Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?
Авиакомпания Lufthansa, материнская компания швейцарского перевозчика SWISS, рассматривает вариант закупки ста новых самолётов Boeing из США через Швейцарию. По информации газеты Tages-Anzeiger такая схема позволит сократить торговый дефицит США со Швейцарией и, как ожидается, поможет Берну избежать введения штрафных таможенных пошлин.
Каталожная стоимость заказа оценивается в 21 млрд швейцарских франков (26 млрд долларов США), поставки планируются в течение семи следующих лет. По данным указанного швейцарского периодического издания, самолёты будут оформляться не через Мальту или Ирландию, а именно через Швейцарию. В первом полугодии 2025 года торговый дефицит США со Швейцарией составил 48 млрд франков (включая поставки золота). Сокращение этого показателя рассматривается в Берне в качестве важного политико-экономического аргумента на двусторонних швейцарско-американских торгово-таможенных переговорах.
Ранее холдинг Lufthansa уже анализировал подобную схему, чтобы обойти возможные ответные пошлины Европейского союза. В компании SWISS воздержались от прямых комментариев, но подтвердили, что генеральный директор компании Йенс Фелингер (Jens Fehlinger) сопровождал швейцарскую делегацию в недавней поездке президента Швейцарии в США. «Целью визита были политические переговоры по улучшению условий таможенного регулирования, поскольку предыдущие контакты не дали того прогресса, на который рассчитывала Швейцария», — заявили в SWISS.
По словам представителя этой компании, обсуждались, в частности, условия импорта воздушных судов и возможные варианты, которые могли бы устроить Lufthansa Group и SWISS с одной стороны, а также США и американских производителей с другой стороны. В ответ на запрос агентства AWP компания Lufthansa не стала раскрывать подробностей, но подчеркнула, что «в целом она заинтересована в долгосрочном экономическом успехе SWISS». Закупки воздушных судов, уточнили в компании, осуществляются Lufthansa Group в тесной координации с входящими в неё авиакомпаниями.
