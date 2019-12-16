Одри Тан - политик нового поколения. В 38 лет она уже министр цифровых технологий в правительстве Тайваня, а также хактивист и программист.

(swissinfo.ch)

Швейцарию часто называют виртуозом классической прямой демократии, но она еще не сделала своего решительного «цифрового» шага, о чем свидетельствует временный сбой электронного голосования. Тайвань, напротив, возглавляет всемирное движение к цифровой демократии, основанной на широком участии граждан.

Об этом - наша поучительная беседа с Одри Тан, министром цифровых технологий Тайваня.

Одри Тан воплощает новый тип женщины-политика. В свои 38 лет она является министром цифровых технологий, членом правительства Тайваня, а также хактивистом и программистом свободного софта, философом и глобальным знаменосцем демократии 4.0.

Одри Тан - это новое поколение, не парвеню цифровых технологий, не их непробиваемый идеологический противник. Она – лицо поколения, которое само хочет определять и контролировать реальность. «Вместо развития виртуальной реальности нам нужно строить общую реальность», - говорит министр. Вместо машинного обучения нам следует сосредоточиться на обучении, основанном на взаимодействии и обмене при помощи компьютерных технологий».

Стимулировать участие

Руководящий принцип Одри Тан? «Поддерживать человеческий опыт, а не опыт пользователя». То, что может показаться наивным или идеалистическим, проистекает из суровой геополитической реальности. Министр является членом правительства, чью страну по-прежнему официально признает меньшинство государств. Демократия и степень принадлежности к Китаю, который считает Тайвань сепаратистской провинцией, в настоящее время являются предметом интенсивных дебатов.



Одри Танг не любит работать, просто сидя за письменным столом.

(swissinfo.ch)

Эта ситуация поощряет социальные и демократические инновации – в больше степени, чем в давно сформированной швейцарской демократии. Swissinfo.ch встретился с министром в её офисе в Тайбэе, чтобы сравнить две политические системы. В результате этой дискуссии о будущем демократии у нас возникло несколько вопросов. Как обезопасить цифровые платформы? Кто может высказывать мнение? Как граждане приспосабливаются к цифровизации?

Совместное управление

По мнению Одри Тан, в развивающемся цифровом мире не следует копировать иерархии и структуры власти. Скорее надо активно контролировать их. Министр теперь говорит не об электронной демократии, а о «CoGov» - совместном управлении. Это идея общего управления, представленная в виде государственной службы с широким общественным участием. От министра до еще слишком юного для голосования подростка - у всех должны быть одинаковые права, в том числе, на выражение собственного мнения.

«Вместо ‘умных городов’ нам нужны ‘умные граждане’», - объясняет Одри Тан. Цифровые платформы «vTaïwan» и «Join» - последняя как раз посвящена предложениям в области управления - являются настоящей волшебной палочкой для дебатов на Тайване.

Тем временем в Швейцарии Базель-городской станет первым кантоном, который изучит вопрос внедрения цифровой платформы, предназначенной для сбора подписей для референдумов и народных инициатив.

Цифры – показатели эффективности

Со времени своего запуска всего лишь три года назад, платформа «Join» привлекла более десяти миллионов пользователей. «Когда почти половина населения Тайваня поддерживает работу платформы, мы уже не можем говорить только об онлайн-участии, речь идет именно о ‘Совместном управлении’», - говорит Одри Тан.

В октябре на платформе «Join» было обработано более 100 петиций и столько же нормативных уведомлений. На обсуждение было вынесено более двух тысяч государственных проектов - большинство из них в области здравоохранения, санитарии и социального жилья.

Власти становятся ближе к гражданам

У каждого отдела есть своя команда «агентов участия». Их задача такова: при ежемесячных встречах с гражданами они «измеряют пульс» у населения и выявляют проблемы на ранней стадии. С самого начала гражданин непосредственно участвует в разработке повестки дня.

Например, в сентябре 2019 года дебаты касались запрета на способы выращивания свиней, которые считались жестокими. На острове проводят традиционный фестиваль с участием свиней, в котором побеждает свинья с наибольшим весом: в результате животных откармливают до такой степени, что они больше не могут двигаться. В сентябре также обсуждалась необходимость профессионального подхода к проблеме сексуальных домогательств в школах.

