качественное снижение степени сложности получения швейцарского паспорта. Однако пока в Швейцарии нет политической воли и желания принять одно из этих двух решений. Причиной же этого является, по мнению Иоахима Блаттера, сама прямая демократия как таковая. Из-за неё, напоминает ученый, в Швейцарии относительно поздно были предоставлены политические права женщинам.

Мужчины-избиратели долгое время, вплоть до 1971 года, не хотели на федеральном уровне делиться своими политическими правами с женщинами. С точки зрения Паолы Пальмиери, урожденной города Базеля с итальянским паспортом, свою роль в этом долгое время играли чисто эмоциональные факторы. Этим же она объясняет и свой случай: нежелание, или неспособность власть предержащих ощутить имеющиеся у нее по праву рождения политические права в качестве некоего категорического императива и стали в итоге барьером на пути ее официального оформления того, что давно является фактом реальности.

С точки зрения Иоахима Блаттера задача швейцарской демократии состоит в том, чтобы суметь избежать ситуации, при которой в кантоне Базель-городской меньшинство людей с правами и в самом деле начнет управлять судьбами бесправного меньшинства. Десять лет срок не такой уж и большой.

Этот материал впервые вышел в эфир швейцарского общественного (негосударственного) национального радио SRF 12 ноября 2019 года в ежедневной аналитической и новостной программе «Echo der ZeitВнешняя ссылка» («Эхо времени»). Конец инфобокса

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