Богатые американцы бегут от Трампа в швейцарские банки

Привлекательность Швейцарии в качестве международного финансового центра остаётся, несмотря ни на что, на высоком уровне. Westend61 / A. Tamboly

Состоятельные американцы, как живущие пока в самой стране, так и уже находящиеся за её пределами, разрабатывают «резервные стратегии» на случай усиления политической нестабильности. На фоне неопределенности, связанной с новой администрацией Дональда Трампа, многие из них подумывают о переводе своих активов в Швейцарию.

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Частные банкиры, «семейные офисы» и компании по доверительному управлению активами и капиталом сообщают о заметном увеличении числа клиентов, желающих открыть банковские и инвестиционные счета в Швейцарии — особенно в финансовых учреждениях, строго соблюдающих налоговое законодательство США.

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Джош Мэтьюс (Josh Matthews), соучредитель британской компании Maseco, специализирующейся на управлении состояниями американских граждан за рубежом, отметил, что подобный интерес он наблюдал в последний раз во время глобального финансового кризиса (2008 года). Тогда опасения у всех вызывала возможность банкротства ведущих американских банков. Сегодня же, по его словам, мотивация иная — «неопределённость, связанная с президентством Трампа».

Один из управляющих, работающий с трансграничными клиентами, рассказал, что в данный момент он помогает одной состоятельной американской семье «перевести в Швейцарию активы в размере от 5 до 10 млн долларов». Несмотря на то что политика швейцарского нейтралитета после полномасштабного вторжения России в Украину стала предметом ожесточённых политических споров, эта информация говорит о том, что привлекательность Швейцарии в качестве международного финансового центра, остаётся на высоком уровне.

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Эта страна по-прежнему остаётся одной из ведущих локаций в сфере трансграничного управления частным капиталом. Пьер Габрис (Pierre Gabris), основатель и управляющий партнёр цюрихской фирмы Alpen Partners, отмечает, что к нему приходит всё больше запросов от американцев, рассматривающих варианты изменения места жительства и размещения активов за границей. Многие из этих клиентов, по его словам, имеют израильские или индийские корни. «За последние месяцы такая тенденция определённо усилилась, — подчеркивает Пьер Габрис. — После (последних президентских) выборов (в США) у нас появилось несколько клиентов с ярко выраженной антипатией к Трампу, а многими из них движет просто страх».

Он добавил, что значительное число клиентов стремится, открывая счета в швейцарских банках, сократить свою зависимость от доллара США как платежного средства. При этом американские граждане не могут просто так открыть счёт в Швейцарии: они обязаны учитывать строгие нормативы, прописанные в таких актах, как Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA). Этот закон обязывает иностранные банки сообщать в Налоговую службу США (IRS) информацию о владельцах швейцарских счетов, имеющих прямые обязательства перед американским фиском.

Однако, если данная швейцарская компания, управляющая капиталом или активами, официально зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), она имеет полное право помогать американским клиентам с открытием счетов и управлением средствами. В то же время один из руководителей небольшой американской компании по управлению активами отметил, что не наблюдает явного всплеска интереса к счетам в швейцарских банках.

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По его словам, основным изменением последних лет стал тот факт, что швейцарские финансовые учреждения стали куда более спокойно относиться к американским клиентам, особенно после того, как были урегулированы все налоговые споры, стоившие некоторым швейцарским банкам миллиардных штрафов. Напомним, что начиная с 2008 года власти США наложили санкции на десятки швейцарских банков за «помощь американским гражданам в уклонении от налогов с использованием принципа банковской тайны».

Начиная с 2013 году банки Швейцарии адаптировались к американскому налоговому регулированию, повысив уровень прозрачности своей работы, соблюдая требования FATCA и передавая данные об американских владельцах швейцарских счетов налоговикам в США, с тем чтобы избежать судебных исков. Для некоторых финансовых учреждений, однако, соблюдение этих норм стало причиной дополнительных сложностей и неудобств. Как пояснил один из банковских менеджеров по управлению капиталом, из-за этого сейчас швейцарские банки, как правило, создают зарегистрированные в США структуры, что позволяет их клиентам хранить активы в Швейцарии, получая при этом обслуживание от консультантов, работающих в Соединённых Штатах».

Дополнительная информация — Джошуа Франклин (Joshua Franklin), Нью-Йорк, США.

Copyright The Financial Times Limited 2025

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