Каждые две недели Одри Тан общается с регионами. Министр следит за тем, чтобы жители в провинции могли обсуждать свои проблемы с правительственными чиновниками Тайбэя посредством высокоскоростной видеосвязи. И каждую среду она организует встречи с тайваньцами. С 10 утра до 10 вечера они доверяют госпоже Тан свои проблемы и тревоги.

То, что объединяет

Эта открытость для всеобщего сотрудничества позволяет нам двигаться вперед вместе. Участники становятся партнерами для достижения общих целей. «Решающим элементом является развитие нормативного поведения», - объясняет Одри Тан.

Это четырехступенчатый процесс. Министр приводит в качестве примера онлайн-петиции, призывающие к постепенному введению запрета на пластиковую посуду. Участник под псевдонимом «Я люблю слона, а слон любит меня», инициировал запрос, который в кратчайшие сроки получил необходимую поддержку пяти тысяч человек.

К всеобщему удивлению, за этим псевдонимом скрывалась 16-летняя школьница, которая требовала запрета на пластиковые соломинки в ресторанах. Она села за стол переговоров со всеми вовлеченными сторонами - политиками, администрацией, представителями частного сектора. Цель - достигнуть консенсуса по внедрению нормы. В результате предприниматели согласились производить соломинки на основе возобновляемых ресурсов.

«Для либеральных демократий главный риск - это склонность систематически выбирать подход ’сверху вниз’»

Конец цитаты

Консенсус делает любой закон излишним

Полтора года спустя пластиковые соломинки исчезли из ресторанов. По крайней мере, в Тайбэе. Поставщики еды на вынос также начали предлагать продукцию в упаковках из картона или материала, полученного из волокон сахарного тростника.

Результат, по словам Одри Тан, следующий - необходимости в принятии закона больше нет. Процесс, который привёл к консенсусу, привёл в достаточной степени и к формированию кодекса поведения.

Для сравнения, гражданин Швейцарии чаще всего выступает в роли корректора политических решений. По мнению Одри Тан, принятие закона, предписывающего определенный кодекс поведения, ставит телегу перед лошадью. Хуже того, таким образом как бы «открывается ящик Пандоры», ведь последующие дебаты могут привести к поляризации. «Для либеральных демократий главный риск - это склонность систематически выбирать подход ’сверху вниз’», - полагает министр.

Учиться у классической демократии

Тем не менее, Тайваню тоже есть чему учиться. Первые голосования по народным инициативам 2018 года воспринимаются как провал. Общественные дебаты длились всего двадцать восемь дней, а дата голосования совпала с региональными выборами. Это сбило с толку избирателей, тем более что некоторые авторы инициатив были еще и кандидатами на эти выборы, признает Одри Тан: «В этом отношении нам есть чему поучиться у Швейцарии».

Одри Тан, конечно, отдает себе отчёт в опасностях цифровой демократии. По ее словам, переносить принятие решений в цифровой мир преждевременно. «Мы не проводим онлайн выборы мэра или президента, например. Понятно, что мы этого не делаем». Это означает, что риски злоупотреблений все еще слишком велики.

Одри Тан - неординарная фигура В пятнадцатилетнем возрасте она бросила школу, чтобы создать несколько стартапов в качестве программиста. Ее опыт работы в качестве полноправного участника цифрового сообщества и надежда на управление при помощи интернета на основе принципа разнообразия продолжают вдохновлять её и сегодня. В начале 2013 года Одри Тан стала членом организации Gov Zero (gOv.tw), которая и сейчас является самым влиятельным гражданским хакерским движением на Тайване. Она определяет участников движения как «политически ориентированных разработчиков ПО с активистской этикой». Три года назад президент Тайваня Цай Инвэнь выдвинула Одри Танг, которая уже тогда активно участвовала в цифровом просвещении, на должность первого в мире министра цифровых технологий. Дальновидный и прагматичный подход делает Одри Тан успешным послом цифрового демократического развития, основанного на широком и всестороннем гражданском участии. В этом году её статьи были опубликованы в изданиях New York Times и The Economist. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовили Евгений Мамонтов и Людмила Клот

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!