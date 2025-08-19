The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новости
Глобальная торговля

Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?

Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США
Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США Keystone-SDA

Авиакомпания Lufthansa, материнская компания швейцарского перевозчика SWISS, рассматривает вариант закупки ста новых самолётов Boeing из США через Швейцарию. По информации газеты Tages-Anzeiger такая схема позволит сократить торговый дефицит США со Швейцарией и, как ожидается, поможет Берну избежать введения штрафных таможенных пошлин.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Каталожная стоимость заказа оценивается в 21 млрд швейцарских франков (26 млрд долларов США), поставки планируются в течение семи следующих лет. По данным указанного швейцарского периодического издания, самолёты будут оформляться не через Мальту или Ирландию, а именно через Швейцарию. В первом полугодии 2025 года торговый дефицит США со Швейцарией составил 48 млрд франков (включая поставки золота). Сокращение этого показателя рассматривается в Берне в качестве важного политико-экономического аргумента на двусторонних швейцарско-американских торгово-таможенных переговорах.

Ханс Хесс (Hans Hess). Я хочу на завершающем этапе своей профессиональной карьеры передать свой опыт следующему поколению бизнес-лидеров.

Решения в области климата

«Наша задача — удовлетворить спрос на экологичное авиатопливо»

Этот контент был опубликован на Переход к экологичной гражданской авиации больше уже не вопрос далёкого будущего.

Читать далее «Наша задача — удовлетворить спрос на экологичное авиатопливо»

Ранее холдинг Lufthansa уже анализировал подобную схему, чтобы обойти возможные ответные пошлины Европейского союза. В компании SWISS воздержались от прямых комментариев, но подтвердили, что генеральный директор компании Йенс Фелингер (Jens Fehlinger) сопровождал швейцарскую делегацию в недавней поездке президента Швейцарии в США. «Целью визита были политические переговоры по улучшению условий таможенного регулирования, поскольку предыдущие контакты не дали того прогресса, на который рассчитывала Швейцария», — заявили в SWISS.

По словам представителя этой компании, обсуждались, в частности, условия импорта воздушных судов и возможные варианты, которые могли бы устроить Lufthansa Group и SWISS с одной стороны, а также США и американских производителей с другой стороны. В ответ на запрос агентства AWP компания Lufthansa не стала раскрывать подробностей, но подчеркнула, что «в целом она заинтересована в долгосрочном экономическом успехе SWISS». Закупки воздушных судов, уточнили в компании, осуществляются Lufthansa Group в тесной координации с входящими в неё авиакомпаниями.

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
13 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

В Швейцарии нет списка запрещённых имён, но некоторые имена с точки зрения органов ЗАГС являются недопустимыми.

Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Главный приз Локарнского кинофестиваля достался японской драме, основанной на материале двух манга.

В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь»

Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

После этой трагедии в стране были решительно пересмотрены и модернизированы стандарты безопасности на воздушном транспорте.

Boarding a plane

От сюжета с «нацистским золотом» до санкций НАТО против СССР: история американского нажима на Швейцарию уже охватывает многие десятилетия.

